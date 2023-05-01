İYİ Parti'de çarşı pazar karıştı! Aytun Çıray, Meral Akşener'i yalancılıkla itham etti: Gerçek dışı konuşuyor





Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, eski danışmanı Aytun Çıray ile ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.



"AYTUN BEY İSTİFA ETMEDİ, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!"

İzmir'de Müsavat Dervişoğlu'nun ön seçime girip birinci çıktığını, Aytun Çıray'ın seçime girmediğini dile getiren Akşener şu ifadeleri kullandı;



Aytun Bey istifa etmedi, adaylıktan çekildi. Ön seçim yapınca sonuçlarına uyacağım diye ilan ettim. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde ikinci sıralara kontenjan kullanacağımı söyledim. Aytun Bey'i kontenjan olarak 2. sıradan gördük. Kendisinin bilgisi olmadan ani bir iş yapmadım. Özel kalem arkadaşımıza kendisine bilgi vermesini istedim. Kendisini aradı, 'ikinci sıraya konulacaksınız, bir itirazınız var mı' dendi. 'İkinci sırayı kabul edemem' dedi, akşam üstü 'feragat ediyorum' dedi.