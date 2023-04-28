CHP - HDPKK - Kandil hattında 'hedefler' örtüşüyor! İttifak resmileşti bölücüler intikam yeminlerine başladı: Başkan Erdoğan ve TSK hedefte







"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ..."

Söz konusu açıklamada; "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama, parlamento seçimlerine ise ittifak çatısı altında girme kararı aldık. Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu tarihi seçimde; Türkiye halklarını milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'na, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'deki büyükbaş teröristlerden 7'li koalisyona destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.



PKK'DAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN YOKSA İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ

PKK elebaşlarından Bese Hozat "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız" tehdidinde bulundu. Öte yandan PKK elebaşlarından Sabri Ok da "Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi?" sözleriyle elebaşı Bese Hozat'ın iç savaş tehditlerini tekrarladı.