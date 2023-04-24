Birbirilerini 'İYİ' yiyorlar! Aytun 'Çıray'ı yaktı "Oylarımız çok düştü toparlanamıyoruz" dedi: Akşener'e 'onursuz' göndermesi

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında mutabık kalan 7'li koalisyonda geride bıraktığımız günlerde patlak veren liste krizinin yansımaları sürüyor.
"OYLARIMIZ BARAJ ALTINDA İSTİFA EDİYORUM"İzmir'den ikinci sıradan aday gösterileceğini öğrenen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, adaylıktan çekildiğini açıklamış, Meral Akşener'i hedef almıştı.
Çıray, partinin oy oranının barajın altına düştüğü itiraf etmişti.
"ÇOK DÜŞTÜK TOPARLAYAMIYORUZ"
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Aytun Çıray'dan İYİ Parti'deki vehameti gözler önüne seren bir çıkış daha geldi.
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Çıray İYİ Parti'nin oy oranlarının çok düştüğünü yineledi, İdris Naim Şahin ve Lütfü Türkkan'ı hedef aldı.