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    • 25.04.2023 15:29
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    • 25.04.2023 16:32
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Kırmızı Oda' animasyonu! Akşener’in siyasi vizyonu böyle tiye alındı

    Son dakika haberleri... 6 benzemezin oluşturduğu masadan önce "Noter masası", "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dayatılıyor" diyerek kalkan sonrasında tükürdüğünü yalayıp geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Kırmızı Oda"lı bir parodi hazırlandı. Akşener'in siyasi vizyonunun tiye alındığı animasyon izlenme rekorları kırarken videoda Ersan Şen, HDP, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden Akşener’in tavrı eleştirildi.

    takvim.com.tr
    Akşener’e ’Kırmızı Oda’ animasyonu!

    Yola çıktığı 6'lı masayı istediği aday gösterilmeyince dağıtan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu tavrını çok sürdüremedi.

    Masaya geri dönen Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına boyun eğdi.

    Ancak bu Akşener için sonun başlangıcı gibi oldu.

    MİLLİYETÇİLİĞİ SORGULANIYOR

    Bugüne kadar HDP ile isminin bile yan yana gelmesini istemeyen Akşener, gizli ittifakın bir parçası haline dönüştü.

    Kendi partisinden tepkiler gören Akşener'in milliyetçiliği sorgulanmaya başladı.

    Yine de meydanlara çıkabilen Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden oy devşirmeye çalıştı.

    İZLEYENLERİ KAHKAHALARA BOĞAN VİDEO

    14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim için il il gezen Akşener için öyle bir animasyon hazırlandı ki, izleyenler kahkahalara boğuldu.

    Bir zamanların dikkat çeken programlarından biriydi "Kırmızı Oda"…

    Reyting rekorları kıran ve dizi içeriği gibi hazırlanan program, bu kez siyasi arenaya uygulandı…

        SİYASİ ÇELİŞKİ VE TEDAVİ SÜRECİ

        Akşener'in katıldığı varsayılarak hazırlanan görüntüler, izleyenleri hem güldürdü, hem de düşündürdü.

        Parodi bir hesaptan paylaşılan video, binlerce kez izlendi.

        Akşener'in psikolojik sorunlarına çözüm aramak için tedavi sürecine başladığı ve görüşmeye gittiği psikolog ile arasında geçen konuşmaların yer aldığı video, bir şaka ile başladı…

        "KIPKIRMIZI ODA"

        "Kıpkırmızı Oda"ya giren Akşener'e psikoloğu, daha önce dağıttığı 6'lı masa üzerinden espriyi patlattı.

        "Hocam" diyerek odaya giren Akşener'e psikoloğunun "Otur bakalım ama kalkmayacaksan otur" dediği, buna cevaben de Akşener'in "Komik mi hocam?" diyerek sitem ettiği anlar yer aldı.

        Karşılıklı devam eden konuşmalarda Ersan Şen, HDP, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden Akşener'in tavrı, tiye alındı.

        AKŞENER, TİYE ALINDI

        İŞTE GÜLÜMSETEN O İFADELER:

        Meral Akşener: Hiçbir şey istediğim gibi olmadı, parti paramparça, berbat hissediyorum.

        Psikolog: Bunca çelişkiyi nasıl kaldırsın yüreğin?

        Meral Akşener: Ne çelişkisi?

        Psikolog: Bir gram tutarlılığın kalmadı artık Meral. Bünyen kaldırmıyor artık anlasana… Söylediğin her şeyi yuttun, her şeyi sineye çektin

        Meral Akşener: Neyi sineye çektim?

        Psikolog: HDP'nin olduğu yerde olmam dedin. Kazanacak oy olsun, Kemal'i kabul etmem dedin. Altılı masada ölümü gösterdiler sıtmaya razı gelmem dedin. Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız dedin. Ah Meral görmüyor musun ne çok çelişki sığdırmışsın şuncacık ömrüne?

            Meral Akşener: Kabuslar görüyorum, onu görüyorum. Elinde ateş, gözlerinde kıvılcım olan biri.

            Psikolog: Ersan Şen mi?

            Meral Akşener: Evet. Bir de dev bir sifon tarafından çekiliyormuşum gibi kabuslar var. Arkadan da piyano sesleri geliyor. Destek alıyorum. Doktor birkaç haftaya kadar milliyetçiliği tamamen bırakabileceğimi söyledi. Böyle giderse, HDP ile bizzat kendi başıma masaya oturabilirmişim. Ama içim öfke dolu. Yapayalnız hissediyorum. Ekrem, Mansur, herkes yarı yolda bıraktı beni.

            Psikolog: Peki ya sen? Asıl sen beraber olduğun herkesi yarı yolda bırakmadın mı? Çiller'i, Bahçeli'yi, 6'lı masayı, Ersan Şen'i, hatta kendi seçmenini.

            MEŞHUR KURŞUN ATMA SAHNESİ

            Bu arada videonun son kısmında da Akşener'in meşhur kurşun atma sahnesine yer verildi.

            Kurşunları sinirle tek tek masaya indiren Akşener'in yüzündeki ifade ise seçim sürecini yansıtır nitelikte oldu.

            DÜN DE BABACAN TİYE ALINMIŞTI
            Seriye bağlanan Kırmızı Oda animasyonu ilk olarak Ali Babacan ile başladı. Sosyal medyada izlenme rekoru kıran animasyonda Ali Babacan'a Başkan Erdoğan sayesinde oturduğu koltukların hatırlatılarak"Ah Babacan, ne çok kompleks biriktirmişsin kısacık ömründe" değerlendirmesi yapıldı.
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            Haberler Haberler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Kırmızı Oda' animasyonu! Akşener’in siyasi vizyonu böyle tiye alındı
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