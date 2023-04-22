7'li koalisyon sırtını Kandil'e yaslıyor! PKK'nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş'tan Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği



İTTİFAKIN DİYETİNİ BÖLÜCÜKLE ÖDEYECEK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK - Yeşil Sol ikilisinden aldığı desteğin diyetini bölücükle ödemek zorunda.



Peşi sıra gelen 'Yerel özerklik', 'Kandil'le müzakere', 'Öcalan'a özgürlük', 'Selahattin Demirtaş'ı salacağım', 'kayyumları kaldıracağım' şeklindeki vaatler bu durumun en somut örneği olarak karşımıza çıkıyor.



Bu durumun destekleyen somut bir örneği sizler için hatırlatalım;



"KANDİL'LE MÜZAKERE ETMEYE VE ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEYE MECBUR"

HDP'nin yedek lastiği olan Yeşil Sol'un adaylarından Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söyledi. Bir başka Yeşil Sollu Hasan Cemal ise "Bu düzeni değiştirmek istiyoruz" diyerek kirli emellerini açık etti.



Kılıçdaroğlu'nun ortağı Pervin Buldan da terör suçlularına tek tek selam çakıp 14 Mayıs sonrasını işaret edip 'özgürlük' vaadi verdi.