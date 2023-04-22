Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu'ndan tehlikeli kumar! 'Kürt-Alevi-Sünni' meselesini neden kaşıdılar?

14 Mayıs seçimlerine geri sayım yaşanırken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da açık destek verdiği 7'li koalisyonun toplumun sinir uçlarını kaşıyan siyaset tarzı devam ediyor.
Siyaset üretemeyen 7'li koalisyonun aktörleri son olarak büyük bir provokasyona girişti.
ÖNCE 'KÜRT' PROVOKASYONU
Pazarlıklar sonrası 7'li koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. Ancak bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDP ile yapılan işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu anlaşılıyor.
SONRA 'ALEVİ' ÇIKIŞI ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
Kılıçdaroğlu daha sonra gündemde olmamasına rağmen 'Alevi' çıkışı yaptı.
Twitter üzerinden bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de mezhep tartışmalarının yaşandığını, sistemin ayrıştırıcı olduğunu, "Alevi olmaz" denildiğini iddia ederek akılalmaz bir algı operasyonuna girişti.
AHMET DAVUTOĞLU PROVOKASYONUN DOZUNU ARTIRDI
Kılıçdaroğlu'nun ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bu kez skandal ifadelerle yakılan ayrımcılı ateşini körükledi.
"DEPREMDE ASKER YOKTU ALEVİ VE KÜRT KÖYLERİNDE KATLİAM YAPILABİLİRDİ"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, CHP'nin kanalı Halk TV'de 'Kürt' ve 'Alevi' başlıkları açtı askerin deprem bölgesinde olmadığını yalanını da araya sıkıştırarak toplumun sinir uçlarıyla oynayan şu ifadeleri kullandı;