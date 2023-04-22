Afet bölgesinde ilk köy evleri tamam! Anahtarları Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim edecek

Köy sakinlerinden Ramazan Yılmaz (78), "Cumhurbaşkanımız verdiği sözü tuttu ve evleri bayrama yetiştirdi. Şuanda 20 evi teslim edecekler. Kalan evlerde neredeyse bitti bitecek. Evler kale gibi sapa sağlam. Ayrıca biz bu kadar konforlu olacağını tahmin etmiyorduk. Bir ailenin çok rahat yaşayabileceği 3 artı 1 büyüklükte. Böyle evleri biz ancak hayal edebilirdik. Ama sağ olsun Cumhurbaşkanımız sayesinde hayalimiz gerçek oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.