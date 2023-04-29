Haluk Bayraktar'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na liste tokadı: "Milli teknolojiye iftira atanlar yükseliyor!"

BUNU ANAYASA MAHKEMESİNE KİM GÖTÜRDÜ?"

Firmaların yurt dışına hisse devriyle ilgili bir kararname çıkarıldığına dikkati çeken ve bu konuya CHP'nin karşı çıktığını belirten Bayraktar, sert sözlerle Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirdi. Baykar'ın asla başka bir ülkeye satışının olmayacağını sözlerine ekleyen Bayraktar, "Bizim hedefimiz Türkiye savunma sektöründe derinlemesine eko sistem oluşturmak için bir sanayi kümelenmesi. Baykar'ın satılma riski var mı? Bütün sektörlerde ülkemizde kritik işler yapan firmaların yurt dışına satılmasının devlet kontrolünde olması lazım. Firmaların yurt dışına hisse devriyle ilgili bir kararname çıkarıldı. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne kim götürdü? Aynı CHP yaptı. Bir yandan Baykar'ı Amerikalılara, Katar'a satma riski var diyeceksiniz. Biz bu işleri ticaret için, geliri maksimize etmek için yapmıyoruz. Ne dün ne de bugün ne de yarın Baykar'ın farklı bir ülkeye satışı diye bir durum söz konusu olmaza. Böyle bir şey yok iken niye böyle bir durum ortaya atılıyor?" ifadelerini kullandı.