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    Yıkım sofrasının hedefi Türkiye! CHP'nin ortağı HDPKK'dan teröristlere özgürlük vaadi

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs rüzgarı alan HDPKK'lılar bölücülük söylemlerinde vites yükseltti. Son olarak HDPKK'lı Sırrı Süreyya Önder skandal söylemlere imza attı. “Ama artık bu bir var olma, yok olma aşamasına geldi bizler için” diyen Önder, “Bu seçim bizim açımızdan onlarca yıllık emeğimizin karşılığını alacağımız bir seçim. Bütün tutsak arkadaşlarımızı özgürlüğümüze kavuşturacağımız bir seçim” dedi.

    takvim.com.tr
    Yıkım sofrasının hedefi Türkiye!

    14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalmasıyla birlikte "Halil İbrahim Sofrası" olarak pazarlanan 'yıkım sofrası' Türkiye için adeta milli güvenlik sorunu haline geldi.



    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etmesiyle "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler gün yüzüne çıktı.

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    KANDİL'DEN KOALİSYONA DESTEK
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

    Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

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    7'LİYE BİR DESTEK DE PYD'DEN: "İYİ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR, ÖZGÜRLEŞECEĞİZ"
    7'li koalisyona bir destek de PKK'nın diğer kolu PYD'den geldi.

    PYD elebaşı Salih Müslim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı hedef alarak "Bir an önce faşizmden kurtulsak iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda 'özgürleşeceklerini' iddia eden Müslim, "Birey bakımından hem de topluluk bakımından özgürlükler bu da zaten demokrasinin bir gereğidir. Muhakkak bütün güçlerin katılması gerekiyor, en başta da özerk yönetimin katılması gerekiyor. Bunun (Erdoğan) gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğu'da" dedi.



    YIKIM SOFRASININ HEDEFİ TÜRKİYE!
    Yaşanan bu gelişmeler sıcaklığını korurken HDPKK'lı Sırrı Sürreya Önder skandal söylemlerde bulundu. "Her seçime tarihi bir seçime tarihi seçim deniyor ya, gerçekten her seçim kendi içinde önemlidir" diyen Önder, "Ama artık bu bir var olma, yok olma aşamasına geldi bizler için" ifadelerini kullandı.

    ÖNDER'DEN 'TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK' PLANI I VİDEO İZLE



        "BÜTÜN TUTSAK ARKADAŞLARIMIZI ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURACAĞIZ"
        Sözlerini sürdüren HDPKK'lı Sırrı Süreyya Önder, "Bu seçim bizim açımızdan onlarca yıllık emeğimizin karşılığını alacağımız bir seçim. Bütün tutsak arkadaşlarımızı özgürlüğümüze kavuşturacağımız bir seçim" dedi.



        HDPKK'lı Sırrı Süreyya Önder'in bu söylemleri Kandil-HDP ve Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü taleplerin pazarlığını bir kez daha akıllara getirdi.

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