Cumhurbaşkanlığı'ndan Ankara - Sivas YHT açılışında 'yeni müjde' açıklaması: Petrol üretimini 2 katına çıkarıyoruz mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programlarını yardımcısı Fuay Oktay'a devretti. Oktay, Ankara'yı çevre illere yaklaştıracak Ankara - Sivas Hızlı Tren hattını açtı.
Otobüs ile yaklaşık 6-7 saat arası süren seyahatin YHT'nin açılması ile birlikte 2 saate düştü. Ankara'dan Yozgat'a ve Kırıkkale'ye gitmek de yalnızca 1 saat. üstelik yeni hat mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz
OKTAY'DAN TÖRENDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.
Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını iletiyorum. Hepimiz biliyoruz, Recep Tayyip Erdoğan milletine sevdalı, Sivas'a sevdalı. Hepiniz Cumhurbaşkanımızı bekliyordunuz. Sizlere hizmetkar olabilmek için küçücük bir ara vermesi gerekiyordu. Kırıkkale ve Yozgat'tan olduğu gibi Sivas'tan öyle bir ses verelim ki Cumhurbaşkanımıza moral olsun. Ankara'dan trene bindik. Önce Kırıkkale istasyonunda oradaki vatandaşlarımızla bu sevinci paylaştık. Ardından Yozgat'taki kardeşlerimizle bu mutluluğu paylaştık. Şimdi de sizle bu mutluluğu paylaşıyoruz.
"MAYIS AYIN KADAR ÜCRETSİZ"
Hızlı tren hattının Sivasımıza ve tüm şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu müjdeyi Sivas'tan sizinle paylaşmak isterim. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattından Mayıs ayına kadar gidiş ve dönüşten hiçbir ücret alınmayacak. Cumhurbaşkanımızın hediyesi. Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a ise 6 saatte gidilebilecek hem de muhteşem bir konforla. Sivas bu raylı sistem devriminin tam da merkezinde yer alan bir şehrimiz.
Şimdi birileri çıkmış hatta burada belediye başkanlığı da yapmış biri çıkmış, Sivas'ın böyle bir trene ihtiyacı olmadığını, Sivas'a zarar vereceğini söylemiş. Hep söylüyoruz ya onların gözleri var görmezler. Bu CHP trenine takılıp giden kafaları da ciddiye almıyoruz. Sivas'tan çıkıp Sivas'a ihanet edenleri sizin takdirinize bırakıyoruz.