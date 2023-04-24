Muharrem İnce, 7'li koalisyona 'son çağrım' diyerek verdi veriştirdi: Maskelerinizi tek tek düşürürüm

100 bin imzayı toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce adaylığı öncesi ve sonrası çok sayıda sözde sanatçı ve fondaş gazeteci tarafından ağır hakaretlerle saldırıya uğramıştı.
(Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)
İNCE'YE ÖNCE BASKI SONRASI ZİYARET
'Adaylıktan çekil' baskısından sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşme talebinin olduğunu söyleyerek ziyarette bulunmuştu.
ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEĞİM
CHP cephesi bir umutla gittiği Memleket Partisi Genel Merkezi'nden hayal kırıklığı ile ayrılmıştı.
Görüşme sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz. FETÖ'cüler PKK'lılar bize ateş ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle. Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı" diyerek adaylıktan çekilmeyeceğini ifade etmişti.
(Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)
TEPKİ ÜZERİNE TEPKİ YAĞMIŞTI
İnce'nin adaylıktan çekilmeyeceğim açıklaması CHP yandaşı gazeteciler ve sözde sanatçılar tarafından büyük tepkilere neden olmuştu.
7'Lİ KOALİSYONA 'İNCE' DALDI
Yaşanan bu sürecin ardından saldırılara maruz kalmaya devam eden Muharrem İnce sosyal medya hesabından 7'li koalisyona uyarıda bulundu.
Her gün yeni bir iftira ve 'troll saldırısı' ile karşılaştıklarını söyleyen Muharrem İnce, "FETÖ'nün ve PKK'nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkezinden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler" dedi.
İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"TROLLERİNİZİ SUSTURUN"
Bu iki turlu bir seçimdir. İkinci tura kim kalırsa birbirimizin seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Bizi kırmayın, biz de sizi kırmayalım dedim. Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk dedim. Sesimizi duyan yok. Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz.