Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti! Ucuz Togg kredisinde detaylar belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ucuz Togg kredisiyle ilgili çalışmada son aşamaya gelindi. Konuyla ilgili çalışma başlatan kamu bankalarının 36 ay vadeli ve Togg'un yarısı kadar vereceği kredi için top BDDK'da. İşte Togg'da ucuz kredinin püf noktaları ve detaylar...
26.04.2023 07:45 - Son Güncelleme: 26.04.2023 08:05
Gemlik'teki batarya üretim fabrikasının temel atma töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği Togg alımlarındaki kredi kolaylığı müjdesiyle ilgili kamu bankaları çalışma başlattı.