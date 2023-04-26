Cumhurbaşkanlığı'ndan Ankara - Sivas YHT açılışında 'yeni müjde' açıklaması: Petrol üretimini 2 katına çıkarıyoruz mesajı





"MAYIS AYIN KADAR ÜCRETSİZ"

Hızlı tren hattının Sivasımıza ve tüm şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu müjdeyi Sivas'tan sizinle paylaşmak isterim. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattından Mayıs ayına kadar gidiş ve dönüşten hiçbir ücret alınmayacak. Cumhurbaşkanımızın hediyesi. Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a ise 6 saatte gidilebilecek hem de muhteşem bir konforla. Sivas bu raylı sistem devriminin tam da merkezinde yer alan bir şehrimiz.

Şimdi birileri çıkmış hatta burada belediye başkanlığı da yapmış biri çıkmış, Sivas'ın böyle bir trene ihtiyacı olmadığını, Sivas'a zarar vereceğini söylemiş. Hep söylüyoruz ya onların gözleri var görmezler. Bu CHP trenine takılıp giden kafaları da ciddiye almıyoruz. Sivas'tan çıkıp Sivas'a ihanet edenleri sizin takdirinize bırakıyoruz.