Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • 26.04.2023 00:47
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    • 26.04.2023 00:57
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    Nedeni ortaya çıktı! 25 Nisan 2023 Ülke TV, Kanal 7 canlı yayını neden durdu? Başkan Erdoğan rahatsızlandı mı, sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...

    Son dakika Başkan Erdoğan canlı yayını en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ülke TV kanalında gerçekleşen yayının kesilmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Kısa bir aranın ardından devam eden yayında Başkan Erdoğan yayının kesilme sebebini açıkladı. İşte 25 Nisan Ülke TV, Kanal 7 canlı yayının kesilme nedeni...

    takvim.com.tr
    Sebebi belli oldu! Ülke TV yayını neden kesildi?

    14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli soruları yanıtladı. Yayının yarıda kesilmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Başkan Erdoğan rahatsızlandı mı sorusu yer aldı. Program kaldığı yerden devam ederken Başkan Erdoğan konuya dair açıklık getirdi. İşte detaylar...

    25 NİSN 2023 ÜLKE TV CANLI YAYINI NEDEN KESİLDİ?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken kısa süreli bir aksaklık nedeniyle yayın kesildi. Yarıda kalan programa devam edilmesinin ardından Başkan Erdoğan konuya dair açıklık getirdi.

    Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

    "YOĞUN ÇALIŞMA NEDENİYLE CİDDİ MANADA ÜŞÜTMÜŞÜM"

    "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm."

    "PROGRAMI İPTAL ETSEK YANLIŞ ANLAŞILIR DİYE DÜŞÜNDÜM"

    "Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm."

        "ARTIK SÖZ VERDİK GİDECEĞİZ"

        "Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz."

        "SEYİRCİLERİMİZDEN HELALLİK DİLİYORUM"

        "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum."

        Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin A Haber Muhabiri Rüya Akkuş son gelişmeleri aktardı.

        "UFAK BİR RAHATSIZLIK GEÇİRDİ"

        Oldukça yoğun bir gün geçirdi Başkan Erdoğan. Canlı yayın biraz geç başlayınca bir aksaklık var mı var diye düşünülmüş ve bir gecikme yaşandığı tahmin edilmişti.

        Program başladıktan kısa bir süre canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ufak bir rahatsızlık geçirdi. Bunun ardından yayına bir süre ara verildi. Bu esnada biz de tüm kaynaklarımıza sorduk. Kendisi canlı yayına dönerek üşüttüğünü ve ufak bir rahatsızlık geçirdiğini söyledi.

        "SAĞLIK DURUMU İYİ"

        Şu an yetkililer sakıncalı bir durumun olmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Erdoğan'ın yarın da yoğun bir programı var. Yüksek Hızlı Tren açılışı gerçekleşecek.

            "PROGRAMLARINDA İPTAL SÖZ KONUSU DEĞİL"

            Ankara'dan kalkan tren Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'a uğrayacak. Ve Erdoğan gittiği her durakta seçmenlere hitap edecek. Bu programların iptal olmadığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunda herhangi bir sakınca olmadığını söylemek mümkün. Perşembe günü de Akkuyu'nun nükleer tesis statüsünü kazanacağı tarihi bir program da var. Bu program da şu an için ertelenmedi.

            "YOĞUN TEMPO NEDENİYLE YORULMUŞ OLABİLİR"

            Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startı verildiğinden beri çok yoğun bir çalışma içerisine girdi. Gittiği illerde 2-3 program sığdırıyordu. Dolayısıyla yorulmuş olabilir.
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