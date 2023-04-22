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    Vatandaşlardan "Hani gaz nerede" diyen muhalefete tokat gibi cevap: Korkma sönmez bu ateş

    Başkan Erdoğan, Karadeniz doğalgazının karaya çıkış meşalesini önceki gün yaktı. Dünya, Türkiye’ye kilitlenirken 7’li koalisyon sus-pus oldu. Vatandaşlar ise “Hani gaz nerede” açıklmasını yapan Babacan ile “Gaz mı bulmuşlar, doğalgaz çıksa bayram edecekler” diyen Kılıçdaroğlu’na tokat gibi mesaj verdi.

    Korkma sönmez bu ateş

    Türkiye'nin kalbi, dünyanın gözünün çevrildiği Zonguldak Filyos'ta attı. ABD, Avrupa ve Asya medyası Türkiye'nin doğalgazını manşetlere taşırken, 7'li koalisyonun ortakları kayıplara karıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tüm konutların 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak 710 milyar metreküplük Karadeniz doğal gazının karaya çıkışını ve müjdeleri arka arkaya sıralayınca, 7'li koalisyonun yavru ortağı Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun geçmişte keşifle ilgili söyledikleri gündem oldu. Kılıçdaroğlu, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini küçümseyerek, "Karadeniz'de bir yer bulduk, buradan doğalgaz çıkacak diye neredeyse bayram edecekler" ifadesini kullanmıştı. Ali Babacan da "Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Ne oldu?" derken, Ahmet Davutoğlu, "Doğalgaz müjdesi mi" cümleyi sarf etmişti. Türkiye muhaliflerine sosyal medyada tepki yağdı:



    HDPKK ile ortaklık kuranlar, şimdi Türkiye'yi hedef alıyor.
    Korkma sönmez bu ateş bu topraklarda...
    Babacan, Davutoğlu hiç aynaya bakıyor mu? Büyük Türkiye'ye karşı çalışıyorlar.
    Kemal Bey mi Türkiye'nin umudu olacak! Umut zaten asrın lideriyle daha da büyüyor.



    DÜNYADA GENİŞ YANKI BULDU
    Karadeniz gazının karaya ulaşması dünya basınında büyük yankı buldu:
    AFP: Erdoğan, seçim öncesinde Karadeniz gaz sevkiyatını başlattı.
    FRANSIZ RADYOSU RFI: Türkiye, enerjide büyük oynuyor. Avrupa'yı da umutlandıran açılış.
    RUS KOMMERSANT GAZETESİ: Erdoğan, Karadeniz sahasından Türkiye'ye gaz sevkiyatını başlattı. Büyük müjde de büyük karşılık gördü.
    AMERİKAN BLOOMBERG: Türkiye, enerji de yeni bir dönemi başlatıyor.
    YUNAN LEFIMERIDA: Türkiye Yüzyılı'na armağan.
    ÇİN HABER AJANSI XINHUA: Türkiye'nin en önemli projesi.



        TÜRKİYE TARİH YAZIYOR 7 BAŞLI KOALİSYON AĞLIYOR
        Türkiye'nin güçlenmesi birilerini rahatsız etti. ABD yönetimine, AB'ye göz kırpan 7'li koalisyonun tek hedefi 'büyük yürüyüşü' durdurmak.

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        7’liye bir destek de PYD’den!
        Haberler Güncel Vatandaşlardan "Hani gaz nerede" diyen muhalefete tokat gibi cevap: Korkma sönmez bu ateş
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