Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan hesap sorma tehdidi: Gelip kendisi konuşacak





"BANA OY VERECEKSİNİZ"

Seçilmesi halinde 37 kişinin hayatını kaybettiği "6-8 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demişti.

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UMUTLARI KILIÇDAROĞLU

"PKK terör örgütü değildir" ve "Kürdistan kurulacak" sözleri ile de bilinen Demirtaş, bir dönem özellikle muhalif medya organları tarafından "demokrasi kahramanı" ilan edilmeye çalışılmıştı. Edirne'de tutuklu bulunan ve 6-8 Ekim olaylarına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Demirtaş, demir parmaklıklardan kurtulabilmek için umudunu Kılıçdaroğlu'na bağladı.

CHP lideri daha önce de "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.