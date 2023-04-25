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    • 25.04.2023 23:25
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    7'li koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'dan "Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek" itirafı

    7'li koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan katılıdğı canlı yayında "Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek" itirafında bulundu. CHP listesinden seçime girme kararı ile ilgili konuşan Babacan, "Ortak liste teklifi gelince seçmenimizin tamamının CHP'ye oy vermeyeceğini söyledik. Onlar da gayet doğaldır dediler." diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kasteden Babacan, "Birinin olduğu yerde diğerini desteklememe gibi bir durum ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

    Seçmenimiz CHP’ye oy vermeyecek

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayıyor. Vatandaşlar sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek.



    Partiler, aday listelerini geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 7'li koalisyonun diğer üyeleri DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, seçimlere CHP logosu ve listeleri altında gitme kararı aldı. İYİ Parti ise seçimlere kendi logosuyla ve listeleriyle katılacak.



    ALİ BABACAN KENDİYLE ÇELİŞTİ
    7'li koalisyonun küçük ortaklarının verdiği bu karar DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 27 Nisan 2022 tarihinde yaptığı konuşmayı getirdi. Bir yıl geçmeden CHP listelerinden seçime girme kararı alan Babacan, o tarihte yaptığı açıklamada, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere, kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun." demişti.



        BABACAN'DAN İTİRAF: SEÇMENİMİZ CHP'YE OY VERMEYECEK
        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV canlı yayında, CHP logosu ve listelerinden seçime girmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Seçmenimizin büyük kısmı CHP'ye oy vermeyecek" itirafında bulunan Babacan, "Ortak liste teklifi gelince seçmenimizin tamamının CHP'ye oy vermeyeceğini söyledik. Onlar da gayet doğaldır dediler." diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kasteden Babacan, "Birinin olduğu yerde diğerini desteklememe gibi bir durum ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.



        "CHP'NİN DİNDARLARA YAPTIKLARI HALA HAFIZALARDA"
        Deva Partsii Genel Başkanı Ali Babacan muhafazakar kesimde CHP'ye hala mesafeli bir bakış olup olmadığıyla ilgili gelen soruya ise "Biraz yaşa bağlı. CHP'nin vakti zamanında dindar kesime yaptıkları yaşı ileri kesimde hala olumsuz hafıza taşıyor." cevabını verdi.

        TEMEL KARAMOLLAOĞLU BABACANA SAYDIRMIŞTI
        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, ittifak ortaklarını yerden yere vurdu. "Beni konuşturmasınlar" diyerek sinirlenen Karamollaoğlu, "Ortak listede anlaşmayı sağlayamadık, ben çok gayret ettim. DEVA Partililer 'Bizim liderliğimizde olsun' dedi. Böyle bir mantık olabilir mi? Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti." ifadelerini kullanmıştı.

        "HALAM BİLE OY VERMEYECEK"
        Katıldığı bir canlı yayın programında Anadolu'daki vatandaşların CHP'ye karşı sahip olduğu mesafeli tutumla ilgili kendisine yöneltilen soruya Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Yedili Masa müttefiklerinden Ahmet Davutoğlu da halasının bile kendisine oy vermeyeceğini belirterek yanıt vermişti.

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