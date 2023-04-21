Toplumsal huzurun üzerine 'Karabulut' gibi çöktü: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt ve Alevi provokasyonu tepki çekti

ALEVİLERİN ÜZERİNE 'KARABULUT' GİBİ ÇÖKTÜLER

Sabah gazetesi yazarlarından Melih Altınok, Alevilere yönelik en cesur adımların AK PArti döneminde atıldığını belirterek, muhalefetin Alevi istismarının sandıktan döneceğini vurguladı.

Altınok'un yazısında önemli bölümler şu şekilde:

Bu da oldu.

Türkiye'de bir cumhurbaşkanı adayı, sosyal medyaya videosunu koyup üzerine "Alevi" yazdı!

Ve "Ben sizin bilge dedenizim" dediği gençlere de şöyle seslendi:

"Bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Ortadoğu'dan çekip çıkaracaksın, ait olduğu yere taşıyacaksın. Alevi olmaz diyen bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın?"

Bir şey yok. Kemal Bey kaybedeceğini anladığı bir seçim öncesi yine çığırından çıkmış durumda. Cumhuriyetin siyaset tarihinde hiçbir meşru aktörün tenezzül etmediği, provokatörlerin bile basit bulduğu mezhep kartını çekiyor.

Oysa Hz. Ali'den "Kitapları olan bir din düşünürü" (şaka yapmıyorum) olarak bahseden, "Ben okudum, siz nasıl okumazsınız" diye ısrar eden, diğer yandan da CNN'de "yazar" sandığı Fetullah Gülen'in kitaplarının toplatılmasını protesto eden Kemal Bey'in mezhebiyle falan hiç kimse ilgilenmiyor.

"ALEVİ OLMAZ" DİYENLER ORTAKLARI

Türkiye seçmeni, Kemal Bey'in Ortadoğu (Ön Asya) dediği coğrafyanın ortalamasının çok çok üzerinde. Her ne kadar aldığı yüzde 25 oy biraz kafamızı karıştırsa da siyasi tercihlerini şekillendirirken daha rasyonel kıstasları gözetiyor.

Seçmenin göreve geldiği 2010 yılından beri, Erdoğan karşısında kendisine tek bir yarış bile kazandırmamasının yegâne sebebi de Kemal Bey'in üzerinde eğreti duran mezhep beyanları değil, düşük profilli olması.

"Alevi olmaz" diyenler de bildiğiniz üzere yine Kemal Bey'in masadan arkadaşları, iktidarı birlikte kuracağız dediği dostları. "Seçmen Alevi bir adaya oy vermez, Kılıçdaroğlu'nun şansı yok" diyen İyi Parti yöneticileri, Ahmet Şık vs.