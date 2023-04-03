7'li koalisyona 'İnce' vurdu! CHP ve Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu: "Dertleri kazanmak değil, böyle ülke yönetilmez"

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kaos, yıkım planı ve kirli siyasetine maruz kalıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.
Öte yandan terör örgütünün siyasi uzantısı HDPKK aday çıkarmayacağını duyurarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek ilan etti. Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'de Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.
PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Bir başka büyükbaş hain Sabri Ok "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" tehditlerini savurdu.
Öte yandan CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı için adaylığını koydu. Bu süreçte CHP'liler tarafından İnce'ye "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısı yapılmaya başlandı.
'GEL BAKALIM MUHARREM'İN İNTİKAMINI ALDI: "HOŞ GELDİNİZ GÜLE GÜLE"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İnce'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme sonrası İnce adeta 'Gel bakalım Muharrem'in intikamını aldı. Memleket Partisi lideri adaylıktan çekilmeyeceğini duyurarak Kılıçdaroğlu'na "Hoş geldiniz, güle güle" dedi.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken, Muharrem İnce katıldığı canlı yayında 7'li koalisyonu yaylım ateşine tuttu.
BUNLAR İLKESİZ: "MENFAAT İTTİFAKI VAR"
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de iştirak ettiği kirli ittifakın ilkeden yoksun menfaate dayalı olduğunu dile getiren İnce, "Siyasette ittifaklar olur, ya menfaat ettifakı olur ya ilke ittifakı olur. Burada bir ilke ittifakı yok ki, menfaat ittifakı var" şeklinde konuştu.
"BÖYLE ÜLKE YÖNETİLMEZ"
Krize gebe 7 cumhurbaşkanı yardımcılı formülü de eleştiren Muharrem İnce, "Beni Cumhurbaşkanı adayı yap, seni Cumhurbaşkanı yardımcısı yapayım' 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcılığı verdin. Bir de Bakanlık var... Bakanlık da verdin. Böyle ülke yönetilmez" dedi.