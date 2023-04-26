Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.04.2023 20:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.04.2023 20:31
    ABONE OL

    Cumhurbaşkanlığı'ndan Ankara - Sivas YHT açılışında 'yeni müjde' açıklaması: Petrol üretimini 2 katına çıkarıyoruz mesajı

    Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçirdiği rahatsızlıktan ötürü vekaleten programa iştirak eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, önemli açıklamalarda bulundu. Tren hattının Mayıs ayına kadar ücretsiz olduğunun altını çizen Oktay, "Cumhurbaşkanımızın hediyesi" ifadelerini kullandı. Öte yandan konuşmasında petrol üretimini 2 katına çıkaracaklarının altını çizen Oktay, "Yeni müjdeler ile bu oranı daha da artıracağız. Müjdeler dün terörün merkezi olan yerlerden geliyor. Yeni müjdeler ile geleceğiz, terörün başını eze eze geleceğiz. Bu sayede mazot fiyatlarında istediğimiz seviyelere kavuşacağız" dedi.

    takvim.com.tr
    Petrol üretimini 2 katına çıkarıyoruz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programlarını yardımcısı Fuay Oktay'a devretti. Oktay, Ankara'yı çevre illere yaklaştıracak Ankara - Sivas Hızlı Tren hattını açtı.

    Otobüs ile yaklaşık 6-7 saat arası süren seyahatin YHT'nin açılması ile birlikte 2 saate düştü. Ankara'dan Yozgat'a ve Kırıkkale'ye gitmek de yalnızca 1 saat. üstelik yeni hat mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz



    OKTAY'DAN TÖRENDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

    Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

    Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını iletiyorum. Hepimiz biliyoruz, Recep Tayyip Erdoğan milletine sevdalı, Sivas'a sevdalı. Hepiniz Cumhurbaşkanımızı bekliyordunuz. Sizlere hizmetkar olabilmek için küçücük bir ara vermesi gerekiyordu. Kırıkkale ve Yozgat'tan olduğu gibi Sivas'tan öyle bir ses verelim ki Cumhurbaşkanımıza moral olsun. Ankara'dan trene bindik. Önce Kırıkkale istasyonunda oradaki vatandaşlarımızla bu sevinci paylaştık. Ardından Yozgat'taki kardeşlerimizle bu mutluluğu paylaştık. Şimdi de sizle bu mutluluğu paylaşıyoruz.



    "MAYIS AYIN KADAR ÜCRETSİZ"
    Hızlı tren hattının Sivasımıza ve tüm şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu müjdeyi Sivas'tan sizinle paylaşmak isterim. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattından Mayıs ayına kadar gidiş ve dönüşten hiçbir ücret alınmayacak. Cumhurbaşkanımızın hediyesi. Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a ise 6 saatte gidilebilecek hem de muhteşem bir konforla. Sivas bu raylı sistem devriminin tam da merkezinde yer alan bir şehrimiz.

    Şimdi birileri çıkmış hatta burada belediye başkanlığı da yapmış biri çıkmış, Sivas'ın böyle bir trene ihtiyacı olmadığını, Sivas'a zarar vereceğini söylemiş. Hep söylüyoruz ya onların gözleri var görmezler. Bu CHP trenine takılıp giden kafaları da ciddiye almıyoruz. Sivas'tan çıkıp Sivas'a ihanet edenleri sizin takdirinize bırakıyoruz.



        Bir adım daha atıyor, demir yolu araçlarının en önemli parçalarından bujinin üretimini yapacak fabrikayı da Sivas'ta açıyoruz. Karayollarının kavşak noktası Sivas'ı eğitimiyle, sağlığı ile, sanayisi ile, tarımıyla geliştirmek için gecemizi gündüzümüze kattık.

        Sivas'a ve ilçelerinin çoğuna doğal gaz getirdik. Kendi gazımızın devreye girmesi ile bu konuda elimiz hamd olsun daha da rahatladı. Birileri görmese, inanamasa, kendi mühendisine güvenemese bile. Biz inanıyoruz. Yerli ve milli insanımıza inanıyoruz. İlk ay ısınma dahil konutlardaki tüm doğal gazı ücretsiz yaptık. Bir aile ve gençlik bankası kurma kararı da aldık. Bu banka ile aile kurumunun güçlendirilmesi ile ilgili finansmanı karşılıyor olacağız.

        GENÇLERE 2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL KREDİ İMKANI
        Sivaslı gencimiz evlenmek istediği zaman gidecek, 2 yıl ödemesiz olarak 150 bin TL kredisini alacak, düğününü yapacak. Kendi işini yapmak isteyen gençlerimiz kaynağı yanlarında bulacak.



        Petrol üretimimizi 2 katına çıkarıyoruz. Yeni müjdeler ile bu oranı daha da artıracağız. Müjdeler dün terörün merkezi olan yerlerden geliyor. Yeni müjdeler ile geleceğiz, terörün başını eze eze geleceğiz. Bu sayede mazot fiyatlarında istediğimiz seviyelere kavuşacağız.




        Tören sonrası Cumhur İttifakı bileşenleri kurdeleyi birlite kesti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        HDPKK adayına terörden gözaltı!
        Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı'ndan Ankara - Sivas YHT açılışında 'yeni müjde' açıklaması: Petrol üretimini 2 katına çıkarıyoruz mesajı
            loading
            SON DAKİKA