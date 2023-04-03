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    • 03.04.2023 23:17
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    • 03.04.2023 23:48
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    7'li koalisyona 'İnce' vurdu! CHP ve Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu: "Dertleri kazanmak değil, böyle ülke yönetilmez"

    Muharrem İnce, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonu yaylım ateşine tuttu. Kirli ittifakın ilkeden yoksun menfaate dayalı olduğunu dile getiren İnce, 7 cumhurbaşkanı yardımcılı formülü de "Böyle ülke yönetilmez" diyerek eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak gibi bir derdi olmadığını vurgulayan İnce, "Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına alarak verdiği skandal poz da Muharrem İnce'nin gündemindeydi. İnce, "Herkes birbirini biçiyor orada. Kendi genel başkanlarına kumpas kurarlar. Nasıl partisiniz siz?" dedi.

    takvim.com.tr
    7’li koalisyona ’İnce’ vurdu! CHP ve Kılıçdaroğlu...

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kaos, yıkım planı ve kirli siyasetine maruz kalıyor.

    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.

    Öte yandan terör örgütünün siyasi uzantısı HDPKK aday çıkarmayacağını duyurarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek ilan etti. Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'de Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.

    PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Bir başka büyükbaş hain Sabri Ok "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" tehditlerini savurdu.

    Öte yandan CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı için adaylığını koydu. Bu süreçte CHP'liler tarafından İnce'ye "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısı yapılmaya başlandı.

    'GEL BAKALIM MUHARREM'İN İNTİKAMINI ALDI: "HOŞ GELDİNİZ GÜLE GÜLE"
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İnce'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme sonrası İnce adeta 'Gel bakalım Muharrem'in intikamını aldı. Memleket Partisi lideri adaylıktan çekilmeyeceğini duyurarak Kılıçdaroğlu'na "Hoş geldiniz, güle güle" dedi.



    Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken, Muharrem İnce katıldığı canlı yayında 7'li koalisyonu yaylım ateşine tuttu.

    BUNLAR İLKESİZ: "MENFAAT İTTİFAKI VAR"
    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de iştirak ettiği kirli ittifakın ilkeden yoksun menfaate dayalı olduğunu dile getiren İnce, "Siyasette ittifaklar olur, ya menfaat ettifakı olur ya ilke ittifakı olur. Burada bir ilke ittifakı yok ki, menfaat ittifakı var" şeklinde konuştu.

    "BÖYLE ÜLKE YÖNETİLMEZ"
    Krize gebe 7 cumhurbaşkanı yardımcılı formülü de eleştiren Muharrem İnce, "Beni Cumhurbaşkanı adayı yap, seni Cumhurbaşkanı yardımcısı yapayım' 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcılığı verdin. Bir de Bakanlık var... Bakanlık da verdin. Böyle ülke yönetilmez" dedi.

        SECCADEYE YAPILAN BÜYÜK SAYGISIZLIK: CHP'DE HERKES BİRBİRİNİ BİÇİYOR
        Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına alarak verdiği poz da İnce'nin gündemindeydi. CHP'nin içinde birbirlerine kumpa kuran bir çetenin olduğunu belirten İnce, "Herkes birbirini biçiyor orada. Kendi genel başkanlarına kumpas kurarlar. Yaparlar bunu ben biliyorum. Düzen değişmemiş hiç. Nasıl partisiniz siz ya?" şeklinde konuştu.



        "KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİMİ KAZANMAK GİBİ BİR DERDİ YOK"
        Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak gibi bir derdi olmadığını vurgulayan İnce, "'Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu." diye konuştu.

        Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı ziyarete de değinen İnce, "Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum." dedi.

        İnce'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

        "İttifakların süresi geçmişti. Sayın Kılıçdaroğlu partimizi ziyarete geldiğinde ittifaklar artık bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Bir nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Bak ziyaret ettim' demek içindi. Sayın Kılıçdaroğlu ve yardımcılarımız deprem konusu, seçim güvenliğini konuştuk. "Benim adaylığımda sandıklara sahip çıkamadınız" diye konuştuk. Trolleri konuştuk. Sonunda kapıdan uğurlarken 'Hoş geldiniz, güle güle' dedim. Bu art niyetli cümle değildi.

        Odada Halil İbrahim sofrasına çağrılmadık, basın önünde söylendi. Dostlar alışverişte görsün. Amacı baskıyı benim üzerimde bırakmak istedi.




        "İNCE YOLDAN ÇEKİL DİYEREK SUÇLUYU ŞİMDİDEN İLAN EDİYORLAR"
        17 parti bir araya gelmiş. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı. 11 büyükşehir belediye yardımcısı, Hazine yardımı, köşe yazarları, ekran bülbülleri var. Böyle bir ortamda 'Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu.

        "KENDİ ADAYLARINA GÜVENMİYORLAR"
        Kendilerine, adaylarına güvenmiyorlar. 13 toplantıda adaylarını belirleyemediler. 6'lı Masa'ya muhalefet edersen hainsin. Ben adaylıktan çekilsem bile o oylar çantada keklik değil ki. Muharrem İnce tek başına bir adam değil. 3 yıldır yollarda. Parti kurmuş, 73 il, 483 ilçe binası olan gönüllülerin kurduğu parti. 115 bin kişi sandığa gitti imza verdi. Ben bunlarla birlikte iş yapıyorum, siyaset yapıyorum. Burada çekilmemizi gerekecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası."
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