Haluk Bayraktar'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na liste tokadı: "Milli teknolojiye iftira atanlar yükseliyor!"

7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'ı ABD'lilere peşkeş çekeceğini açıklamasına tepki yağdı. "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey" diyerek tepkilere hedef saptırarak karşı koymaya çalışan ve BAYKAR'ı suçlamaya kalkan Kılıçdaroğlu'na Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar, sert tepki gösterdi. Milli teknoloji hamlesini hedef alanların yükseltildiğini belirten Bayraktar, "Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Milli teknolojiye iftira atanlar yükseliyor! Niye? Ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor?" dedi.