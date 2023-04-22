7'li koalisyon sırtını Kandil'e yaslıyor! PKK'nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş'tan Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDPKK ve diğer bölücü türevlerini masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi.
Geride bıraktığımız gün PYD elebaşı Salih Müslim'in 7'li koalisyon için oy dilenciliğine çıkmış "İyi günler bizi bekliyor, özgürleşeceğiz" açıklamasını yapmıştı.
PKK'NIN İSVİÇRE AYAĞI DA TOPA GİRDİ
Bugün de topa PKK terör örgütünün Avrupa faaliyetlerinden sorumlu CDK'nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş girdi.
Kardaş, CHP'nin ittifak ortağı HDP ve Yeşil Sol'a övgüler dizdi skandal sözlerle AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.