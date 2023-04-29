Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağını vaat eden Meral Akşener Şanlıurfa'ya özel uçakla geldi

Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağını vaat eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Şanlıurfa'ya özel uçakla gitti.
MERAL AKŞENER ŞANLIURFA'YA ÖZEL UÇAKLA GELDİ | VİDEO İZLE
MÜTEVAZILIK OYUNLARI ELLERİNDE PATLAMIŞTI
7'li koalisyonun ve terörün siyasi ayağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon bileşenleriyle beraber Adıyaman'da Saadet Partisi tarafından düzenlenen iftar programına nisan ayının başında özel uçakla gitmişti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise 'minibüs ile yolculuk' görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak 'mütevazılık' algısı vermeye çalışmıştı. Özel sosyal medya paylaşımında "Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" demişti.
MÜTEVAZILIK BALONU PATLAMIŞTI
CHP'lilerin 'minibüsle yolculuk' ve 'mütevazılık' algısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çürüterek, " 'Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam (12 Nisan) saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" demiş ve eklemişti: