AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na terör tepkisi: "Millete parmak sallıyor Kandil'e ses çıkaramıyor"

"Biz onların hepsini gayet iyi biliyoruz. İsimlerini de biliyoruz. Polemiğe girmişliğimiz de vardır. Onların geçmiş seçimler öncesi yaptıkları anketlerini de biliyoruz. Hiç itibarları olan yerler değil. Onları da zaman zaman deşifre ediyoruz. Bunun da maddi bir piyasası olduğu için öyle devam eden bir süreci var. Biz biliyoruz ki AK Parti ve Tayyip Erdoğan açık ara birincidir."

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