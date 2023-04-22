Vatandaşlardan "Hani gaz nerede" diyen muhalefete tokat gibi cevap: Korkma sönmez bu ateş

Türkiye'nin kalbi, dünyanın gözünün çevrildiği Zonguldak Filyos'ta attı. ABD, Avrupa ve Asya medyası Türkiye'nin doğalgazını manşetlere taşırken, 7'li koalisyonun ortakları kayıplara karıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tüm konutların 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak 710 milyar metreküplük Karadeniz doğal gazının karaya çıkışını ve müjdeleri arka arkaya sıralayınca, 7'li koalisyonun yavru ortağı Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun geçmişte keşifle ilgili söyledikleri gündem oldu. Kılıçdaroğlu, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini küçümseyerek, "Karadeniz'de bir yer bulduk, buradan doğalgaz çıkacak diye neredeyse bayram edecekler" ifadesini kullanmıştı. Ali Babacan da "Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Ne oldu?" derken, Ahmet Davutoğlu, "Doğalgaz müjdesi mi" cümleyi sarf etmişti. Türkiye muhaliflerine sosyal medyada tepki yağdı: