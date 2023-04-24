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    • 25.04.2023 00:59
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    • 25.04.2023 00:59
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    Meral Akşener, PKK elebaşlarının desteği sorulunca kıvırmaya çalıştı: Üçkağıt olduğunu düşünüyorum

    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den destek açıklamalarının ardı arkası kesilmemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Meral Akşener'e katıldığı canlı yayında PKK elebaşlarının CHP liderine verdiği desteğe ilişkin soru yönetildi. Akşener PKK elebaşlarının verdiği desteği "Üçkağıt olduğunu düşünüyorum" diyerek geçiştirimeye çalışarak iktidarı suçladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Üçkağıt olduğunu düşünüyorum

    6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.



    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.



    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.



        PKK ELEBAŞLARININ DESTEĞİ SORULDU YAN ÇİZDİ
        7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü TV canlı yayınında, kendisine yöneltilen 'terör örgütü ile iş birliği' eleştirilerini geçiştirdi.



        Teröristlerin kendilerine verdiği destek için "Üçkağıt olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Akşener, iktidarı suçladı.

        (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

        PKK 7'Lİ İÇİN DİLECİLİĞE BAŞLADI
        Bu gelişme ışığında PKK elebaşlarının 7'li koalisyona destek içeren söylemlerini hatırlayalım;



        PKK elebaşı Duran Kalkan: "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır"



        Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok: "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız"



        PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat: "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz"



        PKK'lı Helin Ümit: (7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek) AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım."



            PKK'nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş: "Seçimdeki tek hedefimiz, Kürdistan ve Türkiye'deki tek adam rejimini değiştirmek, AKP-MHP faşizmini alaşağı etmek. Kürt gerillasının mücadelesinin ardından son adımı atmanın zamanı geldi"

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            Bir Yeşil Sol’a bir oy Kılıçdaroğlu’na
            Haberler Güncel Meral Akşener, PKK elebaşlarının desteği sorulunca kıvırmaya çalıştı: Üçkağıt olduğunu düşünüyorum
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