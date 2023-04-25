Nedeni ortaya çıktı! 25 Nisan 2023 Ülke TV, Kanal 7 canlı yayını neden durdu? Başkan Erdoğan rahatsızlandı mı, sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli soruları yanıtladı. Yayının yarıda kesilmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Başkan Erdoğan rahatsızlandı mı sorusu yer aldı. Program kaldığı yerden devam ederken Başkan Erdoğan konuya dair açıklık getirdi. İşte detaylar...
25 NİSN 2023 ÜLKE TV CANLI YAYINI NEDEN KESİLDİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken kısa süreli bir aksaklık nedeniyle yayın kesildi. Yarıda kalan programa devam edilmesinin ardından Başkan Erdoğan konuya dair açıklık getirdi.
Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"YOĞUN ÇALIŞMA NEDENİYLE CİDDİ MANADA ÜŞÜTMÜŞÜM"
"Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm."
"PROGRAMI İPTAL ETSEK YANLIŞ ANLAŞILIR DİYE DÜŞÜNDÜM"
"Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm."