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    • 29.04.2023 12:13
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    • 29.04.2023 12:34
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    Haluk Bayraktar'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na liste tokadı: "Milli teknolojiye iftira atanlar yükseliyor!"

    7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'ı ABD'lilere peşkeş çekeceğini açıklamasına tepki yağdı. "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey" diyerek tepkilere hedef saptırarak karşı koymaya çalışan ve BAYKAR'ı suçlamaya kalkan Kılıçdaroğlu'na Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar, sert tepki gösterdi. Milli teknoloji hamlesini hedef alanların yükseltildiğini belirten Bayraktar, "Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Milli teknolojiye iftira atanlar yükseliyor! Niye? Ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor?" dedi.

    takvim.com.tr
    Milli teknolojiye iftira atanlar yükseliyor!

    7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği sözde vaatlerle devletin ve milletin sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor.

    "MİLLİ TEKNOLOJİYE İFTİRA ATANLAR YÜKSELİYOR!" VİDEO İZLE


    KILIÇDAROĞLU ATATÜRK HAVALİMANI'NI ABD'Lİ ŞİRKETE PEŞKEŞ ÇEKECEK
    Kılıçdaroğlu, son olarak Atatürk Havalimanı'nı Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi kurulması için ABD'li bir şirkete vereceğini açıkladı. Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar, "Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" ifadeleriyle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun ihaleyi vermeyi planladığı Özmen ailesinin, CIA'ye çalıştığı ortaya çıktı.



    SKANDAL SUÇLAMA: "BU KADAR SİYASALLAŞMAYIN SEVGİLİ HALUK BEY"
    Tepkilere hedef saptırarak karşı koymaya çalışan ve BAYKAR'ı suçlamaya kalkan Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş." ifadelerini kullandı.


        SİHA'LARA KARŞI OLAN CHP'Lİ SEZGİN 1'İNCİ SIRADAN VEKİL ADAYI
        Bu gelişmelerin ardından Haluk Bayraktar katıldığı canlı yayında, SİHA'lara karşı çıkan terör sevici CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu Diyarbakır'dan liste başı milletvekili adayı gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

        "HEDEF GÖSTERİLDİM, SİYASET Mİ YAPIYORUM"
        10 yıl önce her gün kalleşçe şehit haberleri alındığını belirten Bayraktar, "Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. SİHA'ları Türk askeri bu ülkenin vatandaşlarının güvenliği için kullanıyor? Niye milli olduğu için rahatsızlık duyuyorsunuz? Tanrıkulu böyle derken, bu konu sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor. Şu an Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'dan liste başı milletvekili adayı. Hedef gösterilirken, JİTEM denirken siyaset yapılmıyor, ben konuşurken mi siyaset yapıyorum? Madem bize değer veriliyor, niye bize iftira atarak yükseliyor insanlar? Milli teknolojiye iftira atanlar yükseliyor! Niye? Ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor?" dedi.


        Aynı şekilde kendilerine iftira atan başka CHP'lilerin de olduğunu sözlerine ekleyen Bayraktar, "CHP'li Milletvekili Sevda Erdan Kılıç aynen şu cümleyi kurdu, "Yandaş bir şirket olarak BAYKAR'ın önü açılıyor. BAYKAR, ASELSAN'ın mühendislerini alarak büyütülüyor." Külliyen yalan, külliyen iftira. BAYKAR kurulduğundan beri bir tane ASELSAN çalışanı ASELSAN'dan alıp BAYKAR'da çalışıyor değil. BAYKAR 3 bin 500 kişilik bir firma, yaş ortalaması 28 yaşında olan ve sıfırdan mühendisleri istihdam ederek yetiştirdiğimiz, kesinlikle hiçbir Türk savunma sanayi vakıf şirketinden böyle bir kuralımız var, olması da gerekmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu soruluyor cevap yok. Bu iftirayı atan kişi de daha üst sıradan İzmir'de milletvekili adayı oluyor." ifadelerini kullandı.

            BUNU ANAYASA MAHKEMESİNE KİM GÖTÜRDÜ?"
            Firmaların yurt dışına hisse devriyle ilgili bir kararname çıkarıldığına dikkati çeken ve bu konuya CHP'nin karşı çıktığını belirten Bayraktar, sert sözlerle Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirdi. Baykar'ın asla başka bir ülkeye satışının olmayacağını sözlerine ekleyen Bayraktar, "Bizim hedefimiz Türkiye savunma sektöründe derinlemesine eko sistem oluşturmak için bir sanayi kümelenmesi. Baykar'ın satılma riski var mı? Bütün sektörlerde ülkemizde kritik işler yapan firmaların yurt dışına satılmasının devlet kontrolünde olması lazım. Firmaların yurt dışına hisse devriyle ilgili bir kararname çıkarıldı. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne kim götürdü? Aynı CHP yaptı. Bir yandan Baykar'ı Amerikalılara, Katar'a satma riski var diyeceksiniz. Biz bu işleri ticaret için, geliri maksimize etmek için yapmıyoruz. Ne dün ne de bugün ne de yarın Baykar'ın farklı bir ülkeye satışı diye bir durum söz konusu olmaza. Böyle bir şey yok iken niye böyle bir durum ortaya atılıyor?" ifadelerini kullandı.

            BÖLÜCÜ KEBAPÇI SEZGİN'İN SİHA HAZIMSIZLIĞI: HER FIRSATTA HEDEF ALIYOR
            Bilindiği üzere sözde 'hümanist' pozları kesen, PKK cenazeleri ve terör medyasının aranan yüzü olan CHP İstanbul vekili Sezgin Tanrıkulu, SİHA'lar ile ilgili mesnetsiz açıklamalarda bulunmuş, "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor" ifadelerini kullanarak teröristlerin öldürülmesinden kaynaklı duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

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            Haberler Güncel Haluk Bayraktar'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na liste tokadı: "Milli teknolojiye iftira atanlar yükseliyor!"
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