Elif gibi dimdik ayakta: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkat çeken temposu! "Aşkınan çalışan yorulmaz"

Dünyanın önemli liderlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun iş temposu hızla devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında yoğun mesaisi ile temposu dikkat çeken lider Erdoğan, sadece 1 yılda 27 yurt dışı ziyareti 37 il ziyareti gerçekleştirirken bazen de 1 günde 5 programa katılıyor.
Türkiye ve milleti için gece gündüz demeden çalışan ve dünya liderleri ile yoğun diplomasi yürüten Başkan Erdoğan, kararlı adımlarla adeta elif gibi dimdik yoluna devam ediyor.
DÜNYANIN HER YERİNİ ZİYARET EDİYOR
81 ilimizi karış karış gezen ve vatandaşın dertleri ile hemhal olan Başkan Erdoğan, dünyanın pek çok noktasını ziyaret ediyor.
Bu bağlamda Başkan Erdoğan, dünyada eşine az rastlanır temposuyla dikkat çeken bir lider.
HER HAFTA BİR İLDE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILIYOR
Başkan Erdoğan hemen hemen her hafta bir ilde toplu açılış törenine katılıyor. Sabah İstanbul'da başlayan gün öğlen açılışın gerçekleşeceği ilde devam ediyor. Uzun bir hitabın ardından özel davetlere katılıyor.