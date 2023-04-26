AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na terör tepkisi: "Millete parmak sallıyor Kandil'e ses çıkaramıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "(Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının açıklamaları) Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalar karşısında sessizliğe bürünmesini çok manidar buluyorum." dedi.
Hamza Dağ, partisinin Manisa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlerin Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olduğunu, yaptıkları çalışmaların meyvesini, seçim akşamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda açık ara farkla seçilmesi ve AK Parti'nin birinci parti olarak çıkmasıyla alacaklarını söyledi.
Yerli otomobil Togg, bor karbür ve nadir toprak elementi fabrikaları, Karadeniz doğal gazının milli sisteme dahil edilmesi gibi projelerin hayata geçtiğini hatırlatan Dağ, bu projelerin 14 Mayıs sonrasındaki 5 yıllık dönem için önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.
Seçim kampanyası sürecinde terör örgütü PKK'nın elebaşlarının açıklamalarına da değinen Dağ, şöyle konuştu:
"Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra PKK terör örgütü mensuplarının ve bir siyasi partinin önümüzdeki sürecin 'Öcalan'a özgürlük süreci' olduğunu, sürekli telaffuz ettiklerini görüyoruz. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayının da bu konuda bir açıklama yapmadığını da görüyoruz. Neredeyse her basın toplantısında meclis kürsülerinde çiftçiye, emekliye, AK Partililere sürekli parmak sallayan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalar karşısında sessizliğe bürünmesini çok manidar buluyorum. Onun için kendisine şöyle diyoruz. (Kılıçdaroğlu) 'Değil sağına kendi illerine bir çivi dahi çakmayan belediye başkanlarını, Kandil'e gidip sağına Duran Kalkan'ı, Murat Karayılan'ı, ABD'ye gidip sağına Biden'ı soluna FETÖ'yü oturtsan da bu millet size geçit vermeyecek.' 14 Mayıs günü bunu hepimiz Allah'ın izniyle göreceğiz. Milletimiz bu konuda net bir tavır içindedir."