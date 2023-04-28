Hizmet hırsızı CHP bu sefer reklamları gözüne kestirdi! AK Parti'nin 'Haydi' sloganına çöktüler

Türkiye'de seçimlere az bir süre kala siyasi partiler de yayınladıkları reklam filmleriyle vatandaşlara yaptıkları ve yapacakları projeleri aktarmaya devam ediyor. Yıllardan beri Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin ise bu alanda beğeni toplayan işlere imza attıkları biliniyor.