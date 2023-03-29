Hakaret korosu! Muharrem İnce'nin aday olması CHP yandaşı isimleri çıldırttı: Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gonca Vuslateri...

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için adaylar netleşti. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken 6+1'li koalisyonun adayı pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Diğer adaylar ise eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın ortak adayı Sinan Oğan oldu.
MUHARREM İNCE'YE BÜYÜK BASKI!
Muharrem İnce 100 bin imza ile adaylığını kesinleştirirken CHP'liler tarafından adeta sosyal medyada dövüldü.
ÖNCE MEDYA SONRA SANATÇILAR GİRİŞTİ
Muharrem İnce'nin 'oyları böleceği' iddiasıyla aday olmasına karşı çıkan isimler arasında Can Ataklı, Fatih Portakal, FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı gazeteciler gelirken CHP medyası sansür uyguladı.
CHP yandaşı sanatçılar ise adeta 'hakaret korosu'na dönüştü.
Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gonca Vuslateri, Sibel Alaş, Genco Erkal, Öykü Serter gibi sanat camiasından isimler Muharrem İnce'ye etmedik laf bırakmadı.
Muharrem İnce onlara, "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…" sözleriyle tepki gösterdi.
KORONUN BAŞI FAZIL SAY: "ULAN" DEDİ GORİL GÖNDERMESİ YAPTI
Fazıl Say, İnce'nin "sözde sanatçı" sözünün ardından daha da çirkinleşti
"Alacağı oy yüzde 2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için , bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyor muşuz ondan.. vayy bee.. Marifet yani korkutmak??
Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun ? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Kore'de hayvanat bahçesinde gorilin şartları düzelsin diye 130 bin imza var."
Öte yandan aynı videoya oyuncu Şahan Gökbakar da yorum yaptı.
İnce'yi eleştiren isimlerden biri olan Gökbakar da şu ifadeleri kullandı:
"Woooowww mükemmel bir konuşma! Metin yazarınız aynı olabilir mi? Bu laflar çok tanıdık. Beyaz elbiseli hanımefendinin mimikleri konuşmanın özeti...
Not: yarın açıklama gelir, "konuşmaya ağız bükmedi, parti lahmacunumuzdan yediği için takılan maydanozu çıkartıyordu."