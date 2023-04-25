Son dakika: Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 110 kişi gözaltında

Son dakika haberi... Diyarbakır' merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan, 60'a yakın sokak eylemini gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında avukatlar ve HDP önünde evlat nöbetini sürdüren 4 ailenin çocuklarını dağa kaçıran şüphelilerin de gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.

PKK'NIN SÖZDE MEDYASI DA GÖZALTINDA

Baskınlarda aralarında Mezopotamya Ajansı editörü Abdurrahman Gök, muhabir Ahmet Kanbal, Yeni Yaşam Gazetesi Yazıişleri Müdürü Osman Akın, Xwebûn İmtiyaz Sahibi Kadri Esen; Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şube Eşbaşkanı avukat Halise Dakalı, avukatlar Özüm Vurgun, Bünyamin Şeker, Berdan Acun, Pirozhan Karali, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in basın danışmanı Sezen Mercan, Amed Şehir Tiyatrosundan Yavuz Akkuzu, Özcan Ateş ve Elvan Koçer Yıldırım ile siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.