YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA FLAŞ DETAY! Kentsel dönüşümü TOKİ yapacak 10 yıl vade ile ödenecek! Başvurular başladı
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha anlaşıldı. Hükümet kentsel dönüşümde vatandaşa çifte fırsat sunuyor. Yarısı Bizden kampanyası ile kentsel dönüşüm maliyetinin yarısını devlet ödeyecek. TOKİ tarafından yapılacak kentsel dönüşümün vatandaşa kalan kısmı 10 yıl vadede ödenecek. Başvurular bugün başlıyor. İşte detaylar...
Hükümet sağlıksız yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşümde vatandaşa çifte fırsat sundu. Evini yenileyecek vatandaşın işini kolaylaştıracak bir dizi adım peş peşe atıldı. Geçen ay kentsel dönüşümü hızlandırmak için kredi limitleri artırıldı.
Faiz desteği yükseltildi. Vatandaş evini kendisi dönüştürmek isterse 0.79 faizle kredi çekerek yenileyebiliyor. Hafta sonu da Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Yarısı bizden' kampanyasını duyurdu.
Vatandaş bu kampanyaya dahil olup konutunu TOKİ'ye yeniletmek isterse masrafının yarısını devlet üstlenecek. Kalanı için de vatandaşa iki seçenek sunulacak. Ya 10 yıl vadeyle TÜFE, memur maaş artışına göre aylık taksitle yeni evine kavuşacak ya da yüzde 0.79 oranlı krediyle dönüşümü yapacak.
TOKİ YAPARSA DESTEK NE?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 'Yarısı bizden' kampanyasına başvurular başladı. Başvuru süreci 29 Mayıs'a kadar devam edecek. Sabah'ta yer alan habere göre, TOKİ eliyle yapılacak evler, 2 yılda vatandaşa teslim edilecek. 200 bin yerinde dönüşüm, rezerv alanda ise 100 bin konut yapılacak.
Yerinde dönüşüm için talep toplanacak. 200 binden fazla başvuru gelirse kura çekilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile peyderpey yayılacak. Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşların, dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak. Örneğin, 100 metrekarelik 2+1 bir dairenin 1.5 milyon liralık maliyetinin 750 binini devlet hibe olarak verecek.
120 metrekare üç oda bir salon ev için ise devletin karşılayacağı tutar, 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak. Vatandaşa geri ödemede de kolaylık sağlanacak. Örneğin, yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek.
Yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Vatandaş banka kredisiyle borçlanabilecek. Kamu bankalarında yüzde 0.79 faizle, 10 yıl vadeli kredi kullanma imkânı sağlanacak.