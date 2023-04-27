Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 27.04.2023 10:32
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    • 27.04.2023 10:56
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    Başkan Erdoğan'ın rahatsızlığı ve buna sevinen alçaklar! Tıpkı geçmişteki FETÖ'cüler gibi!

    Son dakika haberleri... Seçimler nedeniyle yoğun bir program oluşturan Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında küçük bir rahatsızlık yaşadı. Erdoğan'ın canlı yayında yaşadığı rahatsızlık ve sonrasında bir günlük istirahati sonrası algı operasyonu için harekete geçen küresel çete 14 Mayıs seçimlerine gölge düşürmek istedi. Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıların tıpkı geçmiş seçimlerdeki gibi olduğunu söyleyen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Kalkışma, terör saldırıları, kuşatmalar ve darbelerle yenemedikleri Erdoğan'ın rahatsızlığına sevinecek kadar alçaldılar. Tıpkı geçmişteki FETÖ'cüler gibi..." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Tıpkı geçmişteki FETÖ’cüler gibi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında küçük bir rahatsızlık yaşadı. Türkiye'nin yüreği ağzına gelirken Erdoğan'ın yayına devam etmesi içlere su serpti.

    Yaşadığı durumla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullandı.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın rahatsızlık yaşadığı gün ve bir önceki günü şu şekilde aktarıyor:

    Cumhurbaşkanı sabah Anayasa Mahkemesi'ndeki törene katılmıştı. Ardından engelli öğretmenlerin atamasıyla ilgili törene iştirak etti. O programı "Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası" tevcih töreni takip etti. Akşam saatlerinde ise Gençlik için hemen şimdi programına katılıp uzun bir konuşma yaptı. Kanal 7-Ülke TV yayınına ondan sonra katıldı diyeceğim ama Cumhurbaşkanı araya partide bir de toplantı koymuş.

    MİDEYİ ÜŞÜTMÜŞ

    Oysa bir gün önce Bursa Gemlik'teki Batarya Fabrikası'nın temel atma törenine katılıp Manisa'da miting yapmıştı. Oradan üşütmüş. Üstüne bir de 17 saatlik 4 program bir toplantı koyunca vücut canlı yayın sırasında isyan etmiş. Cumhurbaşkanı'nın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı rahatlamış ama yayına çıkması istenmemiş. Fakat Erdoğan yayına çıkmayı tercih etmiş. Bence iyi de oldu. Çünkü halk karşısında Erdoğan'ı görünce rahatladı. Ondan sonra gece boyunca Erdoğan'a bir sevgi rüzgârı esmeye başladı. Dua zinciri kuruldu.

    Bu kadar yoğun tempo içerisinde midesini üşütmek, rahatsızlanmak insani bir durum. Cumhurbaşkanı da olsa netice itibarıyla Erdoğan da bir insan.

        BU TEMPO YÜREK İSTER YÜREK
        Başkan Erdoğan seçim startı verildiğinden beri çok yoğun bir çalışma içerisine girdi. Gittiği illerde 2-3 program sığdırıyordu. Dolayısıyla yorulmuş olabilir.

        Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son bir haftalık zaman dilimi içerisindeki yoğun tempoyla geçen çalışmalarını sizler için derledik.

        17 Nisan Pazartesi: İstanbul Finans Merkezi açılışı, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi, Büyük Üsküdar İftarı, Nev Mekan'da gençlerle buluşma

        18 Nisan Salı: Afyonkarahisar mitingi, Eskişehir'de yeni eserlerin açılışı, gençlerle iftar, TRT ortak yayını

        19 Nisan Çarşamba: Denizli mitingi, vatandaşlarla iftar20 Nisan Perşembe: Topkapı Sarayı restorasyonu ile tamamlanan birimlerin açılışı, Karadeniz gazını devreye alma töreni

        21 Nisan Cuma: Restorasyonu tamamlanan Sultan Ahmet Camii'nin açılışı, Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri Teslim ve Temel Atma Töreni



        22 Nisan Cumartesi: Gaziantep Nurdağı'nda yapımı tamamlanan köy evlerinin hak sahiplerine teslimi, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşma

        23 Nisan Pazar: Depremzede çocuklarla buluşma, TCG Anadolu gemisini uğurlama töreni, Sakarya Akyazı Spor Kompleksi açılışı, Yeni Altay Tankının TSK'ya teslimi

        24 Nisan Pazartesi: SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni (Gemlik,Bursa) / Manisa Mitingi

        25 Nisan Salı: Anayasa Mahkemesi 61. Kuruluş Yıldönümü Programı -3500 Engelli Öğretmen Ataması (MEB Şura Salonu) -Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni (Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi) - Gençlik İçin Hemen Şimdi" Programı (ATO Congresium)

        SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu bildirirken "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

            SOSYAL MEDYADAKİ ÇİRKİNLİK

            Huylu huyundan vazgeçmezmiş. Yabancı istihbarat örgütlerinin aparatı olan FETÖ'cüler hemen sosyal medyadan dezenformasyona başladılar. Sevinç çığlıkları arasında "Adam öldü" diye tweet'ler attılar. Muhalif medyaya çıkan emekli bir amiral Erdoğan'ın rahatsızlığını istismar etmeye kalkıştı.

