DEŞİFRE: Bölücülerle iş tutan 7'li koalisyon süslü cümlelerle aklanma peşinde! Piyon Mansur Yavaş... Amaç kirli ittifakı perdeleme

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun riyakar siyasetine maruz kalıyor.
Bunun son örneği CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Konya'da yaptığı açıklamalarla bir kez daha tescillendi.
YAVAŞ MANSUR YAVAŞ! ALGI VE MANİPÜLASYONA DAYALI KİRLİ SİYASET
HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturan, yerel özerklik vaadinde bulunan, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadeden genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelen Mansur Yavaş, hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı hedef gösterdi.
Yavaş algı ve manipülasyona dayalı ikiyüzlü siyasetini şu sözlerle sürdürdü;
Onlar mevsimlik vatansever, biz sapına kadar vatanseveriz, her zaman vatanseveriz. PKK'ya PKK deriz, teröriste terörist deriz. HDP gitti ayrı parti olarak seçime gidiyor. HDP'nin PKK'nın görüşleri belli. Özerklik, federasyon, Türk kelimesinden gıcık kapan, Türk bayrağından gıcık kapan insanlar öyle bir zihniyete sahipler.
KİRLİ İTTİFAKI PERDELEME, PARTİ TABANININ GAZINI ALMA GİRİŞİMİ
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu çıkışı, 7'li koalisyonun HDPKK ve diğer bölücü türevleri ile yürüttüğü karanlık ittifakı perdeleme, parti tabanının gazını alma girişimi olarak kayıtlara geçti.
OYSA Kİ BÖLÜCÜLERE ÖZERKLİK VADEDEN KILIÇDAROĞLU İDİ...
"HDP'nin PKK'nın görüşleri belli. Özerklik, federasyon, Türk kelimesinden gıcık kapan, Türk bayrağından gıcık kapan insanlar öyle bir zihniyete sahipler" diyen Mansur Yavaş'ın atladığı bir nokta var...
Bilindiği üzere bölücülere yerel özerklik vaadinde bulunan kişi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.