İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Kırmızı Oda' animasyonu! Akşener’in siyasi vizyonu böyle tiye alındı

Yola çıktığı 6'lı masayı istediği aday gösterilmeyince dağıtan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu tavrını çok sürdüremedi.
Masaya geri dönen Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına boyun eğdi.
Ancak bu Akşener için sonun başlangıcı gibi oldu.
MİLLİYETÇİLİĞİ SORGULANIYOR
Bugüne kadar HDP ile isminin bile yan yana gelmesini istemeyen Akşener, gizli ittifakın bir parçası haline dönüştü.
Kendi partisinden tepkiler gören Akşener'in milliyetçiliği sorgulanmaya başladı.
Yine de meydanlara çıkabilen Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden oy devşirmeye çalıştı.
İZLEYENLERİ KAHKAHALARA BOĞAN VİDEO
14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim için il il gezen Akşener için öyle bir animasyon hazırlandı ki, izleyenler kahkahalara boğuldu.
Bir zamanların dikkat çeken programlarından biriydi "Kırmızı Oda"…
Reyting rekorları kıran ve dizi içeriği gibi hazırlanan program, bu kez siyasi arenaya uygulandı…