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    • 29.03.2023 10:38
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    Hakaret korosu! Muharrem İnce'nin aday olması CHP yandaşı isimleri çıldırttı: Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gonca Vuslateri...

    Cumhuriyet Halk Partililer tarafından 'aday olma' baskısı gören Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adeta linç edildi. CHP'yandaşı gazetecilerin yanısıra sanatçıların da lincine maruz kalan Muharrem İnce'nin "Gorilden mağara adamına" kadar işitmediği hakaret kalmadı. İnce'ye ağır hakaretleri saydıranlarında başında piyanist Fazıl Say geldi. İşte normalde demokrasi havarisi kesilenlerin İnce'nin adaylığı sonrası başlattığı o linç kampanyasının ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    Olay yeri ’İnce’leme!

    14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için adaylar netleşti. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken 6+1'li koalisyonun adayı pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Diğer adaylar ise eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın ortak adayı Sinan Oğan oldu.

    MUHARREM İNCE'YE BÜYÜK BASKI!
    Muharrem İnce 100 bin imza ile adaylığını kesinleştirirken CHP'liler tarafından adeta sosyal medyada dövüldü.

    ÖNCE MEDYA SONRA SANATÇILAR GİRİŞTİ
    Muharrem İnce'nin 'oyları böleceği' iddiasıyla aday olmasına karşı çıkan isimler arasında Can Ataklı, Fatih Portakal, FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı gazeteciler gelirken CHP medyası sansür uyguladı.

    CHP yandaşı sanatçılar ise adeta 'hakaret korosu'na dönüştü.

    Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gonca Vuslateri, Sibel Alaş, Genco Erkal, Öykü Serter gibi sanat camiasından isimler Muharrem İnce'ye etmedik laf bırakmadı.

    Muharrem İnce onlara, "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…" sözleriyle tepki gösterdi.

    KORONUN BAŞI FAZIL SAY: "ULAN" DEDİ GORİL GÖNDERMESİ YAPTI
    Fazıl Say, İnce'nin "sözde sanatçı" sözünün ardından daha da çirkinleşti

    "Alacağı oy yüzde 2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için , bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyor muşuz ondan.. vayy bee.. Marifet yani korkutmak??

    Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun ? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Kore'de hayvanat bahçesinde gorilin şartları düzelsin diye 130 bin imza var."

    Öte yandan aynı videoya oyuncu Şahan Gökbakar da yorum yaptı.

    İnce'yi eleştiren isimlerden biri olan Gökbakar da şu ifadeleri kullandı:
    "Woooowww mükemmel bir konuşma! Metin yazarınız aynı olabilir mi? Bu laflar çok tanıdık. Beyaz elbiseli hanımefendinin mimikleri konuşmanın özeti...

    Not: yarın açıklama gelir, "konuşmaya ağız bükmedi, parti lahmacunumuzdan yediği için takılan maydanozu çıkartıyordu."

        GÖKHAN ÖZOĞUZ
        24 Haziran 2018 seçimlerinden önce oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini belli eden Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz ise bu kez İnce'ye ağaır sözler söyledi;

        "Sayın Muharrem İnce, siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahtan hangi sepele nasıl topladığınız da aşikar. Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir!

        Sözde sanatçı."

        GONCA VUSLATERİ: O GÜNLERİMİN ALLAH BELASINI VERSİN
        2018 yılında İnce'yi desteklediğini belirten Gonca Vuslateri, "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin." ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

        ÖYKÜ SERTER: SANA VERDİĞİM LANET OY
        Öykü Serter de, "Sana verdiğim o lanet oy için kendimden özür diliyorum" ifadeleriyle İnce'ye yüklendi;

        Öykü Serter şunları yazdı;

        "Sanatçı değilim insanım, İyi niyetliyim ama aptal değilim. Adaylığını desteklediğim zamanlar için kendimden özür diliyorum. O günlerde büyük bir inançla arkanda durduğum için yine kendimden özür diliyorum. Sana verdiğim o lanet oy için kendimden özür diliyorum."

        GENCO ERKAL: BİZ NE DİYELİM?
        CHP yandaşı Genco Erkal'dan da ağır sözler geldi. Erkal, Muharrem İnce'nin fotoğrafını paylaşarak "100.000 imzayı bulunca başı dönmüş, sağa sola 'sanatçı bozuntusu' diyen bu beyefendiye biz ne diyelim?" dedi.

