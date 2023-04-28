Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü türevleriyle destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Bunun son örneği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı'nı ABD'de faaliyet gösteren şirketle havacılık ve uzay üssü haline getireceğiz" vaadiyle bir kez daha tescillendi.
HALUK BAYRAKTAR: ZİHNİYET HİÇ DEĞİŞMEMİŞ
Gelişme üzerine İHA ve SİHA'ları Türk savunmasına kazandıran Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Twitter'dan yanıt verdi.
Bayraktar, "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri… Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" ifadelerini kullandı.
"BURALARI ABD'YE PEŞKEŞ ÇEKMEK BÜYÜK TALİHSİZLİK"
Takvim.com.tr'den Nur Demir Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te konuyu Selçuk Bayraktar'a sordu.
Bayraktar, "Onlarca alanda bir milyondan fazla gencimiz yarışırken ve bunlar geleceğe dair dünyaya damgasını vuracak girişimleri kuracakken, bunun müjdesini veriyorken Amerika'daki bir şirkete buraları adeta peşkeş çekmeyi büyük bir talihsizlik olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.