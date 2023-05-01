6+1'li koalisyonun adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmasının ardından muhalefet karışmaya devam ediyor. HDPKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasının ardından İYİ Parti'de istifalar sürüyor.
İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ
Gençlik yıllarından beri MHP'de siyaset yapan Köşk Belediye Meclis Üyesi Cemil Kahraman, 7'li koalisyonun HDP ile dirsek teması üzerine İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katıldı.
"CEMİL KAHRAMAN'A YUVASINA HOŞ GELDİN DİYORUZ"
Kahraman'ın parti rozetini MHP Köşk İlçe Başkanı ve partilerin de hazır bulunduğu bir tören ile MHP Aydın Milletvekili Adayı Burak Pehlivan taktı. Törende Cemil Kahraman'ı tebrik eden Burak Pehlivan, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin çağrısına uyarak; ülkemizin geçirmiş olduğu bu zor süreçte vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığından yana tavır koyarak İYİ Parti'den istifa ederek MHP'mize katılan kıymetli Köşk Belediye Meclis Üyesi Cemil Kahraman'a 'yuvasına hoş geldin' diyoruz. " dedi.