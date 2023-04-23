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    • 23.04.2023 20:59
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    DEŞİFRE: Bölücülerle iş tutan 7'li koalisyon süslü cümlelerle aklanma peşinde! Piyon Mansur Yavaş... Amaç kirli ittifakı perdeleme

    7'li koalisyon seçimlere giderayak riyakarlıkta vites yükseltti. HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturup, yerel özerklik vaadinde bulunan, aynı zamanda da Kandil'in övgüsüne mazhar olan bir Kılıçdaroğlu gerçeğini görmezden gelen Mansur Yavaş algı ve manipülasyonlarla sahneye çıktı. Önce SİHA'larla Kandil'i bombalama vaadini verdi sonra da içerisinde bulunduğu koalisyonun karanlık pazarlıklarını süslü cümlelerle perdelemek isteyip "PKK'ya PKK deriz, teröriste terörist deriz. HDP'nin PKK'nın görüşleri belli. Özerklik, federasyon, Türk bayrağından gıcık kapan insanlar..." dedi. Oysa ki bölücülere yerel özerklik vaadinde bulunan kişi Mansur Yavaş'ın genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi... Takvim.com.tr 7'li koalisyonun Mansur Yavaş üzerinden kendini aklama girişimini deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    7’li koalisyonun ’aklanma’ planının deşifresi

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun riyakar siyasetine maruz kalıyor.

    Bunun son örneği CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Konya'da yaptığı açıklamalarla bir kez daha tescillendi.



    YAVAŞ MANSUR YAVAŞ! ALGI VE MANİPÜLASYONA DAYALI KİRLİ SİYASET
    HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturan, yerel özerklik vaadinde bulunan, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadeden genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelen Mansur Yavaş, hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı hedef gösterdi.

    Yavaş algı ve manipülasyona dayalı ikiyüzlü siyasetini şu sözlerle sürdürdü;

    Onlar mevsimlik vatansever, biz sapına kadar vatanseveriz, her zaman vatanseveriz. PKK'ya PKK deriz, teröriste terörist deriz. HDP gitti ayrı parti olarak seçime gidiyor. HDP'nin PKK'nın görüşleri belli. Özerklik, federasyon, Türk kelimesinden gıcık kapan, Türk bayrağından gıcık kapan insanlar öyle bir zihniyete sahipler.



    KİRLİ İTTİFAKI PERDELEME, PARTİ TABANININ GAZINI ALMA GİRİŞİMİ
    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu çıkışı, 7'li koalisyonun HDPKK ve diğer bölücü türevleri ile yürüttüğü karanlık ittifakı perdeleme, parti tabanının gazını alma girişimi olarak kayıtlara geçti.

    OYSA Kİ BÖLÜCÜLERE ÖZERKLİK VADEDEN KILIÇDAROĞLU İDİ...
    "HDP'nin PKK'nın görüşleri belli. Özerklik, federasyon, Türk kelimesinden gıcık kapan, Türk bayrağından gıcık kapan insanlar öyle bir zihniyete sahipler" diyen Mansur Yavaş'ın atladığı bir nokta var...

    Bilindiği üzere bölücülere yerel özerklik vaadinde bulunan kişi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.


        SİHA ÇELİŞKİSİ
        Aynı Mansur Yavaş, geride bıraktığımız gün de SİHA'larla Kandil'i bombalama vaadini vermişti. Oysa Yavaş'ın üyesi olduğu 7'li koalisyonda terör örgütleriyle iş tutup 'SİHA'lara dokunacağız' diyenler de mevcut.

        KİRLİ İTTİFAKI SÜSLÜ CÜMLELERLE PERDELEME GÖREVİ MANSUR'UN
        Tüm bu yaşanan gelişmeler, 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarlanan ancak Kandil'in bölücü masası haline gelen kirli ittifakı süslü cümlelerle perdeleme çabası olarak kayıtlara geçti.

        HALİL İBRAHİM DEĞİL, KANDİL'İN SOFRASI
        Bilindiği üzere 7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüşmüş, CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuştu.

        HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmiş, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.

        KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
        Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırmış, Kandil'deki büyükbaş teröristler de Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.

        PKK elebaşlarının söylemlerini hatırlayalım;



        PKK elebaşı Duran Kalkan: "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır"



        Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok: "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız"




        PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat: "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz"



            PKK'lı Helin Ümit: (7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek) AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım."



            PYD Elebaşı Salih Müslim'den 7'li koalisyona destek: İyi günler bizi bekliyor, özgürleşeceğiz



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            Haberler Güncel DEŞİFRE: Bölücülerle iş tutan 7'li koalisyon süslü cümlelerle aklanma peşinde! Piyon Mansur Yavaş... Amaç kirli ittifakı perdeleme
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