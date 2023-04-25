7'li koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'dan "Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek" itirafı

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayıyor. Vatandaşlar sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek.
Partiler, aday listelerini geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 7'li koalisyonun diğer üyeleri DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, seçimlere CHP logosu ve listeleri altında gitme kararı aldı. İYİ Parti ise seçimlere kendi logosuyla ve listeleriyle katılacak.
ALİ BABACAN KENDİYLE ÇELİŞTİ
7'li koalisyonun küçük ortaklarının verdiği bu karar DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 27 Nisan 2022 tarihinde yaptığı konuşmayı getirdi. Bir yıl geçmeden CHP listelerinden seçime girme kararı alan Babacan, o tarihte yaptığı açıklamada, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere, kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun." demişti.