Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağını vaat eden Meral Akşener Şanlıurfa'ya özel uçakla geldi

MÜTEVAZILIK BALONU PATLAMIŞTI

CHP'lilerin 'minibüsle yolculuk' ve 'mütevazılık' algısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çürüterek, " 'Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam (12 Nisan) saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" demiş ve eklemişti: