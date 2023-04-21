Berat Albayrak'ın kendisini muhalif olarak tanımlayanlar tarafından hedef tahtasına oturtulmasının 3 nedeni!

BERAT ALBAYRAK'IN ROLÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Karadeniz gazının devreye alınması sonrası Berat Albayrak'ın enerjide bağımsız Türkiye sloganıyla başlattığı hamleler yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin enerjide sevindiren haberler almasında doğal gaz ve petrol ithal etmeyen ülke hayali ile milli enerji politikasına yönelik adımları atan Berat Albayrak'ın rolü dikkat çekiyor.

HEDEF TAHTASINA OTURTULDU ÇÜNKÜ BAŞARDI

Gazeteci Zafer Şahin bugün Türkiye'nin enerji ve ekonomi alanında gösterdiği bağımsızlık ve direncin altında yatan kritik stratejik hamlelere ve altında bulunan Berat Albayrak imzasına dikkat çekti. Şahin Albayrak'ın bugünden bakıldığında görevde olduğu süreçte hedef tahtasına oturtulması ve saldırıların dozunun giderek artmasının nedenlerini sıraladı.

İşte Zafer Şahin'in Milliyet'te kaleme aldığı yazının öne çıkan bölümleri;

Türkiye'nin yakın dönemde yaptığı en stratejik hamlelerden biri yurtdışındaki altın rezervlerini ülkeye taşımak oldu. Berat Albayrak döneminde geçmişte ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan 350 ton altın Türkiye'ye getirildi. Altın rezervimiz 120 tondan 786 tona ulaştı.

CHP Grup Başkanvekilinin "Hazine'de bizim altınlar var ya, birer tane her aileye dağıtacağız" dediği altınlar bu altınlar işte...

Popülizmin ipine sarılanlar bilmez ama bir ülkenin yurtdışındaki altınlarını getirmesi öyle kolay bir iş değil. Yakın dönemde Almanya, ABD'deki 300 ton altınını istedi. ABD en erken 7 yılda verebileceğini söyledi! Demek ki neymiş… ABD'nin elinden altını almak için gerekirse ağır bedeller ödemeyi göze almanız icap edebilirmiş…