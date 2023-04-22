HDPKK ile iş tutup "SİHA'lara dokunacağız" söyleminden SİHA'larla Kandil'i bombalama vaadine! 7'li riyakarlıkta vites yükseltti

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun riyakar siyasetine şahitlik ediyor.
Bunun son örneği CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kırıkkale'deki açıklamalarıyla bir kez daha tescillenmiş oldu.
Oy uğruna HDPKK ile iş tutup, 'SİHA'lara dokunma' vaadinde bulunan bir koalisyonun içerisinde yer alan Yavaş, "İHA'lar SİHA'lar yeni hükümetin elinde geçtiğinde Kandil silahı bırakmadığı takdirde başlarına füze olarak yağacak" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Bilindiği üzere CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuş, HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmişti.
Sürecin devamında "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, şimdilerde Mansur Yavaş'ın "İHA'larla bombalayağız" dediği Kandil'den de 7'liye peşi sıra destek açıklamaları gelmişti.
PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" demişti. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulunmuştu.
PYD elebaşı Salih Müslim de "İyi günler bizi bekliyor, özgürleşeceğiz" diyerek 7'liye oy dilenip "Bunun (Erdoğan) gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğu'da" şeklinde konuşmuştu.