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    • 02.05.2023 01:22
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    İYİ Parti'de çarşı pazar karıştı! Aytun Çıray, Meral Akşener'i yalancılıkla itham etti: Gerçek dışı konuşuyor

    7'li koalisyon ortaklarından İYİ Parti'de sular durulmuyor... Liste krizi sonrası derin kopuş yaşayan Meral Akşener'in partisinde çarşı pazar karıştı.Aytun Çıray'ın istifası ile ilgili konuşan Akşener, İzmir'de Müsavat Dervişoğlu'nun ön seçime girip birinci çıktığını, Çıray'ın seçime girmediğini dile getirdi. Akşener'in bu sözlerine yanıt gecikmedi... Twitter üzerinden paylaşım yapan Aytun Çıray, "Hakkımda konuyu saptıran eksik, gerçek dışı konuştu" diyerek Akşener'i yalancılıkla itham etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti’de çarşı pazar karıştı! Akşener...

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında mutabık kalan 7'li koalisyonda geride bıraktığımız günlerde patlak veren liste krizinin yansımaları sürüyor.



    "OYLARIMIZ BARAJ ALTINDA İSTİFA EDİYORUM"
    İzmir'den ikinci sıradan aday gösterileceğini öğrenen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, adaylıktan çekildiğini açıklamış, Meral Akşener'i hedef almıştı.

    Çıray, partinin oy oranının barajın altına düştüğü itiraf etmişti.

    Bir başka açıklamasında İYİ Parti'nin oy oranlarının çok düştüğünü yineleyen Aytun Çıray, İdris Naim Şahin ve Lütfü Türkkan'ı hedef almış, Meral Akşener'e de 'onursuz' göndermesinde bulunmuştu.



    Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, eski danışmanı Aytun Çıray ile ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.

    "AYTUN BEY İSTİFA ETMEDİ, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!"
    İzmir'de Müsavat Dervişoğlu'nun ön seçime girip birinci çıktığını, Aytun Çıray'ın seçime girmediğini dile getiren Akşener şu ifadeleri kullandı;

    Aytun Bey istifa etmedi, adaylıktan çekildi. Ön seçim yapınca sonuçlarına uyacağım diye ilan ettim. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde ikinci sıralara kontenjan kullanacağımı söyledim. Aytun Bey'i kontenjan olarak 2. sıradan gördük. Kendisinin bilgisi olmadan ani bir iş yapmadım. Özel kalem arkadaşımıza kendisine bilgi vermesini istedim. Kendisini aradı, 'ikinci sıraya konulacaksınız, bir itirazınız var mı' dendi. 'İkinci sırayı kabul edemem' dedi, akşam üstü 'feragat ediyorum' dedi.



        Akşener'in bu sözlerine yanıt gecikmedi...

        AKŞENER'İ YALANCILIKLA İTHAM ETTİ
        Twitter üzerinden açıklama yapan Aytun Çıray, Akşener'i yalancılıkla itham etti.

        İYİ PARTİ'DE ÇARŞI PAZAR KARIŞTI I VİDEO İZLE




        Çıray, "Sayın Meral Akşener, Fatih Altaylı'ya hakkımda konuyu saptıran eksik, gerçek dışı açıklamada bulundu. Bu defa kapsamlı bir şekilde yapacağım meşru müdafaa hakkımı seçim sonrasına erteliyorum" dedi.



        "İÇ YÜZLERİNİ GÖRDÜM BÖYLE BİR PARTİDE SİYASET YAPMAK İSTEMİYORUM"
        Öte yandan İYİ Parti'deki istifa zincirinin son halkasına Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır eklendi. "İYİ Parti'den istifa ettim. İç yüzünü gördükten sonra ben böyle bir partide siyaset yapmak da istemiyorum" diyen Bakır, "Kesinlikle İYİ Parti'yi desteklemiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakır geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti'de Gladyo, FETÖ, mafya ve CIA ile karşı karşıya kaldığını söylemiş Emir Gürbüz ve Bahadırhan Dinçaslan isimlerini vermişti.
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        Haberler Güncel İYİ Parti'de çarşı pazar karıştı! Aytun Çıray, Meral Akşener'i yalancılıkla itham etti: Gerçek dışı konuşuyor
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