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Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti! Ucuz Togg kredisinde detaylar belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ucuz Togg kredisiyle ilgili çalışmada son aşamaya gelindi. Konuyla ilgili çalışma başlatan kamu bankalarının 36 ay vadeli ve Togg'un yarısı kadar vereceği kredi için top BDDK'da. İşte Togg'da ucuz kredinin püf noktaları ve detaylar...

takvim.com.tr
26.04.2023 07:45 - Son Güncelleme: 26.04.2023 08:05
Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti! Ucuz Togg kredisinde detaylar belli oldu

Gemlik'teki batarya üretim fabrikasının temel atma töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği Togg alımlarındaki kredi kolaylığı müjdesiyle ilgili kamu bankaları çalışma başlattı.

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Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti! Ucuz Togg kredisinde detaylar belli oldu

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın vereceği kredinin faizi yüzde 0.99 olacak. 36 ay vadede kullandırılacak kredide vatandaşın aylık taksit ödemeleri ve toplam maliyeti avantajlı olacak.

Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti! Ucuz Togg kredisinde detaylar belli oldu

BDDK ÇALIŞMA YAPIYOR
Kamu bankalarının 36 ay vadeli ve Togg'un fiyatının yarısı kadar kredi vermesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) mevzuat düzenlemesi yapması gerekiyor.

Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti! Ucuz Togg kredisinde detaylar belli oldu

Halen sıfır kilometre araçlar için taşıt kredisi belirli şartlar altında kullandırılabiliyor.

Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti! Ucuz Togg kredisinde detaylar belli oldu

Mevcut şartlarda, fiyatı 400 bin TL'ye kadar otomobillerde yüzde 70 kredi kullanımı ve 48 ay vade yapılıyor. 400- 800 bin TL arasında olanlarda yüzde 50 kredi kullandırılıyor.

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