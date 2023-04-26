Sosyal medya tek yürek oldu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dua ve destek seli! "Sonuna kadar hakkımız helal olsun"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı canlı yayında ufak bir rahatsızlık geçirdi. Ardından yayına kaldığı yerden devam etti. Başkan Erdoğan konuya yönelik yaptığı açıklamada, "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Midemi ciddi anlamda üşütmüşüm" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" diyerek vatandaşlardan helallik istedi. Başkan Erdoğan'ın bu sözlerinin üzerine dün akşamdan itibaren #RecepTayyipErdoğan ve #HelalOlsun etiketi sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlardan Başkan'a dua ve destek seli.
26.04.2023 21:00 - Son Güncelleme: 26.04.2023 21:00