Muharrem İnce, 7'li koalisyona 'son çağrım' diyerek verdi veriştirdi: Maskelerinizi tek tek düşürürüm

100 bin imzayı toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce adaylığı öncesi ve sonrası çok sayıda sözde sanatçı ve fondaş gazeteci tarafından ağır hakaretlerle saldırıya uğramıştı.



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İNCE'YE ÖNCE BASKI SONRASI ZİYARET

'Adaylıktan çekil' baskısından sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşme talebinin olduğunu söyleyerek ziyarette bulunmuştu.