Afet bölgesinde ilk köy evleri tamam! Anahtarları Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim edecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçelerinin köylerinde, devlet verdiği sözü tutarak köy evlerinin ilk 20'si tamamlandı.
Nurdağı'nın Belpınar köyünde 14, Mesthöyük köyünde 3, Türkoğlu'nun Özbek köyünde de 3 ev, bugün Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan törenle hak sahiplerine teslim edilecek.
ÇİFTE BAYRAM
Mesthöyük köyünde tamamlanan ve eşyaları da döşenen evleri köylüler çok beğendi.
Köy sakinlerinden Ramazan Yılmaz (78), "Cumhurbaşkanımız verdiği sözü tuttu ve evleri bayrama yetiştirdi. Şuanda 20 evi teslim edecekler. Kalan evlerde neredeyse bitti bitecek. Evler kale gibi sapa sağlam. Ayrıca biz bu kadar konforlu olacağını tahmin etmiyorduk. Bir ailenin çok rahat yaşayabileceği 3 artı 1 büyüklükte. Böyle evleri biz ancak hayal edebilirdik. Ama sağ olsun Cumhurbaşkanımız sayesinde hayalimiz gerçek oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.