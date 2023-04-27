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    • 27.04.2023 11:26
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    Son dakika: TCG Anadolu'yu 105 bin 604 kişi ziyaret etti

    Yerli olarak üretilen ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ziyaretçi akınına uğrarken bugüne kadar 105 bin 604 kişi tarafından ziyaret edildi.

    TCG Anadolu’yu 105 bin 604 kişi ziyaret etti

    Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

    Gemi, Sarayburnu Limanı'na demirleyerek 17 Nisan pazartesi günü vatandaş ziyaretine açılmasıyla yoğunluk oluşturmaya başladı.

    Askeri gemiye vatandaşlar ilk günden beri yoğun ilgi gösterdi.

    LİMANDA ZİYARETÇİ AKINI

    Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'na demirlenerek vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

    105 BİN 604 KİŞİ ZİYARET ETTİ

    İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemi, bugüne kadar toplam 105 bin 604 kişi tarafından ziyaret edildi.

    94 ARAÇ TAŞIYABİLİYOR

    TCG Anadolu gemisi özellikleri yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamalara göre araç güvertelerinde 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 13 tank, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak bulunuyor. Yani gemi toplamda 94 araç taşıyabilmekte.

    Ayrıca TCG Anadolu gemisinin uçuş güvertesinde 10 helikopter ya da 11 adet SİHA konuşlandırılabileceği bilgisi de yer aldı.

    Söz konusu açıklamalara göre hangarda da 19 helikopter ya da 30 SİHA taşınmış olabilecek. TCG Anadolu gemisinde tam teşekküllü hastane de bulunuyor. Sağlık konusunda başarılı olduğu bilinen gemide 2 ameliyathane de yer almakta.

        TCG Anadolu'nun diğer özellikleri ise şöyle;

        Geminin azami yüksekliği: 58 metre

        Ağır yük garajı: 1.410 m²

        Hafif yük garajı: 1.880 m²

        Gemi havuzu: 1.165 m²

        Maksimum süratı: 21 knots

        Hareket siası: 9.000 mil

        Hangar: 900 m²

        Uçuş güvertesi: 5.440 m²

        Savaş uçağı kapasitesi: 6 tane savaş uçağı

        Taarruz helikopteri kapasitesi: 4 tane T-129 Atak
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