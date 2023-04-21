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    • Ekonomi
    • 21.04.2023 13:30
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    • 21.04.2023 13:43
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    Berat Albayrak'ın kendisini muhalif olarak tanımlayanlar tarafından hedef tahtasına oturtulmasının 3 nedeni!

    Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yürüttüğü çalışmalarla bulunan 710 metreküplük Karadeniz doğal gazında Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın rolü büyük. Türkiye'nin enerji ve ekonomi alanında gösterdiği bağımsızlık ve direncin altında yatan kritik stratejik hamlelerde Berat Albayrak’ın imzası var. Ancak günümüzden bugüne Albayrak kendisini muhalif olarak gösteren Türkiye düşmanları tarafından hep hedef tahtasına oturtuldu. Konuyu köşesine taşıyan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Albayrak’ın hem içeride hem de dışarıda hedef tahtasına oturtulmasının temel sebeplerini saydı.

    takvim.com.tr
    Albayrak’ın hedef tahtasına oturtulmasının 3 nedeni!

    Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2020 yılından itibaren yürütülen çalışmalarla bulunan 710 milyar metreküp doğal gaz Başkan Erdoğan'ın Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda katıldığı törenle devreye alındı.

    BİR AY DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ BİR YIL MUTFAK VE SICAK SU ÜCRETSİZ
    Törende yaptığı konuşmada milyonlara bayram müjdesi veren Başkan Erdoğan, vatandaşların evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini belirterek, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz" dedi.

    BERAT ALBAYRAK'IN ROLÜ DİKKAT ÇEKİYOR
    Karadeniz gazının devreye alınması sonrası Berat Albayrak'ın enerjide bağımsız Türkiye sloganıyla başlattığı hamleler yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin enerjide sevindiren haberler almasında doğal gaz ve petrol ithal etmeyen ülke hayali ile milli enerji politikasına yönelik adımları atan Berat Albayrak'ın rolü dikkat çekiyor.

    HEDEF TAHTASINA OTURTULDU ÇÜNKÜ BAŞARDI
    Gazeteci Zafer Şahin bugün Türkiye'nin enerji ve ekonomi alanında gösterdiği bağımsızlık ve direncin altında yatan kritik stratejik hamlelere ve altında bulunan Berat Albayrak imzasına dikkat çekti. Şahin Albayrak'ın bugünden bakıldığında görevde olduğu süreçte hedef tahtasına oturtulması ve saldırıların dozunun giderek artmasının nedenlerini sıraladı.

    İşte Zafer Şahin'in Milliyet'te kaleme aldığı yazının öne çıkan bölümleri;

    Türkiye'nin yakın dönemde yaptığı en stratejik hamlelerden biri yurtdışındaki altın rezervlerini ülkeye taşımak oldu. Berat Albayrak döneminde geçmişte ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan 350 ton altın Türkiye'ye getirildi. Altın rezervimiz 120 tondan 786 tona ulaştı.

    CHP Grup Başkanvekilinin "Hazine'de bizim altınlar var ya, birer tane her aileye dağıtacağız" dediği altınlar bu altınlar işte...

    Popülizmin ipine sarılanlar bilmez ama bir ülkenin yurtdışındaki altınlarını getirmesi öyle kolay bir iş değil. Yakın dönemde Almanya, ABD'deki 300 ton altınını istedi. ABD en erken 7 yılda verebileceğini söyledi! Demek ki neymiş… ABD'nin elinden altını almak için gerekirse ağır bedeller ödemeyi göze almanız icap edebilirmiş…

        Yıl 1965... Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle, ABD'nin karşılıksız dolar basarak aslında dünyayı soyduğunu ima etti. Bir sonraki adımda ise donanmasındaki gemilerle ABD'deki altınlarını Fransa'ya taşıdı. Fransa'dan sonra diğer ülkeler aynı yolu izlemek istedi. Küresel finans sistemini, doların rezerv para birimi olma özelliğini tehdit eden bu hareket elbette cezasız kalamazdı. Bütün dünyayı etkisi altına alan Avrupa merkezli bir gençlik ayaklanması başlatıldı! (Meşhur 68 kuşağı hikayesi)

        Benzer bir tarifeyi 10 yıldır bize uygulamak istiyorlar... Yıl 2013… Türkiye, IMF'ye olan borcunu bitirmiş. Dolar, faiz, enflasyon en düşük seviyelere gerilemiş. Adeta birileri düğmeye basıyor ve Recep Tayyip Erdoğan bir sokak darbesiyle devrilmek isteniyor! Arkasından gelen yargı darbesi, barikat eylemleri, askeri darbe… Küresel emperyalizm Türkiye'nin kendi çizdiği istikametin dışına çıkmasını engellemek için her yolu denedi. Türkiye direndi.

        Saldırıların dozu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimiz 2018'den sonra daha da arttı. Çünkü Türkiye vites büyüttü.

