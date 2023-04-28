Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na güdümlü 'Kemankeş' füzesi: CIA ile çalışan şirkete teslim ediyorum ne demek?





"BUNLAR ÜLKEYİ GÜÇLÜ KILAN KAZANIMLAR"

Şu anda 1 milyon yarışmacı 330 bin takım başvurdu. 20 binden 1 milyona. 5 yılda 50 kat artmış. Ne kadar büyük dinamizm ve potansiyel olduğunu görüyoruz. Bu büyük bir gurur ve heyecan. Bunlar ülkemizin geleceği adına çok önemli bir kazanımdır. Savunma sanayinde son 20 yılda çok önemli kazanımlar var. Bu ülkeyi güçlü kılan kazanımlar. 3 gün boyunca bu coşku devam edecek.

"DÜNYADA YAPABİLECEK BİR BAŞKA ÜLKE YOK

"TEKNOFEST'le birlikte dinamizm oluşuyor. Buraya ilk ürünler prototip olarak geliyor. 2019'da Akınca daha hiç uçmamıştı, burada sergilemiştik. Kızılelma Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle Ağustos 2022'de TEKNOFEST Karadeniz'de halkımızla buluşturmuştuk. Şimdi burada halkımızın huzurunda dünyada ilk defa kol uçuşuyla halkımızın huzurunda uçuyor. Bunu dünyada başka yapabilcek potansiyelde bir ülke yok şu anda.