            Alçaklığı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, geçmiş seçim dönemlerinde ve darbe girişimlerinde aynı algı ve taktikle alaşağı edilmek istendiğine dikkat çekerek "O gün de 'iş bitti' diyenler 14 seçimdir kaybediyor" diye yazdı.

            İşte Övür'ün o yazısı:

            Başkan Erdoğan'ı siyaseten farklılaştıran, onu lider yapan onlarca özellik sayılabilir. Ama bir özelliği var ki, hepsinin önüne geçiyor: Seçme ve seçilme hakkına verdiği değer. Bunun için siyasi hayatı boyunca kapı kapı dolaşan, nefesi kesilene kadar kendini halka anlatan başka bir lider olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden 21 yıldır kimse onu sandıkta yenemedi. Hep oyunu artırarak bugünlere geldi. Oyu düştüğünde bile vazgeçmedi, yeniden yollara düştü.
            Başbakanlığının son seçimi olan 27 Mart 2014'teki yerel seçimleri hatırlıyorum. Öncesinde yaşanan Gezi kalkışması, FETÖ kumpası ve TIR operasyonuyla başlayan saldırılara ve iftiralara, o iftiraları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e ve meydanlara taşımasına rağmen derdini millete anlatmaktan vazgeçmedi. Neler söylenmedi ki... Gün ve saat verilerek "kaçacak" iftirası bile atıldı. Ama yılmadı, sokak sokak, meydan meydan gezdi. Sesi kısılana kadar konuşmaktan vazgeçmedi.


            SESİ KISILDI, SOSYAL MEDYA YIKILDI
            O günlerde FETÖ'nün yayın organına dönüşen Cumhuriyet Gazetesi, "Erdoğan'ın sesi kısıldı, sosyal medya yıkıldı" manşetleri, pusuda bekleyen siyasiler de "İşi bitti" diye sevinç çığlıkları attı.
            Oysa Erdoğan o kısık sesiyle meydanları terk etmiyor, şehir şehir dolaşıyordu. İnternetten bulup izleyin, o kısık sesle Van'da milyonlara şöyle sesleniyordu:
            "Eski Türkiye'de kimlikler üzerinde, kültürler üzerinde yasaklar vardı. Cezaevlerinde bir annenin oğluyla kendi anadilinde konuşması yasaktı. Eski Türkiye'de diller yasaktı, düşünceler yasaktı. Türküler, şarkılar, kitaplar yasaktı. Klavyeler, harfler bile yasaktı."
            O seçimin hemen arkasından 14 Ağustos 2014'te halkın ilk kez seçtiği cumhurbaşkanlığı seçimi geldi.


                ERDOĞAN'A KARŞI 14 PARTİ BİRLEŞTİ
                Tam 14 parti bugünkü gibi olmasa da Erdoğan'a karşı seçim işbirliği yaptı ve dört bir koldan saldırdılar ama yeni başaramadılar... İki seçimde de ipi Başkan Erdoğan göğüsledi.
                O günden sonra yapılan genel, yerel ve referandum dâhil her seçimi AK Parti birinci bitirirken, Başkan Erdoğan da yüzde 50'nin üzerinde oy aldı.
                Bugün de siyasi kümelenme çok değişmiş değil. İktidar ile muhalefet arasında başa baş bir seçim mücadelesi yaşanacak gibi...
                Üstelik iktidar, hem bugüne hem de geleceğe yönelik çok sayıda, Togg gibi, TCG Anadolu gibi, Hürkuş gibi, Karadeniz doğalgazı gibi, bor karbür ve güneş enerjisi paneli gibi "Türkiye Yüzılı"nın temellerini atan ve küresel prangalarını kıran kalıcı yatırımlar yapmasına rağmen...
                Karşısında sadece "300 milyar dolar getireceğim" gibi gerçekçi olmayan "hayali" önerilere ve sürekli kriz üreten Yedili Masa partilerine rağmen bu tablo çok değişmiş değil. Bu kutuplaşmayı sadece halkın gönlünü kazanan aşabilir.
                Başkan Erdoğan da yıllardır hep bunu yaptı ve yapıyor. En şanslı olduğu zamanlarda bile sokağı ve meydanları ihmal etmedi. Şimdi de dünyanın gözlerini çevirdiği 14 Mayıs seçimlerini "şansa" bırakmıyor, meydan meydan dolaşıyor.

                Müthiş bir tempo, bu arada TV yayınlarını da ihmal etmiyor.
                Önceki gün Ülke TV yayınında yaşadığı küçük rahatsızlık bu tempo açısından hiç şaşırtıcı değil. Ne olduğunu bizzat kendi sesinden dinledik:
                "Tabii bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum."
                Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletirken, şu notu da düşelim: Milyonların yüreği sızlarken, birileri de boş durmadı, içlerindeki zehri akıttı. Kalkışma, terör saldırıları, kuşatmalar ve darbelerle yenemedikleri Erdoğan'ın rahatsızlığına sevinecek kadar alçaldılar. Tıpkı geçmişteki FETÖ'cüler gibi...
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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın rahatsızlığı ve buna sevinen alçaklar! Tıpkı geçmişteki FETÖ'cüler gibi!
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