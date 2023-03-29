Hakaret korosu! Muharrem İnce'nin aday olması CHP yandaşı isimleri çıldırttı: Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gonca Vuslateri...

FAZIL SAY: MAĞARA ADAMI SEVİYESİ SÖYLEM VE TROLLERİNİ DE ALSIN GİTSİN

İnce dilediği özrün ardından yine dayak yedi. Fazıl Say, "Ne özür istiyoruz ne de af. Hiç bir şey istemiyoruz. Mağara adamı seviyesi söylem ve trollerini de alsın gitsin istiyoruz. Aydınlık ve güzel bir geleceğe uzandığımız yolda "gölge etmesin" yeterlidir. Çekilsin yolumuzdan. Adını bir daha duymak istemiyoruz. Utanç yaşattı." şeklinde yine ağır sözler söyledi.

Sibe Alaş ise İnce'nin özrünün ardından, "Madem Steinbeck seviyorsunuz sevgili Muharrem İnce, "Bence insanın kendini kandırma kapasitesi sınırsız" da diyor kendisi. Ben şuraya bırakayım bu cümleyi, ayna vazifesi görür belki. (Steinbeck okumanıza pek sevindim nedense.)" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İNCE GERİ ADIM ATACAK MI?

Muharrem İnce'ye yapılan bu baskı normalde demokrasi havarisi kesilenlerin gerçek yüzünü de ortaya koydu. Muharrem İnce yediği baskıların ve hakaretlerin ardından bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye yapacağı ziyarette bazı teklifler götürüleceği iddia edilirken İnce'nin geri atım atmayacağı merak konusu...

Hürriyet Yazarı Nedim Şener de konuyu köşesine taşıyıp çarpıcı tespitlere yer verdi.

Şener şunları yazdı;

"Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır mı?" diye sorsalar, diğer adaylar için söyleyeceğim gibi "Belki" derim.

"Muharrem İnce sosyal medyadaki linç kampanyasına karşı savaşı kazanır mı?" diye sorsalar, "Kesinlikle hayır" cevabını veririm.

O yüzden bir an önce adaylıktan çekilip "müzakereye" yani pazarlığa oturması ve artık insanlık suçu haline dönüşen sosyal medya kampanyasının bitmesi herkesin faydasına.

Çünkü sadece küfür ve hakaret yiyen Muharrem İnce ve destekçileri aşağılanmıyor, Türkiye'nin tanıdığı ünlü isimler parçası oldukları linç kampanyasıyla kendilerini de halkın gözünde küçük düşürüyorlar. Bu millet gerçekten bu çirkinliğe layık değil...

BÖLÜCÜ PKK/HDP'YE SUSANLAR

Muharrem İnce kısaca "Hem iktidara hem de muhalefetin tavrına karşıyım. Bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacağız" diyerek yola çıkmıştı. Öncesinde olduğu gibi 17 Mayıs 2021'de kurduğu Memleket Partisi Genel Başkanı olarak da gittiği her yerde aynı şeyi söylüyordu. Neredeyse iki yıl bu tavrını hiç görmeyen bazı çevreler, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayınca Muharrem İnce'nin "Ne kadar bölücü bir hain" olduğunun farkına vardılar!

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile destekledikleri cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun işbirliğine ses çıkarmayanlar, 2018'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş Muharrem İnce için "bölücü" kelimesini kullanmaya başladılar.

FETÖ'CÜ, PKK'LI VE BESLEMELER

Kendi halinde yüzde 1 gibi oyu varken, başta gençler olmak üzere hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'na mesafeli olanların ilgisi ile büyümesi anketlere yansıyan Muharrem İnce'ye yönelik 6'lı Masa etrafındakilerin saldırıları inanılmaz derecede arttı.

Zor zahmet Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday çıktığı 6'lı Masa'nın etrafında kim varsa örtülü-açık saldırmaya başladı.

En çok da Muharrem İnce'nin tanımlamasıyla; firari FETÖ'cüler, PKK'lılar CHP Genel Merkezi ve CHP'li belediye beslemeleri tam bir infaz ve linç kampanyası yürütüyor.

Küfür ve hakaretler arasında; "Sokağa çıkamazsın, suratına tüküreceğiz" ifadeleri artık sıradan sayılıyor.

Muharrem İnce onlara "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü?" sözleriyle tepki gösterdi.

NÖBETLEŞE ZİNCİRLEME İNFAZ

Bu grupların saldırıları inanılmaz. Her sabah ve her akşam nöbetleşe "Çekil, yoksa bitersin" mesajı veriyorlar. Bu mesaj zinciri Muharrem İnce adaylıktan çekilene kadar her gün devam edecek gibi görünüyor.

Ne yapsa ne söylese bundan kurtulamayacak. Hatta "sözde sanatçı" dediği için özür dilemesi de onu infazdan kurtaramayacak. Nitekim, Muharrem İnce'nin aday olmasına karşı çıkan ve çekilmesini isteyen piyanist Fazıl Say Twitter hesabından "Kim ulan sözde sanatçı, kim, kime ne diyorsun?" diye yazdıktan sonra, cumhurbaşkanı adaylığı için topladığı 114 bin 661 imza için de şöyle bir kıyaslama yaptı: "Kore'de hayvanat bahçesinde 'goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var."