Karadeniz gazı Meral Akşener'de hazımsızlık yaptı: İnşallah Putin'in kıyağı değildir

Karadeniz gazı, Filyos'ta Başkan Erdoğan'ın katıldığı görkemli bir törenle devreye alındı.
Başkan Erdoğan, törende "Birinci müjdemiz, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su üretimi için gereken doğalgaz ücreti faturalardan düşürülecektir. Yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçim sonrası döneminde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.
MERAL AKŞENER'İN 'GAZ' SANCISI
Karadeniz gazı, geçmişte 'insanları kandırıyorlar' diyerek tarihi başarıyla aklınca alay eden muhalefet kanadında yeni bir rahatsızlığa neden oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karadeniz'de keşfedilen ve karaya çıkarılan 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervini hedef aldı. İktidarın yalan söylediğini söyleyen Akşener, "İnşallah Putin'in BOTAŞ'ın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan yine Putin'den yapılan bir kıyak değildir. Çünkü bir çok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyor insan devamlı aldatılınca ama umuyorum, diliyorum Karadeniz gazıdır" ifadelerini kullandı.
Akşener sözlerinin devamında ise "Karadeniz gazı ise bunu devam ettiririz" iddiasında bulundu.