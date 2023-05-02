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HDPKK'lı Mithat Sancar CHP'nin fonladığı Halk TV'de açık açık itiraf etti! "Meclis'i değiştireceğiz"

HDPKK'lı Mithat Sancar CHP'nin fonladığı Halk TV'de açık açık itiraf etti! "Meclis'i değiştireceğiz"
02.05.2023 01:36 - Son Güncelleme: 02.05.2023 01:42

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7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak adeta Türkiye için büyük tehlike haline geldi. Daha önce HDPKK'lıların '100 yıllık cumhuriyeti yıkacağız' söylemine bu seferde Meclis'i değiştireceğiz söylemi eklendi. CHP'nın fonladığı Halk TV'de konuşan HDPKK'lı Mithat Sancar, "Meclis’te de değişimin gerçek gücü ve güvencenin teminatı HDP olacak. O nedenle Meclis’e ne kadar güçlü girersek ülke hem tek adam rejiminden kurtulmuş olacak hem de yeni demokratik bir başlangıcı daha kuvvetli yapabilecek. Onun da gerçek özdesi aktörü ve güvencesi olmak istiyoruz. Bütün bu hedefi birleştirdiğimiz bir seçim politikası var ve bunu da çok açık söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

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