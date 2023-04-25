CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ bile dayanamadı! Meral Akşener'e 7'li sistem tepkisi: Bunlar nasıl ülke yönetecek

Kandil'in siyasi uzantısı HDP destekli 6'lı koalisyon masası, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı" formülü sonrası ortak aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını açıkladı ve 7 cumhurbaşkanı yardımcısı vaadiyle yola çıktı.
7 yardımcılı formül başta CHP medyası olmak üzere birçok kesim tarafından büyük tepki çekerken, "Bu kadar başlı yönetim nasıl olur?" sorusunu akıllara getirdi.
AKŞENER HEDEFTE
Süreç sonrası İmamoğlu ve Yavaş'ı arkasına alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı mitingde "Sizden etkili ve yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak, evladınız Mansur Yavaş'a oy vermenizi istiyorum. Bunun için; 1 oyunuz Kemal'e, 1 oyunuz Meral'e." ifadelerini kullanınca yeniden CHP yandaşı medyanın hedefi oldu.
YANARDAĞ'DAN 7 BAŞLI YÖNETİM VAADİNE TEPKİ
CHP tarafından fonlanan ve İYİ Parti'den reklam alamadığı için geçtiğimiz dönemde Akşener'i adeta topa tutan TELE 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş hakkındaki sözleri sonrası Akşener'i bir kez daha hedef aldı. Akşener'in "Etkili ve yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı" sözlerine tepki gösteren Yanardağ, "Cumhurbaşkanı yardımcılığını 7'ye mi böleceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu da var 8 eder. Abartmanın gereği yok, yetki bu kadar dağılırsa cumhurbaşkanlığında etkin ve hızlı karar alamazsınız" diye konuştu.