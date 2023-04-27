AK Parti'den 14 Mayıs seçimlerine giderken heyecanlandıran müjde açıklaması! Fuat Oktay: Müjdeler vermeye proje üretmeye devam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışına eşlik eden gazetecilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı.
Trende basın vagonunda gazetecileri ziyaret eden Oktay, 30 Nisan'da yapılacak olan büyük Ankara mitingi hakkında sorulan soruyu, "Şimdi onunla meşgulüz, adapteyiz. Saha gerçekten çok güzel. Ankara'da geri bildirim çok sıcak. Biz ilk turda bu işi bitireceğiz diyoruz, onun göstergesi de Ankara mitingi olacak. Muhalefetin iddiasına bakmayın.
Ciddiye alınacak iddialar değil. Birinci turda bitireceğimiz kadar bir fark var. Dün Ankara milletvekili adayı arkadaşlarımızla da geç saate kadar toplantı yaptık. Rehavete kapılmak yok son saniyeye her şey açıklanana kadar durmak yok yola devam. Gece gündüz çalışacağız. Biz Ankara için şunu yapmak istiyoruz tüm vekil adaylarımızla da bunu konuşuyoruz. Ankara başkent. Memur şehri olarak bilinirdi, bilişim, savunma, sanayi şehrine dönüştü. Ticarette de 5. büyük ihracat kentine dönüştü. ATO, ASO, TOBB ve benzeri tüm meslek örgütleriyle istişare halindeyiz. Yereldeki sorunlarla zaten ilgileneceğiz ama onun ötesinde Ankara'nın mega kent olması daha üst aşamaya çıkmasıyla alakalı daha mega projelere çalışıyoruz" sözleriyle cevapladı.