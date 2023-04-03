7'li koalisyona 'İnce' vurdu! CHP ve Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu: "Dertleri kazanmak değil, böyle ülke yönetilmez"

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kaos, yıkım planı ve kirli siyasetine maruz kalıyor.



Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.

Öte yandan terör örgütünün siyasi uzantısı HDPKK aday çıkarmayacağını duyurarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek ilan etti. Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'de Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.



PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Bir başka büyükbaş hain Sabri Ok "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" tehditlerini savurdu.