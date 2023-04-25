7'li koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'dan "Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek" itirafı





"CHP'NİN DİNDARLARA YAPTIKLARI HALA HAFIZALARDA"

Deva Partsii Genel Başkanı Ali Babacan muhafazakar kesimde CHP'ye hala mesafeli bir bakış olup olmadığıyla ilgili gelen soruya ise "Biraz yaşa bağlı. CHP'nin vakti zamanında dindar kesime yaptıkları yaşı ileri kesimde hala olumsuz hafıza taşıyor." cevabını verdi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU BABACANA SAYDIRMIŞTI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, ittifak ortaklarını yerden yere vurdu. "Beni konuşturmasınlar" diyerek sinirlenen Karamollaoğlu, "Ortak listede anlaşmayı sağlayamadık, ben çok gayret ettim. DEVA Partililer 'Bizim liderliğimizde olsun' dedi. Böyle bir mantık olabilir mi? Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti." ifadelerini kullanmıştı.



"HALAM BİLE OY VERMEYECEK"

Katıldığı bir canlı yayın programında Anadolu'daki vatandaşların CHP'ye karşı sahip olduğu mesafeli tutumla ilgili kendisine yöneltilen soruya Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Yedili Masa müttefiklerinden Ahmet Davutoğlu da halasının bile kendisine oy vermeyeceğini belirterek yanıt vermişti.