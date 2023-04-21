Eski Bakan Masum Türker'den övgü dolu sözler: "Allah'ı var baş mimarı Berat Albayrak! Bu konulara girmeseydi bugün bunları konuşamazdık"

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2020 yılından itibaren yürütülen çalışmalarla bulunan 710 milyar metreküp doğal gaz Başkan Erdoğan'ın Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda katıldığı törenle devreye alındı.
ESKİ BAKAN MASUM TÜRKER'DEN BERAT ALBAYRAK'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER | VİDEO İZLE
BİR AY DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ BİR YIL MUTFAK VE SICAK SU ÜCRETSİZ
Törende yaptığı konuşmada milyonlara bayram müjdesi veren Başkan Erdoğan, vatandaşların evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini belirterek, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz" dedi.
MİMARI BERAT ALBAYRAK
Karadeniz'de bulunan ve devreye alınan doğal gazla ilgili bir televizyon programında açıklamalarda bulunan eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'ın görev yaptığı dönemde yaptığı atılımlara dikkat çekti. Albayrak'ın çıkarılan doğal gazın baş mimarı olduğunu belirten Türker, çocukluk ve gençlik yıllarında Doğu'da açılan petrol kuyularının kapatıldığını, "Adıyaman'da oldu bu Batman'da oldu bu. Bu ülkede enerji var çıkarılmasına müsaade edilmiyordu." sözleriyle açıkladı.