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    • 23.04.2023 01:26
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    7'li koalisyon sırtını Kandil'e yaslıyor! PKK'nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş'tan Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği

    Kandil'in 7'li koalisyona destek içeren söylemlerine bir yenisi daha eklendi. PKK'nın Avrupa faaliyetlerinden sorumlu CDK’nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş "Bu seçimde tek oy iktidarı devirir" sözleriyle HDP - Yeşil Sol'un destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon için oy dilenciliğine soyundu. Öte yandan geride bıraktığımız gün PYD elebaşı Salih Müslim "İyi günler bizi bekliyor, özgürleşeceğiz" diyerek 7'li koalisyonu işaret etmişti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    PKK’dan Kılıçdaroğlu ve 7’li için oy dilenciliği

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.



    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDPKK ve diğer bölücü türevlerini masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi.

    Geride bıraktığımız gün PYD elebaşı Salih Müslim'in 7'li koalisyon için oy dilenciliğine çıkmış "İyi günler bizi bekliyor, özgürleşeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

    PKK'NIN İSVİÇRE AYAĞI DA TOPA GİRDİ
    Bugün de topa PKK terör örgütünün Avrupa faaliyetlerinden sorumlu CDK'nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş girdi.



    Kardaş, CHP'nin ittifak ortağı HDP ve Yeşil Sol'a övgüler dizdi skandal sözlerle AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.


        Fotoğrafta: PKK'nın propaganda kanalında gerçekleştirilen rezil yayın

        Avrupa beslemesi terörist, "Seçimdeki tek hedefimiz, Kürdistan ve Türkiye'deki tek adam rejimini değiştirmek, AKP-MHP faşizmini alaşağı etmek. Kürt gerillasının mücadelesinin ardından son adımı atmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

        AVRUPA BESLEMESİ TERÖRİSTTEN KILIÇDAROĞLU VE 7'Lİ KOALİSYONA DESTEK
        PKK'lı Kardaş, "Bu seçimde tek oy iktidarı devirir" sözleriyle HDP - Yeşil Sol'un destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona destek istedi.


        Bu gelişme ışığında PKK elebaşlarının 7'li koalisyona destek içeren söylemlerini hatırlayalım;



        PKK elebaşı Duran Kalkan: "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır"



        Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok: "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız"



        PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat: "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz"



        PKK'lı Helin Ümit: (7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek) AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım."


            İTTİFAKIN DİYETİNİ BÖLÜCÜKLE ÖDEYECEK
            Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK - Yeşil Sol ikilisinden aldığı desteğin diyetini bölücükle ödemek zorunda.

            Peşi sıra gelen 'Yerel özerklik', 'Kandil'le müzakere', 'Öcalan'a özgürlük', 'Selahattin Demirtaş'ı salacağım', 'kayyumları kaldıracağım' şeklindeki vaatler bu durumun en somut örneği olarak karşımıza çıkıyor.

            Bu durumun destekleyen somut bir örneği sizler için hatırlatalım;


            "KANDİL'LE MÜZAKERE ETMEYE VE ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEYE MECBUR"
            HDP'nin yedek lastiği olan Yeşil Sol'un adaylarından Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söyledi. Bir başka Yeşil Sollu Hasan Cemal ise "Bu düzeni değiştirmek istiyoruz" diyerek kirli emellerini açık etti.

            Kılıçdaroğlu'nun ortağı Pervin Buldan da terör suçlularına tek tek selam çakıp 14 Mayıs sonrasını işaret edip 'özgürlük' vaadi verdi.
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            Haberler Güncel 7'li koalisyon sırtını Kandil'e yaslıyor! PKK'nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş'tan Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği
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