Birbirilerini 'İYİ' yiyorlar! Aytun 'Çıray'ı yaktı "Oylarımız çok düştü toparlanamıyoruz" dedi: Akşener'e 'onursuz' göndermesi







İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NDEN YANIT GECİKMEDİ

Gelişme üzerine İYİ Parti Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi...



İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti'de zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak 5'er kişi bul sonsuza kadar susacağım.Sen kimsin ki, İYİ Parti'ye zarar verebilesin?" sözleriyle Çıray'ı bombaladı.



Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı;



DYP'de siyaset yaptın DYP'li, ANAP'ta siyaset yaptın ANAP'lı, CHP'de siyaset yaptın CHP'li hiç olmadın. Vekillik koparabilmek için MHP ve AK Parti'de de bulunmak istedin ama beceremedin. İYİ Parti'de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak 5'er kişi bul sonsuza kadar susacağım. Ne yaparsan yap, bu zamana kadar herhangi bir faydana şahit olmadığımızdan, vermeyi planladığın zarardan asla endişe duymayız. Ayrıca sen kimsin ki, İYİ Parti'ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan, hem de senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız.









