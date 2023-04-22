Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı oyunu kısa sürdü! Bakan Nebati rakamlarla tek tek çürüttü





"HER ŞEY AYAN BEYAN ORTADADIR"

Ülkedeki yabancı firma sayılarını da açıklayan Bakan Nebati şunları kaydetti:

"Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı firma sayısı da 2002'de bulunduğu 5.600 seviyelerinden 2023 Ocak itibarıyla 79.564'e çıkmıştır. Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle, hayali sözlerle, karşılıksız iddialarla değil, bu Millet'ten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik."