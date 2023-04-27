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Haberler Güncel Verilen sözler tutuluyor, milli irade Başkan Erdoğan'a güveniyor! Yıkım vadeden 7'liye karşı Türkiye Yüzyılı'nın kilit projeleri...

Verilen sözler tutuluyor, milli irade Başkan Erdoğan'a güveniyor! Yıkım vadeden 7'liye karşı Türkiye Yüzyılı'nın kilit projeleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti,Türkiye'nin değerine değer katmaya devam ediyor. 7'li koalisyonun yıkım vaatleri bir kenarda dursun milli irade 'Yaparsa Erdoğan yapar' düsturunu benimsiyor, Başkan Erdoğan'a güveniyor. Bu kapsamda 'Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı konumunda yer alan vaat ve projeleri teker teker sizler için derledik. İşte Takvim.com.tr farkıyla tüm detaylar...

takvim.com.tr
Özel haber
27.04.2023 04:18 - Son Güncelleme: 27.04.2023 04:20
Verilen sözler tutuluyor, milli irade Başkan Erdoğan’a güveniyor! Yıkım vadeden 7’liye karşı Türkiye Yüzyılı’nın kilit projeleri...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı.

'Türkiye Yüzyılı' deyip sembol projelerin altına imzasını atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

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Verilen sözler tutuluyor, milli irade Başkan Erdoğan’a güveniyor! Yıkım vadeden 7’liye karşı Türkiye Yüzyılı’nın kilit projeleri...

Kılıçdaroğlu ve ortaklarının yıkım vaadinin gölgesinde Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin gencinden yaşlısına, memurundan ev hanımına kadar çok kapsamlı vaatleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Verilen sözler tutuluyor, milli irade Başkan Erdoğan’a güveniyor! Yıkım vadeden 7’liye karşı Türkiye Yüzyılı’nın kilit projeleri...

Bugüne kadar verilen sözlerin yerine getirilmesi toplum nezdinde de Erdoğan'a olan güveni perçinliyor.

Verilen sözler tutuluyor, milli irade Başkan Erdoğan’a güveniyor! Yıkım vadeden 7’liye karşı Türkiye Yüzyılı’nın kilit projeleri...

Bu kapsamda Türkiye'nin değerine değer katan eser ve projeleri sizler için derledik;

Verilen sözler tutuluyor, milli irade Başkan Erdoğan’a güveniyor! Yıkım vadeden 7’liye karşı Türkiye Yüzyılı’nın kilit projeleri...
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