        Altınlarını yurt dışından getirdi...

        Dünyanın en modern enerji filolarından birini kurdu, enerji sorununu çözme yoluna girdi.

        Sıcak paraya dayalı borç ekonomisinden üretimi ve istihdamı önceleyen tam bağımsız ekonomi modeline geçti.

        Bu üç başlık aynı zamanda Berat Albayrak'ın hem içeride hem de dışarıda hedef tahtasına oturtulmasının da temel sebepleri.

        Ne ilginçtir ki. Daha önce "Hazine tamtakır... Berat Albayrak döneminde 128 milyar dolar buhar oldu, uçtu" diyenler bugün onun zamanında getirilen kasadaki altınları seçim vaadi olarak kullanmak istiyor!

        CHP Grup Başkanvekili bir konuda haklı… Hazine'de bizim altınlar var. Türkiye artık durdurulamaz…

        ALBAYRAK'IN 2017'DEKİ YERLİ FİLO HAMLESİ İLE BAŞLADI
        Tarihler 6 Nisan 2017'yi gösteriyordu. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda Türkiye'nin ilk kez sondaj gemisi alacağını duyurdu. Türkiye'nin enerji yolculuğundaki kaderi belki de bu hamleyle döndü. Albayrak'ın yerli ve milli filo hamlesi muhalefet tarafından hayal olarak görülüp eleştirilse de, Albayrak kararından geri adım atmadı.

        Siyasetçiler, gazeteciler ve vatandaşlar, Karadeniz Doğal Gazı'nın karaya çıkarılmasının mimarının dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı olduğunu söyledi. İşte o açıklamalar:

            Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: "Sayın başkanımızın ortayakoyduğu siyasi irade ve Sayın Berat Albayrak ve diğerbakanlarımız ve kurumlarımızın büyük gayretiyle2017'de bugüne tarih yazıldığını görüyoruz."


            Erdem Kertişçi: "Gemilerin alınma sürecinde içeridenve dışarıdan onlarca tehdide boyun eğmeyen, ne olursaolsun doğalgaz aramasını yapacağım diyen Berat Albayrak'a sonsuz teşekkürler."

            Cevat Olçok: "Berat Albayrak'ın gayretleri, çalışmalarını ve emeklerini unutmadık... Çok çalıştı vebaşardı…"

                İbrahim Beşinci: "Başkan Erdoğan'ın liderlik ve öncülük ettiği, 2017'de Berat Albayrak'ın temeliniattığı Karadeniz gazı, milletimizin huzurunda çıkarıldı.Gençler olarak; yarınlarımız için mücadele veren Recep Tayyip Erdoğan Allah ebeden razı olsun."

                Yavuz Selim Kurt: "Tarihimizde ilk kez kendi doğalgazımızı kendi gemilerimizle bulduk ve çıkardıkve şimdi de 1 yıl ücretsiz kullanacağız. Allahu Tealabaşta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımızBerat Bey, Fatih Bey ve işçisinden mühendisine tümemeği geçenlerden razı olsun!"

                Gazeteci Serdar Arseven: Karadeniz gazında tarihi Gün. Böyle bir günde Sayın Berat Albayrak'ı unutmakvefasızlık olur. Teşekkürler emekleri için."

                Gazeteci Osman Diyadin: "Cin Ali!.. O dediğin damat( Berat Albayrak) işte böyle tarih yazdı!.."

                    Gazeteci Sevil Nuriyeva İsmayılov: "Berat Albayrak teşekkürü hakediyor. Israrla dogalgaz arayalım dedi vehaklı çıktı!"

                    Yuşa Övenç: "Kim ne derse desin bugün Türkiye'deyerli doğalgazı kullanabiliyorsak bunun mimarıöncelikle Erdoğan sonrasında Berat Albayrak'tır. BeratAlbayrak'ın sondaj ve sismik araştırma gemilerininalımında büyük emekleri var"

                    Mustafa K. Kaymak: "Her şey onunla başladı. Çizdiğivizyon ve kurduğu Milli kadrolarla petrol ve gaz aramafaaliyetlerinde bir dönüm noktası başladı. Karadenizgazının ilk keşfi, dönemin Enerji Bakanı Sayın BeratAlbayrak'ın engin ufku ve inancıyla alınan milligemilerle gerçekleşti. Unutulmamalı."

                    Ömer Faruk Övenç: "'Yiğidi öldür hakkını yeme'demişler. Bugün Türkiye'nin bir devrim niteliğindeolan yerli doğal gaz sürecinin Cumhurbaşkanımızdansonraki mimarı Berat Albayrak'tır. Türkiye için sondajve sismik doğal gaz petrol arama gemi filoları onunbakanlığı döneminde oluşturuldu."

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                    Haberler Ekonomi Berat Albayrak'ın kendisini muhalif olarak tanımlayanlar tarafından hedef tahtasına oturtulmasının 3 nedeni!
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