            İNCE ÖZÜR DİLEDİ YİNE DÖVDÜLER!
            Bu kadar ağır baskı ve hakaretin ardından Muharrem İnce özür diledi.

            İnce, "John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan "sözde sanatçılar" şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır." ifadelerini kullandı.

            FAZIL SAY: MAĞARA ADAMI SEVİYESİ SÖYLEM VE TROLLERİNİ DE ALSIN GİTSİN
            İnce dilediği özrün ardından yine dayak yedi. Fazıl Say, "Ne özür istiyoruz ne de af. Hiç bir şey istemiyoruz. Mağara adamı seviyesi söylem ve trollerini de alsın gitsin istiyoruz. Aydınlık ve güzel bir geleceğe uzandığımız yolda "gölge etmesin" yeterlidir. Çekilsin yolumuzdan. Adını bir daha duymak istemiyoruz. Utanç yaşattı." şeklinde yine ağır sözler söyledi.

            Sibe Alaş ise İnce'nin özrünün ardından, "Madem Steinbeck seviyorsunuz sevgili Muharrem İnce, "Bence insanın kendini kandırma kapasitesi sınırsız" da diyor kendisi. Ben şuraya bırakayım bu cümleyi, ayna vazifesi görür belki. (Steinbeck okumanıza pek sevindim nedense.)" ifadeleriyle tepki gösterdi.

            İNCE GERİ ADIM ATACAK MI?
            Muharrem İnce'ye yapılan bu baskı normalde demokrasi havarisi kesilenlerin gerçek yüzünü de ortaya koydu. Muharrem İnce yediği baskıların ve hakaretlerin ardından bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye yapacağı ziyarette bazı teklifler götürüleceği iddia edilirken İnce'nin geri atım atmayacağı merak konusu...

            Hürriyet Yazarı Nedim Şener de konuyu köşesine taşıyıp çarpıcı tespitlere yer verdi.

            Şener şunları yazdı;

            "Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır mı?" diye sorsalar, diğer adaylar için söyleyeceğim gibi "Belki" derim.

            "Muharrem İnce sosyal medyadaki linç kampanyasına karşı savaşı kazanır mı?" diye sorsalar, "Kesinlikle hayır" cevabını veririm.

            O yüzden bir an önce adaylıktan çekilip "müzakereye" yani pazarlığa oturması ve artık insanlık suçu haline dönüşen sosyal medya kampanyasının bitmesi herkesin faydasına.

            Çünkü sadece küfür ve hakaret yiyen Muharrem İnce ve destekçileri aşağılanmıyor, Türkiye'nin tanıdığı ünlü isimler parçası oldukları linç kampanyasıyla kendilerini de halkın gözünde küçük düşürüyorlar. Bu millet gerçekten bu çirkinliğe layık değil...

            BÖLÜCÜ PKK/HDP'YE SUSANLAR
            Muharrem İnce kısaca "Hem iktidara hem de muhalefetin tavrına karşıyım. Bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacağız" diyerek yola çıkmıştı. Öncesinde olduğu gibi 17 Mayıs 2021'de kurduğu Memleket Partisi Genel Başkanı olarak da gittiği her yerde aynı şeyi söylüyordu. Neredeyse iki yıl bu tavrını hiç görmeyen bazı çevreler, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayınca Muharrem İnce'nin "Ne kadar bölücü bir hain" olduğunun farkına vardılar!

            Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile destekledikleri cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun işbirliğine ses çıkarmayanlar, 2018'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş Muharrem İnce için "bölücü" kelimesini kullanmaya başladılar.

            FETÖ'CÜ, PKK'LI VE BESLEMELER
            Kendi halinde yüzde 1 gibi oyu varken, başta gençler olmak üzere hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'na mesafeli olanların ilgisi ile büyümesi anketlere yansıyan Muharrem İnce'ye yönelik 6'lı Masa etrafındakilerin saldırıları inanılmaz derecede arttı.

            Zor zahmet Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday çıktığı 6'lı Masa'nın etrafında kim varsa örtülü-açık saldırmaya başladı.

            En çok da Muharrem İnce'nin tanımlamasıyla; firari FETÖ'cüler, PKK'lılar CHP Genel Merkezi ve CHP'li belediye beslemeleri tam bir infaz ve linç kampanyası yürütüyor.

            Küfür ve hakaretler arasında; "Sokağa çıkamazsın, suratına tüküreceğiz" ifadeleri artık sıradan sayılıyor.

            Muharrem İnce onlara "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü?" sözleriyle tepki gösterdi.

