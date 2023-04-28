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    • 28.04.2023 16:49
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    • 28.04.2023 16:49
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    CHP - HDPKK - Kandil hattında 'hedefler' örtüşüyor! İttifak resmileşti bölücüler intikam yeminlerine başladı: Başkan Erdoğan ve TSK hedefte

    PKK'nın siyasi uzantısı HDP, "Hedeflerimiz örtüşüyor" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini ilan etti. Resmiyete dökülen kirli ittifak sonrası Kılıçdaroğlu'ndan yüz bulan Kandil ve bölücü türevleri 'intikam' yeminlerini sıralamaya başladı. KNK Yürütme Kurulu Üyesi Zübeyir Aydar, Avrupa'da yaşanan Kürtlere 'Herkes tavır sahibi olmalı' zılgıtı çekerek, parlamentoda HDPKK'ya cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi gerektiğini söyledi. Aydar, Başkan Erdoğan'ı ve TSK'yı hedef alarak 7'li için oy dilenciliğine soyundu "Birinci hedefimiz hesap sormak ve intikam almaktır" dedi. Öte yandan PKK elebaşı Murat Karayılan da 7'liye destek verdiklerini açıklayıp 'özerklik' getireceğiz sözleriyle Kılıçdaroğlu ile aynı noktada buluştu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İttifak resmileşti Kandil intikam yeminlerine başladı

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    KİRLİ İTTİFAK RESMİYETE DÖKÜLDÜ: "KILIÇDAROĞLU İLE HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR..."
    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.

    Öte yandan kirli ittifak bugün resmiyete döküldü. HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, 14 Mayıs'ta kendisini destekleyeceklerini açıkladı.

    Bu kapsamda Emek ve Özgürlük İttifakı'nca, "14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz" açıklaması yapıldı.




    "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ..."
    Söz konusu açıklamada; "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama, parlamento seçimlerine ise ittifak çatısı altında girme kararı aldık. Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu tarihi seçimde; Türkiye halklarını milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'na, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'deki büyükbaş teröristlerden 7'li koalisyona destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

    PKK'DAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN YOKSA İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ
    PKK elebaşlarından Bese Hozat "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız" tehdidinde bulundu. Öte yandan PKK elebaşlarından Sabri Ok da "Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi?" sözleriyle elebaşı Bese Hozat'ın iç savaş tehditlerini tekrarladı.


        KILIÇDAROĞLU İLE ELEBAŞI KARAYILAN'IN BULUŞTUĞU ORTAK NOKTA
        Elebaşı Murat Karayılan da 7'li koalisyona destek verdiklerini açıkladı. Karayılan, Türkiye'yi dönüştürmek istediğini, özerklik getirerek ülkede birlik getirmek istediklerini dile getirdi.

        Karayılan'ın söylemlerinin 'özerklik' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu ile uyuşması dikkatlerden kaçmadı.





        HDP'nin 'Hedeflerimiz örtüşüyor' diyerek Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğin akabinde PKK türevi KNK'den 7'li koalisyona destek çağrısı yapıp Cumhur İttifakı'nı hedef alarak 'İntikam alacağız' çıkışı geldi.


        'HERKES TAVIR SAHİBİ OLMALI'
        KNK Yürütme Kurulu Üyesi Zübeyir Aydar, Avrupa'da yaşanan Kürtlere 'Herkes tavır sahibi olmalı' zılgıtı çekerek, parlamentoda HDPKK'ya cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi gerektiğini söyledi.


        Kandil iltisaklı bölücü Zübeyir Aydar, skandal sözlerini intikam yeminleriyle sürdürdü...

        MİLLİ İRADEYİ VE ŞANLI TSK'YI HEDEF ALDI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayan Aydar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele için sınır ötesine düzenlediği operasyonları da hedef aldı.

        Aydar, şunları söyledi:

        "Karşımızdaki rejim diktatör ve faşist bir rejimdir. Erdoğan başkanlığındaki rejim yıllardır kanımızı döküyor, bizi öldürüyor. Özellikle de son 8 yıldır yani 2015 yılından bu yana Kuzey, Rojava ve Güney demeden Kurdistan'ı kan gölüne çevirdi. Gençlerimizi, insanlarımızı bodrumlarda diri diri yaktılar, halkımıza karşı kimyasal silah kullanıyorlar. Efrîn, Serêkaniyê olmak üzere şehirlerimizi yerle bir ederek, halkımıza unutulmaz acılar yaşattılar. Bütün bu katliam ve yıkımın sorumlusu ve faili AKP ve Erdoğan rejimidir. İşte bugün bizim için intikam günüdür. Oyumuzla, irademizle onlardan intikâm almalıyız."




        7'LİYE DESTEĞİNİ AÇIKLAYAN BÖLÜCÜLER 'İNTİKAM' YEMİNLERİNE BAŞLADI
        7'li koalisyonun Kandil'in uzantılarıyla yaptığı karanlık ittifaktan yüz bulan Zübeyir Aydar, birinci hedeflerinin hesap sormak ve intikam almak olduğunu dile getirdi.

        Kılıçdaroğlu şahsında 7'li koalisyon için oy dilenciliği yapan Aydar, "Birinci hedefimiz bu rejimden hesap sormak ve intikam almaktır. İkincisi hedefimiz ise Kurdistani ve dostlarının oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı listesini destekleyerek, Meclise güçlü bir şekilde taşımaktır. Geçmiş seçimlerde de gördük, Avrupa'da sandıklara gidilen yerlerde biz birinci parti olduk. Ama sandıklara gidilmediği yerlerde ise biz çok az oy aldık. Onun için unutulmamalı ki, Avrupa'daki seçmen geçen seçimde birçok yerde milletvekili çıkarılmasına katkı sundu. Örneğin Kocaeli'de milletvekili Avrupa'nın oylarıyla seçildi. Bizim oyumuzun direkt oradaki milletvekili seçilmelerine etkisi oluyor" dedi.

        Zübeyir Aydar, konuşmasını "Bu rejimden hesap sormak için bütün halkımıza, arkadaş ve dostlara çağrımız; sandık başına gidip Yeşil Sol Parti için oylarını kullanmalılar" diye tamamladı.

            KILIÇDAROĞLU İTTİFAKIN DİYETİNİ BÖLÜCÜLÜKLE ÖDEYECEK
            EDİTÖR NOTU: Seçimlere çok az bir zaman dilimi kaldı. HDPKK'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği herkesin malumu.

            Bir yandan da açığa çıkan "Öcalan'a özgürlük, özerklik, anayasa değişikliği, Kandil'le müzakere" talepleri mevcut... PKK'lılar da birbiri ardında 7'li koalisyona ve Kılıçaroğlu'na arka çıkan açıklamalarda bulunuyor.

            Gelinen bu noktada Kılıçdaroğlu'nun oy uğruna bölücülere verdiği kirli vaatlerin teker teker açığa çıkması, "Halil İbrahim" diye pazarlanan sofranın aslında 'çakallar sofrası' olduğunu da kanıtlar nitelikte.

            HDP'lilerin, Kandil'in 14 Mayıs sonrasını işaret eden, "100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz, intikam alacağız, hesaplaşacağız" şeklindeki söylemlerini de unutmamakta fayda var.

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            Haberler Güncel CHP - HDPKK - Kandil hattında 'hedefler' örtüşüyor! İttifak resmileşti bölücüler intikam yeminlerine başladı: Başkan Erdoğan ve TSK hedefte
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