Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye "adaylıktan çekil" teklifini götürdü mü? Muharrem İnce'den ve CHP'den flaş açıklamalar

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyonda yaşanan kavga, kaos ve krizlere anbean şahit oluyor. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu'nu destekleyenler, Muharrem İnce'nin adaylığından bir hayli rahatsız olmuştu.
Hatta CHP yandaşı medyasından tutun sanatçısına kadar birçok isim Muharrem İnce'yi hedef almış hakaretlere varan sözler kullanmıştı.
Muhalif isimlerin her fırsatta Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi gerektiğini söylediği günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Memleket Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirildi.
Adaylıktan çekilme teklifi yapıldı mı yapılmadı mı? Ziyarette ne konuşuldu? Soruları hala gündemdeki yerini korurken Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında İnce'ye teklifte bulunulduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu, İnce'ye iş birliği teklifi yapıldığını belirterek "Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı" dedi.
Canlı yayın sürerken Muharrem İnce'den yalanlama geldi.
İnce, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.
"TEKLİFİ BEN YAPTIM"
İnce'den yalanlama gelince Kılıçdaroğlu'nu doğrulamak için sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Fikri Sağlar "ben görüştüm" diyerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: