"MHP OLARAK TAVRIMIZ DA, KARARIMIZ DA BU KONUDA NETTİR"

Pehlivan, devamında: Bu noktada 7'li masanın tavrından ve durumundan rahatsız olan tüm vatandaşlarımızı ve dava arkadaşlarımızı da MHP çatısı altında birleşmeye ve güç birliği yapmaya davet ediyoruz. Yezid'le kazanmaktansa Hüseyin'le şehadete de talibiz. MHP olarak tavrımız da, kararımız da bu konuda nettir. Bu katılımın Milliyetçi Ülkücü hareketimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday ilan edilmesinin ardından; gizli ortak HDP memnuniyetini belirten açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'e davet eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, olumlu dönüş aldı. Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de HDP'li yetkililerle görüşecek. Ancak koalisyonun ortaklarından İYİ Parti'de ipler gerilmiş durumda. Kılıçdaroğlu-HDP yakınlaşmasından rahatsız olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partiden kopma noktasına geldi.

CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELİYOR!

6'lı koalisyonun Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday çıkarmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ziyaret çağrısında bulunmuştu. Edirne Cezaevi'nde terörden tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da ziyaret için Twitter'dan kapıları açmıştı.