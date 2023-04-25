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    • 25.04.2023 09:39
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TOGG mesajı!

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında "Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser gibi maalesef Togg’u yaparken de ciddi zorluklarla karşılaştık" dedi.

    AA
    Başkan Erdoğan’dan TOGG mesajı!

    Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    Bugün kardeş ülkelerden bizi arayıp Togg için tebrik edenler, araç talep edenler oluyor. Fakat ülkemizdeki muhalefet ve kimi çevreler

    Yarım günlerini ayırıp Gemlik'e gelerek Togg'un fabrikasını bir kez bile ziyaret etmediler.

    Altında Türk mühendislerinin, işçilerinin, babayiğit iş insanlarının imzası bulunan teknoloji harikası böylesi bir araç için bırakın teşekkür etmeyi, yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler.

    Yollarda gezen Togg araçlarına rağmen ülkemizin, milletimizin, Türk mühendislerinin bu başarısını halen görmezden geliyorlar.

    Varsın onlar görmesin, kabul etmesin, hakkı konuşmasın, Türkiye'nin başarılarından rahatsızlık duysun…

    Togg, ilk günden itibaren haksız eleştirilere, iftira derecesine varan bühtanlara ve yıpratma kampanyalarına en güzel cevabı ön siparişlerde talep rekoru kırarak verdi.

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