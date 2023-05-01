İYİ Parti'de çarşı pazar karıştı! Aytun Çıray, Meral Akşener'i yalancılıkla itham etti: Gerçek dışı konuşuyor

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında mutabık kalan 7'li koalisyonda geride bıraktığımız günlerde patlak veren liste krizinin yansımaları sürüyor.
"OYLARIMIZ BARAJ ALTINDA İSTİFA EDİYORUM"
İzmir'den ikinci sıradan aday gösterileceğini öğrenen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, adaylıktan çekildiğini açıklamış, Meral Akşener'i hedef almıştı.
Çıray, partinin oy oranının barajın altına düştüğü itiraf etmişti.
Bir başka açıklamasında İYİ Parti'nin oy oranlarının çok düştüğünü yineleyen Aytun Çıray, İdris Naim Şahin ve Lütfü Türkkan'ı hedef almış, Meral Akşener'e de 'onursuz' göndermesinde bulunmuştu.
Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, eski danışmanı Aytun Çıray ile ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.
"AYTUN BEY İSTİFA ETMEDİ, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!"
İzmir'de Müsavat Dervişoğlu'nun ön seçime girip birinci çıktığını, Aytun Çıray'ın seçime girmediğini dile getiren Akşener şu ifadeleri kullandı;
Aytun Bey istifa etmedi, adaylıktan çekildi. Ön seçim yapınca sonuçlarına uyacağım diye ilan ettim. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde ikinci sıralara kontenjan kullanacağımı söyledim. Aytun Bey'i kontenjan olarak 2. sıradan gördük. Kendisinin bilgisi olmadan ani bir iş yapmadım. Özel kalem arkadaşımıza kendisine bilgi vermesini istedim. Kendisini aradı, 'ikinci sıraya konulacaksınız, bir itirazınız var mı' dendi. 'İkinci sırayı kabul edemem' dedi, akşam üstü 'feragat ediyorum' dedi.