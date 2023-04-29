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    • 29.04.2023 12:11
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    • 29.04.2023 12:11
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    Milli Savunma Sanayiinden dijital dönüşüme yüksek teknolojilerde öncü Türkiye! Başkan Erdoğan liderliğinde şahlanışın ayak sesleri

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala AK Parti 'şahlanış beyannamesi'ni duyurdu. Seçim beyannamesinde yer alan 'Teknoloji Devrimi' büyük önem arz ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Milli Savunma Sanayiinden dijital dönüşüme, yüksek teknolojilerde öncü Türkiye'nin temelleri atılacak. 'Yaparsa Erdoğan yapar' diyen milli iradenin de Başkan Erdoğan'a olan güveni tam. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Şahlanış beyannamesi! Yüksek teknolojilerde öncü Türkiye

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs seçimlerine gün sayıyor.

    Bir tarafta bölücülerle ittifak yapıp Kandil'in güdümünde olan 7'li koalisyon varken diğer tarafta 'Türkiye Yüzyılı' deyip Türkiye'nin değerine değer katmak için kolları sıvayan AK Parti karşımıza çıkıyor.

    Kifayetsiz muhterislerin yıkım siyaseti bir kenara dursun, milli irade 'Yaparsa Erdoğan yapar' diyor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenini yineliyor.




    Bu kapsamda Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı konumunda yer alan vaatleri sizler için derledik.

    AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan 'Teknoloji Devrimi' büyük önem arz ediyor.

    Milli Savunma Sanayiinden dijital dönüşüme, yüksek teknolojilerde öncü Türkiye'nin temeli atılacak.





    MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ
    Yerli ve millî savunma sanayimiz ile yenilikçi ve çığır açan teknolojilere yatırım yapmaya devam edecek ve yerlileşme oranını daha da artıracağız. 2028 yılında savunma sanayiinde ihracatımızı en az 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.

    DİJİTALLEŞME VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
    Yapay Zeka Stratejimiz ile yapay zekâ alanının GSYH'ye katkısını yüzde 5'in üzerine çıkaracağız.

    Yapay Zeka alanında 50.000 kişi istihdam edilmesini, lisansüstü düzeyde 10.000 mezun sayısına ulaşmayı ve uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye'nin ilk 20 ülke arasında yer almasını sağlayacağız.

    Ülkemizi dijital dönüşümü ilgilendiren uluslararası endekslerde ilk 10'a taşıyacağız.

    Geliştirdiğimiz kavramsal tasarım ve kriptolojik altyapı ile test sürecini başlattığımız yeni nesil dijital Türk Lirası projesini hayata geçireceğiz.




        YÜKSEK TEKNOLOJİLERDE ÖNCÜ TÜRKİYE/ TEKNOLOJİ DEVRİMİ
        Küresel rekabetteki konumumuzu güçlendirmek için Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranını yüzde 2 düzeyine taşımayı hedefliyoruz.
        Ülkemizi Küresel Yenilik Endeksinde ilk 20'ye taşıyacağız.

        Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi kapsamında dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer almayı ve ekosistemimizden 15 Turcorn ve 5 Decacorn çıkaracağız.

        15 milyar dolarlık bilişim ihracatı rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.

        Türkiye'yi yeni nesil elektrikli otomobil üssü haline getirme hedefimiz doğrultusunda, yerli otomobilimiz TOGG'un seri üretimini yıllar içinde artırarak 2030 yılına kadar 1 milyon araca ulaşacağız.


        Ay Misyonu kapsamında insansız uzay aracımızın tasarım ve üretim çalışmalarını tamamlayarak bu görevde kullanılacak hibrit yakıtlı, özgün ve milli uzay roketi motorunu geliştireceğiz.




        ULAŞTIRMA
        Bölünmüş yol ve otoyollar ile daha güvenli, konforlu ve hızlı bir karayolu ağı için 32,5 milyar dolar yeni yatırım ile 2053 yılına kadar otoyol ağımızı 3.633 km'den 9.160 km'ye, bölünmüş yol ağımızı da 28.986 km'den 38.942 km'ye çıkaracağız.

        Havalimanı sayımızı 61'e çıkaracak, yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanını en yakın sürede tamamlayacak, yapımına başlanan Bayburt Gümüşhane Havalimanını ve Yozgat Havalimanını 2023 yılı içerisinde hizmete açacağız.

        2053 yılına kadar toplam demiryolu ağımızı 28.587 km'ye çıkaracağız.

        Saatte 400 km hıza çıkabilen İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren (J-Tren) açılışını 2028 yılına kadar yapacağız.

        Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren bağlantısına sahip olan il sayımızı 2053 yılına kadar 8'den 52'ye yükselteceğiz.

        Ülkemizi Orta Koridorda lojistik üs haline getirme hedefiyle, lojistik merkez sayısını 13'ten 26'ya çıkaracağız.

        İstanbul Boğazında yaşanan gemi trafiğinin azaltılması ve ülkemizin jeopolitik konumundan kaynaklı gücünün daha artması ve İstanbul Boğazındaki seyir emniyetinin sağlanması amacıyla hayata geçireceğimiz Kanal İstanbul Projesinin bağlantı yollarına ve altyapı çalışmalarına hızla başlayacağız.



        HABERLEŞME
        5G teknolojisi ile yüzde 100 oranında nüfus kapsaması sağlayacak, 6G teknolojisine yönelik çalışmaları başlatacağız.

        Planladığımız 67 milyar dolarlık haberleşme yatırımlarıyla, kısa vadede mobil genişbant abone yoğunluğunu yüzde 100'e çıkararak her eve yüksek hızlı internet hizmetini ulaştıracağız.

        2023 yılı içerisinde yerli ve milli uydumuz Turksat 6A'yı uzaya fırlatacağız.
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        Şahlanış beyannamesi! Yüksek teknolojilerde öncü Türkiye
        Haberler Güncel Milli Savunma Sanayiinden dijital dönüşüme yüksek teknolojilerde öncü Türkiye! Başkan Erdoğan liderliğinde şahlanışın ayak sesleri
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