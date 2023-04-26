YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA FLAŞ DETAY! Kentsel dönüşümü TOKİ yapacak 10 yıl vade ile ödenecek! Başvurular başladı

Vatandaş bu kampanyaya dahil olup konutunu TOKİ'ye yeniletmek isterse masrafının yarısını devlet üstlenecek. Kalanı için de vatandaşa iki seçenek sunulacak. Ya 10 yıl vadeyle TÜFE, memur maaş artışına göre aylık taksitle yeni evine kavuşacak ya da yüzde 0.79 oranlı krediyle dönüşümü yapacak.

TOKİ YAPARSA DESTEK NE?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 'Yarısı bizden' kampanyasına başvurular başladı. Başvuru süreci 29 Mayıs'a kadar devam edecek. Sabah'ta yer alan habere göre, TOKİ eliyle yapılacak evler, 2 yılda vatandaşa teslim edilecek. 200 bin yerinde dönüşüm, rezerv alanda ise 100 bin konut yapılacak.