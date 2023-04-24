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    • 24.04.2023 23:27
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    Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan hesap sorma tehdidi: Gelip kendisi konuşacak

    14 Mayıs seçimlerinin yaklaşmasıyala 7'li koalisyon ve destekçileri tehdit dilinde vites yükseltti. Bunun son örneği ise terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oldu. 14 Mayıs'ın hesap sorma günü olacağını söyleyen Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'ın serbet kalıp, konuşma yapacağını ifade etti.

    Başak Demirtaş’tan hesap sorma tehdidi!

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için milli güvenlik sorunu haline geldi.



    KILIÇDAROĞLU'NDAN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK VAADİ
    Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti sonrası özellikle Kandil'den Bay Kemal'e yönelik çok sayıda destek açıklaması gelirken CHP'li isimler de teröristbaşı Öcalan'a özgürlük ve özerklik vaatlerini sıralamaya devam ediyor.

    Diğer yandan kayyumlara da son verileceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş'a yönelik de özgürlük vaadi vermekten geri kalmadı.



    "BANA OY VERECEKSİNİZ"
    Seçilmesi halinde 37 kişinin hayatını kaybettiği "6-8 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demişti.

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    UMUTLARI KILIÇDAROĞLU
    "PKK terör örgütü değildir" ve "Kürdistan kurulacak" sözleri ile de bilinen Demirtaş, bir dönem özellikle muhalif medya organları tarafından "demokrasi kahramanı" ilan edilmeye çalışılmıştı. Edirne'de tutuklu bulunan ve 6-8 Ekim olaylarına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Demirtaş, demir parmaklıklardan kurtulabilmek için umudunu Kılıçdaroğlu'na bağladı.

    CHP lideri daha önce de "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.



        BAŞAK DEMİRTAŞ: 14 MAYIS'TAN SONRA SERBEST KALACAK
        HDP'nin Hakkari'deki mitinginde konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 14 Mayıs'tan sonra Demirtaş'ın serbest kalacağını söyledi.


        "GELİP KENDİSİ KONUŞACAK"
        Terör suçlarından tutuklu bulunan Demirtaş'ın cezevinden gönderdiği mektubu okuyan Başak Demirtaş, "Ben inanıyorum ki Selahattin'in Hakkari'de okunan son mesajı olacak. 14 Mayıs günü seçim zaferi kazanacağız ve o buraya gelip kendisi konuşacak." ifadelerini kullandı.



        "14 MAYIS'TA HESAP SORMA GÜNÜ GELİYOR"
        14 Mayıs seçimleri için hesap sorma tehdidinde bulunan Demirtaş, "Artık bize yaşatılanlar için hesap sorma zamanı geliyor. 14 Mayıs'ta hesap sorma günü geliyor. Bütün zindanların kapılarını açacak olan sizlersiniz." dedi.

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        KILIÇDAROĞLU'DAN 14 MAYIS RÜZGARINI ALDI TEHDİT SAVURDU
        Kobani davasında müebbet hapsi istenen eski HDPKK Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı 14 Mayıs rüzgarı ile sosyal medya hesabından tehdit savurmuştu.



            Demirtaş, "Sarayda yazılıp mahkeme heyetinin eline tutușturulan iddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız. Kumpaslarınızla bize diz çöktüremediniz ama siz halkın önünde diz çökeceksiniz!" ifadelerini kullandı.

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            Yarısı bizden kampanyasının detayları neler?
            Haberler Güncel Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan hesap sorma tehdidi: Gelip kendisi konuşacak
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