SABAH Özel İstihbarat Birimi, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde Kırmızı Kategori'de 10 milyon lira ödülle aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan FETÖ'nün iki numarası İsmail Büyükçelebi'yi ABD'de buldu. FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun, Celal Fındık, Harun Tokak, Ekrem Dumanlı ve Ahmet Can gibi üst düzey isimleri bulan SABAH, üst düzey bir örgüt üyesini daha saklandığı inini görüntüledi.
KIRMIZI JIP
"Başyüceler şurası", "Ali Heyet" "İstişare Heyeti" diye adlandırılan örgütün en üst düzey yönetim biriminde yer alan İsmail Büyükçelebi'yi (72) ABD'nin New Jersey eyaletinde saklanıyor. SABAH Özel İstihbarat Birimi'nce yapılan saha haber çalışmalarında Büyükçelebi'nin, 80 Lyall Dr, Clifton 07012-1636 New Jersey adresindeki müstakil villada eşiyle birlikte oturduğunu tespit ettik. Günlük hayatında kendisine ait villasındaki bahçesinde bahçe işleriyle uğraşan Büyükçelebi, kırmızı renk bir jip kullanarak haftada bir gün Pensilvanya Saylorsburg Lohmann Rd. 18353 adresindeki toplantılara katılmak üzere Kamp adı verilen örgütün merkez karargâhına gidiyor.
ODASI FETö'YLA AYNI KATTA
İsmail Büyükçelebi, Fetullah Gülen rahatsızlandığında istişare heyetine onun yerine vekâlet ediyor. Büyükçelebi'nin Pensilvanya'daki örgüt karargâhında da Gülen ile aynı katta odası bulunduğu da iddialar arasında. Büyükçelebi'nin ismi elebaşı Gülen'den sonra yerine geçmesi planlanan Türkiye İmamı ve İstişare Heyeti Üyeleri Mustafa Özcan, ve Abdullah Aymaz ile birlikte anılıyor.