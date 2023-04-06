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    • 06.04.2023 11:56
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    • 06.04.2023 12:37
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    Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye "adaylıktan çekil" teklifini götürdü mü? Muharrem İnce'den ve CHP'den flaş açıklamalar

    Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında gerçekleşen görüşmede ne konuşulduğu büyük merak konusuydu. Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye "Adaylıktan çekil" teklifini yapıp yapmadığı ile ilgili en net açıklama geldi. Görüşmelerin perde arkasını açıklayan İnce, "Hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır” ifadelerini kullandı. İnce, aslında herhangi bir teklifin gelmediğini ancak kamuoyu tepkisini bastırmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun teklif yapılmış gibi gösterdiğini söyledi. İnce'nin söz konusu açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüşken bu kez CHP kanadından yeni bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İnce'nin açıklamasından dakikalar sonra "Kamuoyunun Bilgisine; Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır" dedi.

    takvim.com.tr
    İnce’ye adaylıktan çekil dedi mi? Flaş sözler

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyonda yaşanan kavga, kaos ve krizlere anbean şahit oluyor. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu'nu destekleyenler, Muharrem İnce'nin adaylığından bir hayli rahatsız olmuştu.

    Hatta CHP yandaşı medyasından tutun sanatçısına kadar birçok isim Muharrem İnce'yi hedef almış hakaretlere varan sözler kullanmıştı.

    Muhalif isimlerin her fırsatta Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi gerektiğini söylediği günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Memleket Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirildi.

    Adaylıktan çekilme teklifi yapıldı mı yapılmadı mı? Ziyarette ne konuşuldu? Soruları hala gündemdeki yerini korurken Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında İnce'ye teklifte bulunulduğunu söyledi.

    Kılıçdaroğlu, İnce'ye iş birliği teklifi yapıldığını belirterek "Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı" dedi.

    Canlı yayın sürerken Muharrem İnce'den yalanlama geldi.

    İnce, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.

    "TEKLİFİ BEN YAPTIM"
    İnce'den yalanlama gelince Kılıçdaroğlu'nu doğrulamak için sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Fikri Sağlar "ben görüştüm" diyerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Sn. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sn. Muharrem İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi'nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim. Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir.

        Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn. Kılıçdaroğlu'nun bilgisine de sunulmuştur."

        "MIŞ GİBİ YAPMAK

        İnce, "kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

        İnce sözlerine şöyle devam etti:

        Her platformda siyasette ittifakların olabileceğini ama bu ittifakların menfaatler etrafında değil ilkeler etrafında olabileceğini söyledim. İlke ittifakı kurabileceğimiz partiler arasında da CHP ve İyi Parti olabileceğini ifade ettim.

        Katıldığım bir TV programında dostlar aracılığı ile bir görüşme yapıldığını ilk kez ben açıkladım. Bu dolaylı görüşmelerde ilkesel bir ittifak yapılabileceği muhataplara iletilmişse de partimizi ziyaretleri öncesinde bir geri dönüş olmamıştır.

        Bütün kamuoyu gibi bizde de (her ne kadar ziyaret adayların kesinleşmesine 24 saat öncesine bırakılmışsa da) partimizi ziyaretlerinde birinci ağızdan bir görüşme olur beklentisi oluşmuşken meselenin yakınından bile geçilmemiştir.

        Daha sonra kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır.

        Benim ilk günden beri duruşum net ve açıktır: kişisel ikbal, makam, koltuk derdinde değilim. Öyle olsaydı zaten CHP'deki konforumdan vazgeçmezdim. Benim derdim memlekettir. Bu memleketi düze çıkarmak için yola çıktığımız bana inanmış, bu yola gönül vermiş insanları yolda bırakacak herhangi bir adım atmam.

        Gerçekten istenilseydi ilkeler üzerinden bir ittifak kurulabilirdi. Gerçekten istenilseydi bu girişimler adayların kesinleşmesinden sonra değil, çok öncesinde yapılabilirdi. Kemal Bey'e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. Memleket Partisi'nin oy oranları ile ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler.

        yüzden ben de onu suçlamak istemem. Bu meselenin uzatılmasını da doğru bulmuyorum. Bizi itham eden bir açıklama yapılmadığı sürece, bu konu ile ilgili son açıklamamdır. Ortak hedefimiz olan bu iktidarın gönderilmesi konusuna odaklanalım.

            YALANLAMA YARIŞI
            İnce'nin söz konusu açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüşken bu kez CHP kanadından yeni bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İnce'nin açıklamasından dakikalar sonra "Kamuoyunun Bilgisine; Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır" dedi.

            İNCE'DEN ENGİN ALTAY'A BOMBA
            Engin Altay'ın açıklamalarına ve Fikri Sağlar'ın "Teklifi ben götürdüm" sözlerine tepki gösteren İnce, "Sayın Fikri Sağlar ziyaretime geldiğinde kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayınlanmış, kura çekilmişti, iş işten geçmişti. Sayın Engin Altay bir açıklama yapacaksa kendisine 2018 seçim gecesi ile ilgili bana atılan iftiralar konusunda açıklama yapmasını tavsiye ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede ise deprem bölgesi, seçim güvenliği ve troller dışında bir konu görüşmedik" dedi.

            KİM YALANCI?
            Hem Kılıçdaroğlu cephesinden hem İnce cephesinden gelen karşılıklı yalanlamalar sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Kim yalancı?" diye sordu.
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            Koalisyondan ortak liste kararı
            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye "adaylıktan çekil" teklifini götürdü mü? Muharrem İnce'den ve CHP'den flaş açıklamalar
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