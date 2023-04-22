HDPKK ile iş tutup "SİHA'lara dokunacağız" söyleminden SİHA'larla Kandil'i bombalama vaadine! 7'li riyakarlıkta vites yükseltti

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun riyakar siyasetine şahitlik ediyor.



Bunun son örneği CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kırıkkale'deki açıklamalarıyla bir kez daha tescillenmiş oldu.



Oy uğruna HDPKK ile iş tutup, 'SİHA'lara dokunma' vaadinde bulunan bir koalisyonun içerisinde yer alan Yavaş, "İHA'lar SİHA'lar yeni hükümetin elinde geçtiğinde Kandil silahı bırakmadığı takdirde başlarına füze olarak yağacak" ifadelerini kullandı.