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    • 29.04.2023 00:19
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    Hizmet hırsızı CHP bu sefer reklamları gözüne kestirdi! AK Parti'nin 'Haydi' sloganına çöktüler

    Türkiye'de seçimlerin yaklamasıyşa birlikte siyasi partiler reklam filmleriyle vatandaşlara yaptıkları ve yapacakları projeleri aktarmaya devam ediyor. Bu bağlamda 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir reklam filmi paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videolarda AK Parti'nin sloganını çalarak reklam yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hizmet hırsızı CHP bu sefer reklamları gözüne kestirdi

    Türkiye'de seçimlere az bir süre kala siyasi partiler de yayınladıkları reklam filmleriyle vatandaşlara yaptıkları ve yapacakları projeleri aktarmaya devam ediyor. Yıllardan beri Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin ise bu alanda beğeni toplayan işlere imza attıkları biliniyor.



    CHP'DEN 7 BAŞLI REKLAM FİLMİ
    Öte yandan HDP'nin de destek verdiği 7'li koalisyonun 'şartlı' cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimler için yeni bir reklam filmi paylaştı. Söz konusu videolarda cumhurbaşkanı yardımcılığına adayları Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkanı Mansur Yavaş, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal da yer aldı.



    HİZMET HIRSIZI CHP BU SEFER REKLAMLARI GÖZÜNE KESTİRDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videolarda AK Parti'nin sloganını çalarak reklam yapması dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği üzere AK Parti 10 gün önce "Haydi" diye rap şarkısı yapmıştı ve 2011'de de AK Parti'nin seçim şarkısı "Haydi Bi Daha" idi.

    İŞTE AK PARTİ'NİN HAYDİ REKLAMI

    CHP BU SEFER REKLAMLARI GÖZÜNE KESTİRDİ I VİDEO İZLE


    REKLAM HIRSIZI CHP'NİN REKLAMI

    CHP BU SEFERDE AK PARTİ'NİN 'HAYDİ' SLOGANINA ÇÖKTÜ I VİDEO İZLE

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    Haberler Güncel Hizmet hırsızı CHP bu sefer reklamları gözüne kestirdi! AK Parti'nin 'Haydi' sloganına çöktüler
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