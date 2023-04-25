CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ bile dayanamadı! Meral Akşener'e 7'li sistem tepkisi: Bunlar nasıl ülke yönetecek





"NASIL YÖNETECEKSİNİZ DİYE SORARLAR"

Yanardağ konuşmasının devamında şu ifadeleri de kullandı: Yetkinin bu kadar dağıldığı ve parçalandığı cumhurbaşkanlığın etkin ve hızlı karar almak AK Parti'nin yarattığı tahribatı, Cumhuriyet'i imha girişimini sonucunda ortaya çıkan bir devlet enkazını ortadan kaldırmazsınız.

Sayın Akşener 6'lı Masayı ya da Millet İttifakını terk ederek yaptığı hata için bunun altını sürekli çiziyor, karşısındaki insan da bunlar nasıl yönetecekler diye size sorarlar.

