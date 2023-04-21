Dünyada benzeri yok! Karadeniz gazını rekor sürede devreye aldık
Türkiye merakla beklediği Karadeniz gazına kavuştu. 2017'de Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde uygulamaya aldığı Milli Maden Politikası ile başlayan yolculukta ilk gazı 2020'de keşfettik. Türkiye'yi heyecanlandıran Karadeniz gazı dün yani ilk keşiften 32 ay sonra Filyos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından devreye alındı. Enerjide bağımsızlık ateşi yakılırken Türkiye'nin bir başkan başarısı daha ortaya çıktı. Öyle ki 32 aylık sürede imza atılan bu başarı bir rekor...
Türkiye dün tarihi bir törenle enerjide bağımsızlık ateşini yaktı. Filyos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir törenle Karadeniz doğalgazı devreye alındı.
SEVİNENLER GİBİ ÜZÜLENLER DE VAR
Devreye alma töreninde 85 milyonu sevindirirken, millete gerçekten büyük bir gurur yaşatırken elbette bazılarını da üzdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Siyasi ikballerini insanlarımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki o eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz." diye konuştu.
BAY BAY KEMAL'İ VE ARKADAŞLARINI ÜZÜYORUZ
Senelerce Türkiye'yi enerji yarışının dışında tutan emperyalistleri de üzdüklerine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"'Her seçim öncesinde gaz buluyorlar.' iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. 'Ortada gaz maz yok.' diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize 'Yapamazsınız.' diyen, hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler, devreye aldığımız yeni projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını, sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs'ta milletimizin tattıracağına inanıyorum."
Karadeniz doğal gazının ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bu projenin sismik aramasından sondajına, kuyularının açılmasından borularının döşenmesine, kanal tesislerinin inşasından gazın sisteme verilmesine kadar tüm aşamalarda önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey, daha sonra Fatih Bey, bütün bunların yanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının tüm Yönetim Kurulu başkan ve ekibine, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum." dedi.