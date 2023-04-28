Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü türevleriyle destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.



Bunun son örneği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı'nı ABD'de faaliyet gösteren şirketle havacılık ve uzay üssü haline getireceğiz" vaadiyle bir kez daha tescillendi.