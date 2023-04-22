Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.04.2023 20:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2023 20:28
    ABONE OL

    HDPKK ile iş tutup "SİHA'lara dokunacağız" söyleminden SİHA'larla Kandil'i bombalama vaadine! 7'li riyakarlıkta vites yükseltti

    7'li koalisyonun ikiyüzlü siyasette sınır tanımıyor. Terör örgütleriyle iş tutup 'SİHA'lara dokunma' vaadinde bulunan yıkım ittifakı şimdi de "SİHA'larla Kandil'i bombalama" vaadinde bulundu. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İHA'lar SİHA'lar yeni hükümetin elinde geçtiğinde Kandil silahı bırakmadığı takdirde başlarına füze olarak yağacak" dedi. CHP-HDPKK flörtü, açığa çıkan bölücü talepler, Kandil'in 7'li koalisyona verdiği desteğin gölgesinde Yavaş'ın bu çıkışı kirli ittifakı süslü cümlelerle perdemele çabası olarak kayıtlara geçti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    7’li riyakarlıkta vites yükseltti! SİHA ve Kandil...

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun riyakar siyasetine şahitlik ediyor.

    Bunun son örneği CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kırıkkale'deki açıklamalarıyla bir kez daha tescillenmiş oldu.

    Oy uğruna HDPKK ile iş tutup, 'SİHA'lara dokunma' vaadinde bulunan bir koalisyonun içerisinde yer alan Yavaş, "İHA'lar SİHA'lar yeni hükümetin elinde geçtiğinde Kandil silahı bırakmadığı takdirde başlarına füze olarak yağacak" ifadelerini kullandı.


    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Bilindiği üzere CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuş, HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmişti.

    Sürecin devamında "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.

    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, şimdilerde Mansur Yavaş'ın "İHA'larla bombalayağız" dediği Kandil'den de 7'liye peşi sıra destek açıklamaları gelmişti.

    PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" demişti. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulunmuştu.

    PYD elebaşı Salih Müslim de "İyi günler bizi bekliyor, özgürleşeceğiz" diyerek 7'liye oy dilenip "Bunun (Erdoğan) gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğu'da" şeklinde konuşmuştu.



        KİRLİ İTTİFAKI SÜSLÜ CÜMLELERLE PERDELEME ÇABASI: "SEN KİMİ KANDIRIYORSUN MANSUR?"
        CHP-HDPKK flörtü, açığa çıkan bölücü talepler, Kandil'in 7'li koalisyona verdiği desteğin gölgesinde Mansur Yavaş'ın "İHA/SİHA'larla Kandil'i bombalayacağız" sözleri sahnlenen ikiyüzlü siyaseti bir kez daha açık etti.

        Kirli ittifakı süslü cümlelerlerle perdeleme çabası dikkatlerden kaçmazken akıllara "Siz kimi kandırıyorsunuz?" sorusu geldi.



        SİHA'larla Kandil'i vurma vaadi veren Mansur Yavaş'ın ittifak ortaklarından Ali Babacan ve Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'ları hedef alan söylemlerini hatırlamakta fayda var;

        BABACAN: SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ
        Ali Babacan göreve gelmeleri durumunda "İHA ve SİHA'lara dokunma" vaadinde bulunmuştu.

        Babacan, tüm dünyanın övgüyle bahsettiği ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde etkin bir rol oynayan İHA ve SİHA'ların Baykar'ı hedef almış, "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki." demişti.



        SİHA SEZGİN'DEN "BAYRAKTAR'I YARGILAYACAĞIZ" TEHDİDİ
        Türkiye'nin ürettiği SİHA'ları her fırsatta karalamaya çalışarak, Türkiye karşıtı paylaşımlar yapan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da CHP'nin iktidara gelmesi halinde Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etmişti.

        Sosyal medyadan skandal bir paylaşıma imza atan Tanrıkulu, "Bu korku size yeter trolle ama emin olun adil olacağız." diyerek haddini aşmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        CHP’de liste depremi!
        Haberler Güncel HDPKK ile iş tutup "SİHA'lara dokunacağız" söyleminden SİHA'larla Kandil'i bombalama vaadine! 7'li riyakarlıkta vites yükseltti
            loading
            SON DAKİKA