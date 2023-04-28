7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı CHP'li Mansur Yavaş'tan HDPKK güzellemesi: Dertlerini anlatmak istiyorlar





"HDP de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur." diyen Yavaş, terör soruşturmalarından tutuklu olan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı örnek gösterip, "Demirtaş'ın bir açıklamasını gördüm, 'PKK silah bırakmalıdır' diyor. Belki HDP bu şekilde Meclis'e girip PKK'ya yeter artık silah bırakın diyecek." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme ışığında PKK elebaşlarının 7'li koalisyona destek içeren söylemlerini tekrar hatırlayalım;







PKK elebaşı Duran Kalkan: "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır"







Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok: "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız"