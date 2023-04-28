Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na güdümlü 'Kemankeş' füzesi: CIA ile çalışan şirkete teslim ediyorum ne demek?

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Atatürk Havalimanı'nı Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahiplerine teslim edeceğini duyuran 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemiğe açıklık getirdi.
Haluk Bayraktar'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"BURADA 41 TANE TEKNOLOJİ YARIŞMASI VAR"
Bu milletin evlatlarının hayallerinin tetiklendiği, yarışmaların olduğu çok farklı bir organizasyon. Burada yer alan 102 paydaş kurum var. Baykar, ROKETSAN, HAVELSAN, TÜBİKAT, MKE gibi kuruluşlar var. Bunların hiçbiri burada geliştirdiği teknoloji ve ürünü pazarlamak için değil; toplumla buluşturmak için yapıyor. Buraya 100 binler geldi. İnsanımız inanılmaz teveccüh gösteriyor. 10 yaşında bir çocuk geliyor. Onun uçağa dokunması, hayallerini tetiklemesiyle müthiş bir sinerji oluşturuyor. Mühendisler de o teveccühü görünce mutluluk duyuyor. Öte yanda burada 41 tane teknoloji yarışması var. Gençler lise, üniversite çağında robotlar yapıyor. Müthiş bir tecrübe oluşuyor.
"BUNLAR ÜLKEYİ GÜÇLÜ KILAN KAZANIMLAR"
Şu anda 1 milyon yarışmacı 330 bin takım başvurdu. 20 binden 1 milyona. 5 yılda 50 kat artmış. Ne kadar büyük dinamizm ve potansiyel olduğunu görüyoruz. Bu büyük bir gurur ve heyecan. Bunlar ülkemizin geleceği adına çok önemli bir kazanımdır. Savunma sanayinde son 20 yılda çok önemli kazanımlar var. Bu ülkeyi güçlü kılan kazanımlar. 3 gün boyunca bu coşku devam edecek.
"DÜNYADA YAPABİLECEK BİR BAŞKA ÜLKE YOK
"TEKNOFEST'le birlikte dinamizm oluşuyor. Buraya ilk ürünler prototip olarak geliyor. 2019'da Akınca daha hiç uçmamıştı, burada sergilemiştik. Kızılelma Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle Ağustos 2022'de TEKNOFEST Karadeniz'de halkımızla buluşturmuştuk. Şimdi burada halkımızın huzurunda dünyada ilk defa kol uçuşuyla halkımızın huzurunda uçuyor. Bunu dünyada başka yapabilcek potansiyelde bir ülke yok şu anda.