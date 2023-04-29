Milli Savunma Sanayiinden dijital dönüşüme yüksek teknolojilerde öncü Türkiye! Başkan Erdoğan liderliğinde şahlanışın ayak sesleri

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs seçimlerine gün sayıyor.
Bir tarafta bölücülerle ittifak yapıp Kandil'in güdümünde olan 7'li koalisyon varken diğer tarafta 'Türkiye Yüzyılı' deyip Türkiye'nin değerine değer katmak için kolları sıvayan AK Parti karşımıza çıkıyor.
Kifayetsiz muhterislerin yıkım siyaseti bir kenara dursun, milli irade 'Yaparsa Erdoğan yapar' diyor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenini yineliyor.
Bu kapsamda Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı konumunda yer alan vaatleri sizler için derledik.
AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan 'Teknoloji Devrimi' büyük önem arz ediyor.
Milli Savunma Sanayiinden dijital dönüşüme, yüksek teknolojilerde öncü Türkiye'nin temeli atılacak.
MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ
Yerli ve millî savunma sanayimiz ile yenilikçi ve çığır açan teknolojilere yatırım yapmaya devam edecek ve yerlileşme oranını daha da artıracağız. 2028 yılında savunma sanayiinde ihracatımızı en az 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.
DİJİTALLEŞME VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Yapay Zeka Stratejimiz ile yapay zekâ alanının GSYH'ye katkısını yüzde 5'in üzerine çıkaracağız.
Yapay Zeka alanında 50.000 kişi istihdam edilmesini, lisansüstü düzeyde 10.000 mezun sayısına ulaşmayı ve uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye'nin ilk 20 ülke arasında yer almasını sağlayacağız.
Ülkemizi dijital dönüşümü ilgilendiren uluslararası endekslerde ilk 10'a taşıyacağız.
Geliştirdiğimiz kavramsal tasarım ve kriptolojik altyapı ile test sürecini başlattığımız yeni nesil dijital Türk Lirası projesini hayata geçireceğiz.