



ODASI FETö'YLA AYNI KATTA

İsmail Büyükçelebi, Fetullah Gülen rahatsızlandığında istişare heyetine onun yerine vekâlet ediyor. Büyükçelebi'nin Pensilvanya'daki örgüt karargâhında da Gülen ile aynı katta odası bulunduğu da iddialar arasında. Büyükçelebi'nin ismi elebaşı Gülen'den sonra yerine geçmesi planlanan Türkiye İmamı ve İstişare Heyeti Üyeleri Mustafa Özcan, ve Abdullah Aymaz ile birlikte anılıyor.