Eski Bakan Masum Türker'den övgü dolu sözler: "Allah'ı var baş mimarı Berat Albayrak! Bu konulara girmeseydi bugün bunları konuşamazdık"

ALBAYRAK'IN 2017'DEKİ YERLİ FİLO HAMLESİ İLE BAŞLADI

Tarihler 6 Nisan 2017'yi gösteriyordu. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda Türkiye'nin ilk kez sondaj gemisi alacağını duyurdu. Türkiye'nin enerji yolculuğundaki kaderi belki de bu hamleyle döndü. Albayrak'ın yerli ve milli filo hamlesi muhalefet tarafından hayal olarak görülüp eleştirilse de, Albayrak kararından geri adım atmadı.

Siyasetçiler, gazeteciler ve vatandaşlar, Karadeniz Doğal Gazı'nın karaya çıkarılmasının mimarının dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı olduğunu söyledi. İşte o açıklamalar: