Başkan Erdoğan'ın rahatsızlığı ve buna sevinen alçaklar! Tıpkı geçmişteki FETÖ'cüler gibi!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın rahatsızlık yaşadığı gün ve bir önceki günü şu şekilde aktarıyor:

Cumhurbaşkanı sabah Anayasa Mahkemesi'ndeki törene katılmıştı. Ardından engelli öğretmenlerin atamasıyla ilgili törene iştirak etti. O programı "Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası" tevcih töreni takip etti. Akşam saatlerinde ise Gençlik için hemen şimdi programına katılıp uzun bir konuşma yaptı. Kanal 7-Ülke TV yayınına ondan sonra katıldı diyeceğim ama Cumhurbaşkanı araya partide bir de toplantı koymuş.

MİDEYİ ÜŞÜTMÜŞ

Oysa bir gün önce Bursa Gemlik'teki Batarya Fabrikası'nın temel atma törenine katılıp Manisa'da miting yapmıştı. Oradan üşütmüş. Üstüne bir de 17 saatlik 4 program bir toplantı koyunca vücut canlı yayın sırasında isyan etmiş. Cumhurbaşkanı'nın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı rahatlamış ama yayına çıkması istenmemiş. Fakat Erdoğan yayına çıkmayı tercih etmiş. Bence iyi de oldu. Çünkü halk karşısında Erdoğan'ı görünce rahatladı. Ondan sonra gece boyunca Erdoğan'a bir sevgi rüzgârı esmeye başladı. Dua zinciri kuruldu.

Bu kadar yoğun tempo içerisinde midesini üşütmek, rahatsızlanmak insani bir durum. Cumhurbaşkanı da olsa netice itibarıyla Erdoğan da bir insan.