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    • 26.04.2023 21:05
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    Elif gibi dimdik ayakta: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkat çeken temposu! "Aşkınan çalışan yorulmaz"

    Memleketi ve milleti için gece gündüz ayrımı yapmaksızın hiç yorulmadan çalışan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iş temposu dikkat çekti. Sadece 1 yılda 27 yurt dışı ziyareti 37 il ziyareti gerçekleştiren Başkan Erdoğan bazen 1 günde 5 programa katılıyor. Başkan Erdoğan'ın yoğunluğu akıllara "Aşkınan çalışan yorulmaz" sözünü getirdi. İşte Erdoğan'ın dur durak bilmeyen o yoğun teposu….

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ın dikkat çeken temposu!

    Dünyanın önemli liderlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun iş temposu hızla devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında yoğun mesaisi ile temposu dikkat çeken lider Erdoğan, sadece 1 yılda 27 yurt dışı ziyareti 37 il ziyareti gerçekleştirirken bazen de 1 günde 5 programa katılıyor.

    Türkiye ve milleti için gece gündüz demeden çalışan ve dünya liderleri ile yoğun diplomasi yürüten Başkan Erdoğan, kararlı adımlarla adeta elif gibi dimdik yoluna devam ediyor.

    DÜNYANIN HER YERİNİ ZİYARET EDİYOR
    81 ilimizi karış karış gezen ve vatandaşın dertleri ile hemhal olan Başkan Erdoğan, dünyanın pek çok noktasını ziyaret ediyor.
    Bu bağlamda Başkan Erdoğan, dünyada eşine az rastlanır temposuyla dikkat çeken bir lider.

    HER HAFTA BİR İLDE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILIYOR
    Başkan Erdoğan hemen hemen her hafta bir ilde toplu açılış törenine katılıyor. Sabah İstanbul'da başlayan gün öğlen açılışın gerçekleşeceği ilde devam ediyor. Uzun bir hitabın ardından özel davetlere katılıyor.

        GENÇLERLE BİR ARAYA GELİYOR
        Başkan Erdoğan bir yandan da aynı gün Türkiye'nin geleceğinin teminatı gençlerle bir araya geliyor, onların tüm sorularını cevaplıyor ve onlarla birlikte güç buluyor. Takip edenlerin bile yorulduğu ziyareti Başkan Erdoğan keyifle devam sürdürüyor. Bu Başkan Erdoğan'ın sadece bir il ziyaretine örnek. 2022 yılında 37 ile gittiğini düşündüğümüzde temposu dikkat çekiyor.

        "BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİSİPLİNİ TAKDİRE ŞAYANDIR"
        Zaten yakın çalışma arkadaşları da aynı doğrultuda açıklamalar yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir konuşmasında Başkan Erdoğan'ın bitmek bilmeyen çalışma sevdasına dair, "Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da iş disiplini gerçekten müthiştir, çok takdire şayandır. O hep böyle söyler: 'Önemli bir konu olduğunda, gece gündüz demeden beni arayacaksınız.' Talimattır bu. Çok acil bir konu olduğunda, gece 2'de, 3'te, 4'te Cumhurbaşkanımızı uyandırdığımız durumlar olmuştur." ifadelerine yer vermişti.

        "LİDER BÖYLE ÇALIŞIYORSA, SEN DE BÖYLE ÇALIŞMAK ZORUNDASIN"
        Ayrıca Kalın, "Şimdi ben bunu söylerken, şunu da ifade etmek isterim; sorumluluğun en ağırını taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımız, devletin lideri, başkanı olarak... Biz onun yanında yükünü almaya çalışan, ona yardımcı olmaya çalışan insanlarız. Cumhurbaşkanımız o konularda müthiş iş disiplini olan bir insandır. Hiçbir işini savsaklamaz, hafife almaz. O anda mevcuttur. Bir konuyu arz ettiğimizde zihni oradadır. Ne olursa olsun konu... Bunun getirdiği bir başka iş disiplini var, bize. Lider böyle çalışıyorsa, sen de böyle çalışmak zorundasın. Böyle lakayt, hazırlıksız, birikimsiz, test edilmemiş bilgilerle gelip bir Cumhurbaşkanının önüne çıkamazsınız." demişti.

            GERİLİM YAŞAN LİDERLERİ AYNI MASAYA OTURTTU
            Bir doğuda bir batıya mekik dokuyan Başkan Erdoğan'ın yurt dışı temasları da yoğun geçiyor. 6-8 Eylül tarihleri Balkan turuna çıkan Başkan Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan ziyaret gerçekleştirdi. Kritik görüşmelerin yanı sıra Balkanlar'da gerilim yaşan liderleri aynı masaya oturttu. Sadece 1 hafta sonra Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

            ELİF GİBİ DİMDİK DURAN LİDER BAŞKAN ERDOĞAN...
            Başkan Erdoğan burada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.



            2 günlük temasların ardından Özbekistan'dan direkt olarak Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tuttu.



                Başkan Erdoğan, ikili temasları kapsamında birçok ülkenin liderleriyle, ABD'li senatörlerle, BM Genel Sekreteri ve FIFA Başkanı ile görüşmeler yaptı.

                Bu kadar yoğunluğun arasında ABD'nin New York şehrinde bulunan Başkan Erdoğan Central Park'ta yürüyüşe çıktı. Orada birçok ülkenin vatandaşlarıyla sohbet etti.

                20 Eylül'de Birleşmiş Millet Genel Kurul'unda da dünyaya mesajlarını verdi.

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                Haberler Güncel Elif gibi dimdik ayakta: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkat çeken temposu! "Aşkınan çalışan yorulmaz"
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