            NÖBETLEŞE ZİNCİRLEME İNFAZ
            Bu grupların saldırıları inanılmaz. Her sabah ve her akşam nöbetleşe "Çekil, yoksa bitersin" mesajı veriyorlar. Bu mesaj zinciri Muharrem İnce adaylıktan çekilene kadar her gün devam edecek gibi görünüyor.

            Ne yapsa ne söylese bundan kurtulamayacak. Hatta "sözde sanatçı" dediği için özür dilemesi de onu infazdan kurtaramayacak. Nitekim, Muharrem İnce'nin aday olmasına karşı çıkan ve çekilmesini isteyen piyanist Fazıl Say Twitter hesabından "Kim ulan sözde sanatçı, kim, kime ne diyorsun?" diye yazdıktan sonra, cumhurbaşkanı adaylığı için topladığı 114 bin 661 imza için de şöyle bir kıyaslama yaptı: "Kore'de hayvanat bahçesinde 'goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var."

            KORE'DE GORİL İÇİN 130 BİN İMZA
            Muharrem İnce, 114 bin 661 kişinin demokratik hakkını kullanmak için, kendi iradesiyle vakit ayırıp il ve ilçe seçim kurullarına gidip attığı imza ile hayvanat bahçesine her girenin goril için attığı imzayı bir tutulmasına tepki göstereceğine, "özür dileyip" infazdan kurtulacağını zannediyor.

            Dün de infaz mesajları ve videoları devam etti. Hatta
            Fazıl Say, "Ne özür istiyoruz ne de af. Hiçbir şey istemiyoruz. Mağara adamı seviyesi söylem ve trollerini de alsın gitsin istiyoruz. 'Gölge etmesin' yeterlidir. Çekilsin yolumuzdan, adını bir daha duymak istemiyoruz. Utanç yaşattı" diye karşılık verdi.

            Adaylığını destekleyenlerin Kore'de goril için imza verenlerle kıyaslanması yetmezmiş gibi, "Mağara adamı seviyesi söylem ve troller" denilerek aşağılanması işin cabası.

            İNCE'Yİ AKŞENER'E BENZETECEKLER
            Meral Akşener'in 3 Mart'ta masadan kalkması sonrası edilen küfür ve hakaretler ile linç kampanyasından sonuç alan kesimler şimdi aynısını Muharrem İnce'ye yapıyorlar. Meral Akşener, küfür edile edile masaya geri döndü. Şimdi de Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi isteniyor. Buna dayanacak ne ekibi ne sabrı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çekilmesi sürpriz olmaz.

            KURDUN DİŞİNE KAN DEĞDİ BİR KERE
            Sosyal medyanın sadece bilgi, görüş, yorum yapma alanı değil siyasette linç ve yola getirme aracı olarak kullanıldığını anlatmaya çalışıyorum uzun zamandır.

            Yine, Meral Akşener'e masadan kalktığı için "Çek sifonu gitsin" diye hakaret eden Fazıl Say, bunu açık açık yazmış: "Meral Akşener, ittifaktan ayrıldığı gün, hepimiz çok hayal kırıklığı ve kızgınlık yaşadık. Ama o süreçte sosyal medya işe yaradı... Meral Akşener döndü, iyi etti.."

            Bir diğer tweet'inde ise şu ifade geçiyor: "Bakın; sosyal medya algıda büyük bir güç artık. Bilincinde olalım."

            Neymiş, "algıda" yani artık sizin gerçekte kim ve ne olduğunuz, ne düşünüp ne yaptığınız önemli değil, onların sizin hakkınızda yarattığı "algı" önemli. Algı operasyonu öyle bir şeydir ki sizi destekleyenler bile bir süre sonra ona inanmaya başlar.

            O yüzden, yaratılmak istenen algıya karşı tek başına kalıp mücadele edebilenler bu savaşı kazanır.

            Muharrem İnce'nin tanımıyla: "FETÖ'cüler, PKK'lılar genel merkez ve belediye beslemeleri" başta, ünlü ünsüz isimler, organize gruplar "algı operasyonundan" vazgeçmeyecekler. Ta ki adaylıktan çekilene kadar.

            Hani derler ya, "Kurdun dişine kan değdi bir kere..." Alıştılar artık, kan almadan parçalamadan bırakmazlar.
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            Emlak Konut
            Haberler Güncel Hakaret korosu! Muharrem İnce'nin aday olması CHP yandaşı isimleri çıldırttı: Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gonca Vuslateri...
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