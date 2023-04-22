İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan çifte deprem can kaybı sayısının arttığını duyurdu.

DEPREMDE CAN KAYBI 50 BİN 783

Katıldığı canlı yayında deprem bölgesindeki son durumu paylaşan Bakan Soylu, "Başından itibaren adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, nüfus genel müdürlüklerimiz, köylerde hayatını kaybedip de ilçenin savcısından ölüm raporu almadan defnedilenler var. Burada göçmen olup vefat eden 7 bin 302 kişi var. Toplamda vefat sayısı 50 bin 783. Hepsi Türkiye vatandaşı değil. Kayıp müracaatı 297 şu anda." ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE SEÇİM GÜVENLİĞİ

Afet bölgesinde seçim için alınan güvenlik önlemlerini de duyuran Bakan Soylu, "YSK ve Adalet Bakanlığı ile takip ediyoruz. YSK bizden seçimin güvenliğini talep eder. Oy kullanma öncesi hazırlıkların yapılmasını ister. Okulun dış güvenliğinin alınması istenir. Biz bunu sağlarız. Oy torbalarının sandık başkanları tarafından getirilmesinde güvenlik önlemlerinin alınması istenir. Biz bunların hepsini sağlarız. Bu benim İçişleri Bakanı olarak 6. seçimim. PKK, insanlara baskıyla oy kullandırttı. El altından son 3-4 gece önce gidip siyasi baskı yaparlar. 'Seni biliyoruz' diye baskı yaparlar. Bütün güvenlik radarlarını açmış durumdayız." dedi.