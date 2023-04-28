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    • 29.04.2023 00:01
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    • 29.04.2023 00:17
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    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı CHP'li Mansur Yavaş'tan HDPKK güzellemesi: Dertlerini anlatmak istiyorlar

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş ittifak ortağı HDPKK'ya adeta arka çıktı. Katıldığı canlı yayında "HDP de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur." diyen Yavaş, terör soruşturmalarından tutuklu olan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı örnek gösterip, "Demirtaş’ın bir açıklamasını gördüm, ‘PKK silah bırakmalıdır’ diyor. Belki HDP bu şekilde Meclis'e girip PKK’ya yeter artık silah bırakın diyecek." ifadelerini kullandı.

    Mansur Yavaş’tan HDPKK güzellemesi

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.



    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

    Kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütü yöneticisi Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal, "Kılıçdaroğlu doğru tercih, desteklenecek bir adaydır. Bu tarihi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.



    CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ'TAN HDP GÜZELLEMESİ
    Yaşana bu gelişmelerin ardından bir HDPKK güzelemesi de Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi durumunda yardımcısı yapacağını duyurduğu CHP'li Mansur Yavaş'dan geldi. Katıldığı canlı yayında HDPKK'ya adeta arka çıktı.

    MANSUR YAVAŞ'TAN HDPKK GÜZELLEMESİ I VİDEO İZLE



        "DERTLERİNİ ANLATMAK İSTİYORLAR"
        Muhalefette 'milliyetçi' kanadı temsil ettiği öne sürülen Yavaş, her fırsatta sırtını PKK'ya yasladıklarını açıklayan HDP'li siyasetçileri görmezden geldi.



        "HDP de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur."         diyen Yavaş, terör soruşturmalarından tutuklu olan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı örnek gösterip, "Demirtaş'ın bir açıklamasını gördüm, 'PKK silah bırakmalıdır' diyor. Belki HDP bu şekilde Meclis'e girip PKK'ya yeter artık silah bırakın diyecek." ifadelerini kullandı.

        Bu gelişme ışığında PKK elebaşlarının 7'li koalisyona destek içeren söylemlerini tekrar hatırlayalım;



        PKK elebaşı Duran Kalkan: "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır"



        Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok: "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız"



        PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat: "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz"



        PKK'lı Helin Ümit: (7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek) AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım."

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        Haberler Güncel 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı CHP'li Mansur Yavaş'tan HDPKK güzellemesi: Dertlerini anlatmak istiyorlar
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